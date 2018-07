Třetina Čechů nepošle děti na tábor, je to pro ně drahé

Tábory patří k české kultuře a aktuálně zažívají výrazný boom. Velkou motivací rodičů je fakt, že nechtějí, aby dítě bylo doma samo bez dozoru a bez smysluplných aktivit. Letos rodiny utratí za tábory okolo tří miliard korun.

Poslat své děti na tábor letos plánují dvě třetiny českých rodin. Přitom čtyři z deseti lidí dokonce vyšlou děti na tábor vícekrát. Nejoblíbenější jsou sportovní tábory, na druhém místě jsou skautské, následují vzdělávací (jazykové, matematické, přírodovědné).

„Přesně 40 % rodičů je ochotno dítěti zaplatit více než jeden tábor, ať již pobytový nebo příměstský, přičemž cena za tuto volnočasovou aktivitu se pohybuje průměrně kolem 2 700 korun bez kapesného,“ uvádí Ondřej Hák, ředitel produktů a rozvoje retailového bankovnictví Equa bank. Jazykové a speciálně zaměřené tábory jsou dražší, vyjdou na čtyři až pět tisíc korun na týden.

Celkové náklady na tábory pro rodinu s dvěma dětmi tak mohou vyjít až na dvacet tisíc korun. Není tedy divu, že třetina Čechů letos tábory pro své děti neplánuje. Nejčastěji právě tomu, že je to pro ně drahé. Raději pošlou dítě na prázdniny k příbuzným, nebo se o ně budou doma starat sami.

„Dcera přišla s tím, že mají v polovině srpna fotbalové soustředění. Ve sportovním centru v jižních Čechách. Bydlet budou v chatkách po čtyřech od pondělí do soboty. Za to bychom zaplatili 4 600 korun. A ještě tak pětistovku kapesné. Tak jsem řekla, že nikam nepojede. Máme tři děti a každému platit tábor a ještě soustředění, to bychom se nedoplatili. To by nám už na vlastní dovolenou nezbylo,“ říká Marie Votavová.

Ti, kteří dítě na tábor pošlou, ho nejčastěji plánují financovat z vlastních zdrojů. To uvedlo 63 % dotázaných. Dalších 17 % rodin využije příspěvek od zaměstnavatele a 8 % příspěvek od zdravotní pojišťovny.

„Cena dětského táboru a způsob jeho financování se řeší skoro v každé rodině. Častým řešením bývá využití finanční rezervy ve formě kontokorentu, který je ideální variantou pro financování těchto menších částek,“ dodává Hák.

Někteří rodiče využijí i kreditní kartu. Jako Jana Tichá, matka jedenáctiletého Mikuláše. „Syn jede na příměstský jazykový tábor v Praze, za který platíme necelých pět tisíc korun. A protože se před tím vrátíme z Chorvatska, zaplatím tábor z kreditní karty. Částku pak na kartu vrátím po výplatě, vejdu se tedy do bezúročných čtyřiceti dnů.“