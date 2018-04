Peníze jako svatební dar: chybu jistě neuděláte

"V jedenácti zemích světa jsou peníze obvyklým svatebním darem. V Albánii se dokonce k tomuto zvyku váže vtip – dostat pozvánku na svatbu je stejné jako dostat pokutu, obojí musíte zaplatit. Na druhou stranu ve Švédsku, Británii nebo Indii svatebčané většinou svými dárky pomáhají novomanželům vybavit domácnost," komentovala výsledky průzkumu Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money.

Kupříkladu v Malajsii peníze jako dar k svatebnímu obřadu neodmyslitelně patří. Předávají se dokonce ve speciálním červeném balíčku. V Austrálii, Spojených státech či v zemích západní Evropy, jako je Francie a Německo, si novomanželé o peníze říkají. V Belgii není ničím výjimečné, když vám přijde pozvánka na svatbu s číslem účtu novomanželů. Nejčastějším svatebním darem v Turecku však nejsou peníze, nýbrž zlato (zlaté mince, ale i šperky).

Křištálová lupa

Běžným postupem v západní Evropě, ale i v anglosaských zemích je, že si snoubenci svatební dary vyberou předem. Seznam darů svatebním hostům včas zpřístupní buď na vybraném webovém portálu, nebo přímo v obchodních domech, kde si je vybrali. Takový postup získává na oblíbenosti například v Polsku nebo v Koreji. Naopak v Rumunsku, Albánii nebo Chorvatsku by byl seznam svatebních darů přijat s velkou nelibostí, jako cosi nepřirozeného.

Historicky patřilo k plánování svatby kromě příprav nezbytné výbavy i shromáždění dostatečného množství peněz, tzv. věna. Tomu však ve vyspělých zemích definitivně odzvonilo.

"Je tomu tak do jisté míry i proto, že mladí lidé spolu bydlí často už před svatbou. Dříve obvyklý účel věna – vybavení nové společné domácnosti – v takovém případě ztrácí smysl. Naopak v tradičních zemích jsou věna stále součástí svatebního rituálu. Platí to o Číně, Malajsii, Turecku, Albánii či Rumunsku. Ale i zde se věno začíná proměňovat. Nevěsty si již nepřináší do manželství povlečení nebo deky, ale ledničky, elektrické domácí spotřebiče, sedací soupravy či televizory," dodala Markéta Dvořáčková.