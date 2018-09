Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Do prvního října zbývá pár dnů. Vyřídit zodpovědně hypotéku a pořídit si za ni byt nebo dům přitom většinou trvá až dva měsíce. Přesto se dá hypotéka, respektive hypotéční smlouva vyřídit i rychleji.

Září se tak stává poslední šancí pro podání žádosti o hypotéku pro ty domácnosti, které chtějí vlastní bydlení na hypotéku, ale vědí, že po prvním říjnu nedosáhnou na úvěr. Ať už kvůli tomu, že nebudou mít ve vlastních penězích požadovaných 20 % z hodnoty pořizované nemovitosti, nebo nově i dostatečně vysoký příjem.

„Má-li zájemce o hypotéku všechno připravené a naplánované, pak má reálnou šanci si hypotéku vyřídit ještě před tím, než vstoupí prvního října v platnost nová regulace národní banky na hypotečním trhu. Bezpodmínečně ovšem musí o hypotéku v bance zažádat tento měsíc. Jedině tak mu odpadne starost plynoucí z rizika zamítnutí hypotéky z důvodu nedostatečně vysokého příjmu anebo vysokého zadlužení, protože příjem a celkové zadlužení bude od října nově podléhat limitům stanoveným Českou národní bankou,“ vysvětluje finanční poradkyně společnosti Partners Dana Míchalová.

Co je nutné pro vyřízení hypotéky Každý žadatel o hypotéku musí v bance předložit několik dokumentů, jejichž množství se liší v žádosti o hypotéku na výstavbu domu a o hypotéku na koupi domu nebo bytu. V základu potřebuje:

Doložení dokladů totožnosti žadatele, případně spolužadatelů (OP, ŘP, cestovní pas, povolení k trvalému pobytu).



Doložení příjmů žadatele a spolužadatelů.



Doložení všech výdajů jako jsou splátky úvěrů, kreditních karet, leasingů, výživného, spoření nebo pojištění.



Vlastní finanční prostředky, které musí být minimálně ve výši 20 % z odhadní hodnoty stavěného domu (výpis z účtu) = peníze, které vkládá kupující do nemovitosti.



Kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, který prokazuje vlastnické právo k nemovitosti.



Výpis z Katastru nemovitostí ne starší 3 měsíce.

Plus v případě výstavby: Stavební povolení nebo územní rozhodnutí.



Stavební projekt, geometrický plán.



Odhad nemovitosti, který se stanoví při výstavbě nového domu podle projektu ke stavbě a provádí ho samy banky (cena od dvou tisíc korun výše).



Položkový rozpočet na výstavbu domu, který obvykle vypracuje projektant nebo stavební firma.



Předpokládaný plán čerpání úvěru.



Smlouva o dílo, která dokládá zajištění realizace plánované stavby ve stanoveném termínu.



Od prvního října dostane žadatel hypotéku pouze tehdy, když jeho celkové měsíční úvěrové zatížení, respektive splátka hypotéčního úvěru plus všechny další úvěrové splátky nepřesáhnou 45 % jeho čistého měsíčního příjmu. A současně celková výše jeho zadlužení nebude vyšší než devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

Přitom i nadále bude platit, že žadatel bude muset mít ve vlastních zdrojích alespoň 20 % z hodnoty pořizované nemovitosti. Po prvním říjnu tak už nepůjde třeba uplatnit i současnou praktiku, kdy si žadatel o hypotéku půjčí peníze na 20 % LTV (poměr mezi hypotéčním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti) ze stavebního spoření.

„Kombinace povinnosti mít naspořeno a nebýt zadlužen tuto praxi ukončí. Zjednodušeně řečeno už nepůjde vykazovat peníze z jiného úvěru při žádosti o hypotéku jako své vlastní peníze, ale už jen jako dluh,“ vysvětluje Marek Pavlík z online srovnávače hypoték Hypotecnikalkulacka.cz.

Lze se vyhnout se regulaci?

Ten, kdo se chce vyhnout potížím způsobeným novými limity, musí požádat o hypoteční úvěr ještě tento měsíc, přičemž smlouvu může podepsat i v říjnu.

„Žadatel o hypotéku, který do konce září dostane návrh na hypoteční smlouvu, má k dobru ještě 30denní lhůtu, kdy banka nesmí změnit podmínky uvedené ve smlouvě. Žadatel o hypotéku tak může podepsat hypoteční smlouvu třeba klidně i v říjnu, aniž by se na něj vztahovala nová regulace ze strany ČNB. Což ale platí za podmínky, že žadatel bance dodá všechny potřebné dokumenty, aby mu připravila smlouvu podle v září platných podmínek na trhu,“ upřesňuje Dana Míchalová.

Po podání žádosti o hypotéku banka zkoumá takzvanou bonitu žadatele, porovnává jeho příjmy a výdaje, platební morálku v registrech dlužníků, ale i to, zda má potřebných 20 % z hodnoty nemovitosti. Bonitu žadatele přitom vyhodnotí do dvou až tří pracovních dnů.

Do jednoho až dvou týdnů pak vydá rozhodnutí, zda žádost o hypotéku schválí, nebo zamítne. Jen v závažnějších a komplikovanějších případech, kdy si není jistá, že žadatel bude schopen úvěr splácet, to může trvat déle. V momentě, kdy hypotéku banka schválí, připraví spolu se žadatelem návrh hypoteční smlouvy, u níž začne běžet zmíněná 30denní lhůta.

Co je potřeba k hypotéce

Při žádosti o hypotéku takzvaně na poslední chvíli je ve výhodě ten, kdo už má vyhlédnutou nemovitost, anebo již naplánovanou stavbu. I to je klíčové v úspěšném sjednání hypotečního úvěru podle stávajících podmínek. V případě pořízení bytu je přitom vše o něco jednodušší a rychlejší než v případě výstavby rodinného domu nebo i nákupu pozemku.

Ve všech případech je však stěžejní, aby zájemce o hypotéku, který se chce vyhnout nové regulaci, bance co nejdříve dodal potvrzení o příjmech, výdajích, doklady totožnosti, výpis z katastru nemovitostí, smlouvu o budoucí kupní smlouvě a vlastní finanční prostředky ve výši 20 % z ceny pořízení.

Jen na základě těchto dokumentů banka totiž může vyhodnotit bonitu žadatele a rozhodnout o tom, zda mu hypotéku schválí, nebo zamítne. Je-li stanovisko banky kladné, následuje návrh hypoteční smlouvy. Žadatel o hypotéku má přitom již zmíněných 30 dnů na to, aby smlouvu podepsal za podmínek v ní uvedených. Tedy, kdo dostane návrh smlouvy třeba 29. září, ale podepíše ji třeba až v říjnu, stále ještě nebude podléhat nové regulaci ČNB.

Ale i tak by měl spěchat, protože jen podpisem smlouvy hypoteční martyrium nekončí. Po podepsání hypoteční smlouvy, z nichž vyplývá i další povinnosti, následuje realizace kupní smlouvy, která je uchována v depozitáři u notáře nebo v bance do doby vkladu nového vlastnického práva (žadatel) a zástavního práva (banka) u pořizované nemovitosti do katastru nemovitostí. Teprve pak banka nebo notář uvolní peníze ve prospěch prodávajícího a nákup nemovitosti je hotov.