Peníze: jakého poradce si vybrat?

Podle předsedy Sdružení českých spotřebitelů Libora Dupala zdejší zákony jasně neodlišují funkce finančního poradce a zprostředkovatele. Služby nezávislých finančních poradců bývají placené a uzavírají se o nich smlouvy. Zprostředkovatelé zpravidla smlouvu nenabídnou. Podle Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů (AFIZ) je těch druhých na zdejším trhu zhruba 95 procent.

Dohoda s finančním poradcem by měla klientovi zaručit objektivní poradenství, které v důsledku přinese zisk oběma stranám: poradce žije především z peněz získaných od svých zákazníků, nikoli z provizí finančních ústavů, kterým přivede nové „ovečky“. Má tedy zájem, aby nedoporučil jednorázově službu, která mu zajistí velkou odměnu například od životní pojišťovny, nýbrž se chce starat o svěřené peníze dlouhodobě.

Na trhu se však pohybuje i mnoho takzvaných zprostředkovatelů, kteří pracují za provizi jedné nebo několika finančních skupin. Na jejich profesi není nic špatného – naopak tvoří důležitou spojku mezi finančním ústavem a klientem. Nemusíte díky nim kvůli sjednání každé služby na pobočku, zprostředkovatel přijde za vámi domů. Problém je v tom, že se někteří z nich povyšují do role poradců. A budí tak dojem nezávislých odborníků.

Poznáte, s kým máte tu čest?

Jak odhalit, komu jde především o jednorázovou provizi a koho zajímá dlouhodobá správa peněz? Než cokoli podepíšete, podrobně se ptejte. Mimo jiné na to, zda poradce pracuje pro konkrétní finanční skupiny či je schopen nabídnout jakýkoli produkt z nabídky trhu. „Skutečný“ poradce bude ochotný zpracovat nezávislý finanční plán. „Pokud bych měl formulovat jednoduchou radu potenciálním spotřebitelům těchto služeb, doporučil bych, aby si ověřili, že jejich poradce/zprostředkovatel je členem Asociace finančních zprostředkovatelů a poradců (AFIZ) nebo jiné profesní asociace, která disponuje strukturou pro řešení mimosoudního urovnání sporů,“ doplňuje Libor Dupal.

Finanční plán? Co si pod tím představit

Na finančního poradce se obrátili klienti, o kterých by se dalo říct „taková normální rodina“.

Příklad: Manželé 35 + 33 s dětmi 8 + 6 let, celkové příjmy 28 000 čistého měsíčně. Žijí v domku na kraji malého města, muž je truhlář, žena si přivydělává jako učitelka v hudební škole. Jsou zdraví, rekreačně sportují. Kromě domu nemají jiný majetek, ani auto.

Jejich finanční produkty: mají pojištěný dům (na 2 000 000 za 2500 korun ročně) a domácnost (500 000 za 2000 ročně) a oba rodiče mají stavební spoření (cílová částka 120 000 korun, naspořeno 40 000 korun, smlouva z roku 2004). Jinak nespoří

ani nejsou pojištěni. Ostatní peníze utratí za provoz.

Záměr: Chtějí brzy přistavět další místnost v domě, aby mělo každé z dětí svůj pokojíček, a předělat kuchyň. Předpokládají, že budou potřebovat 300 000 korun. Také by chtěli být pojištěni, alespoň děti. Měsíčně jsou ochotni na realizaci plánu odkládat 7000 Kč

MF DNES požádala finančního poradce Tomáše Kučeru, který na základě dostupných údajů navrhlnásledující řešení:

pojištění domu i domácnosti: odpovídá potřebám rodiny, není třeba ho měnit, měsíčně 375 Kč

pojištění příjmů živitele: manžel by měl mít na na zajištění výdajů rodiny, kdyby zemřel, pojistku na milion korun. Vzhledem k finanční náročnosti doporučuji rizikovou pojistku bez spořící složky, vyjde měsíčně na 250 Kč

pojištění úrazové: celá rodina by se měla pojistit pro případ, že by někdo z nich měl úraz, který by zanechal trvalé následky. Navrhovaná pojistná částka je pro každého 900 000 korun (částka, ze které se podle procentuální závažnosti poškození počítá, kolik bude vyplaceno), s tím, že v případě vážného úrazu se zvyšuje až na 3 600 000 korun. Měsíční pojistné 500 Kč

pojištění denního odškodného: bych doporučil pro hlavního živitele rodiny, pro případ, že by byl dlouhodobě vyřazen ze zaměstnání kvůli úrazu. Pojištění odškodného 200 korun na den by ho měsíčně vyšlo na 130 Kč

rekonstrukce domu: je možné zvýšit cílovou částku obou spoření na 150 000 korun a při využití dvou překlenovacích úvěrů mít k dispozici všechny potřebné peníze. Úvěr bude splacen za 10 let. splátka překl. úvěru: 2600 Kč nutnost dále spořit: 3200 Kč celkové náklady: 7055 Kč Za rok a půl se překlenovací úvěr dostane do fáze řádného splácení, o něco se sníží splátka. Uvolněné peníze bych doporučil použít jako základ rezervy na stáří.

Zbývají nám peníze, chceme investovat

Klient: Manželé Novákovi žijí sami, děti už mají velké. Oba vydělávají, jejich celkové příjmy jsou 50 000 čistého měsíčně. Na živobytí jim přitom pohodlně stačí polovina. Mají stavební spoření i penzijní připojištění a chtěli by další peníze investovat.

Typ poradce: Finanční a investiční poradce, který bude mít kvalifikaci a zkušenosti v oboru. Nutný je certifikát České národní banky. Poradce pokud možno nezávislý na konkrétních finančních a investičních společnostech.

Cena služby: Dva až pět tisíc korun ročně, v případě investic je možné dohodnout odměnu formou procent ze zisku, kterého dosáhnou.

Co čekat: Poradce by měl důkladně analyzovat situaci rodiny, pročíst původní smlouvy a na jejich základě navrhnout celkový finanční plán. V oblasti investic vytvoří na základě rizikového profilu klienta (ten zjistí rozhovorem a dotazníkem, který zákazník vyplní) portfolio fondů. Pokud je součástí služby i sepsání smluv a následný servis, měl by poradce udělat s klientem vyúčtování provize.V dohodnutých intervalech informuje klienta o stavu investice a volí další postup.

Potřebujeme lépe pojistit

Klient: Rodina Strakových má dvě malé děti. Manžel vydělává jako technik 28 000 čistého, manželka je s dětmi v domácnosti. Přemýšlejí o tom, že začnou spořit a že by měli sebe i děti lépe pojistit.

Typ poradce: Není problém začít jednat s klasickým finančním a pojišťovacím zprostředkovatelem, který by měl na základě podrobných informací o rodině zpracovat finanční plán. Podmínkou, kterou by si klienti měli stanovit, je, že poradce bude spolupracovat s několika finančními společnostmi v každé oblasti finančního trhu (banky, pojišťovny, stavební spořitelny, investiční společnosti...).

Cena služby: Zdarma, zprostředkovatel dostane provizi.

Co čekat: Poradce by měl důkladně analyzovat situaci rodiny, pročíst původní pojistné smlouvy a na jejich základě navrhnout celkový finanční plán. Staré pojistky by měl rušit až ve chvíli, kdy jsou doopravdy špatné a klient na zrušení neprodělá. K realizaci plánu by měl poradce navrhnout vždy alespoň tři produkty, například tři typy stavebního spoření, ze kterých si klient vybere. Součástí služby bude i sepsání smluv a následný servis.

Chci vytvořit alespoň malou rezervu

Klient: Jana N. je invalidní důchodkyně. Přivydělává si účetnictvím, a tak s peněziakorát vyjde, většinou jí dokonc tisícikoruna zbývá. Uvažuje o tom, že si bude ukládat peníze do rezervy.

Typ poradce: Pro Janu by bylo nejvýhodnější stavební spoření nebo penzijní připojištění, v obou produktech se jí dobře zhodnotí peníze, musí však počítat s tím, že budou v produktu vázány pět (penzijní fond) nebo šest (stavební spořitelna) let. V tomto případě není třeba žádného zvláštního poradenství, Janě stačí, když se zastaví v nějaké blízké pobočce finančního ústavu, nebo si sjedná schůzku telefonicky na některé bezplatné lince finančních společností.

Cena služby: Zdarma, prodejce dostane za své služby provizi.

Co čekat: Jednání se může odehrát u přepážky finanční společnosti nebo její zástupce navštíví klientku doma, podle toho, co si zákazník přeje. Zástupce firmy vysvětlí podstatu produktu, v případě stavebního spoření pomůže stanovit cílovou částku, vyplní smlouvu a vysvětlí, jakým způsobem posílat peníze. Je k dispozici i později pro případ doplňujících dotazů.

Mám dluhy a nevím si rady

Klient: Petr M. má několik spotřebitelských úvěrů a má co dělat, aby je dokázal splácet. Netrpělivě čeká na každou další výplatu a občas si i půjčuje od kolegů v práci.

Typ poradce: Klasický finanční zprostředkovatel v tomto případě moc nepomůže, ta část služby, která analyzuje, zda pan Petr neplatí zbytečně třeba nějaké pojištění, by nebyla nijak odměněna, protože novou pojistku či spoření si klient pravděpodobně nekoupí. Skutečně nezávislý poradce, který by poradil i s tím, kde snížit běžné výdaje, si zase za svou službu vezme peníze, které klient nemá. Možností je obrátit se na nějaké občanské sdružení, dluhy se zabývá například sdružení SPES, kontakt na www.pomocsdluhy. cz

Cena služby: Nezávislé poradenství vyjde na jeden až dva tisíce korun, poradna občanského sdružení je poskytována zdarma.

Co čekat: Občanské sdružení nikomu rozhodně nedá peníze ani za něho nezaplatí dluhy. Poradí, jak si udělat domácí rozpočet a motivuje, aby ho klient dodržoval. I tak je třeba počítat, že oddlužení není záležitostí týdnů, ale spíš let.