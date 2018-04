Peníze k Vánocům: speciálně zabalené potěší

Předplaťte útratu

Příležitostné, ale i pravidelné motoristy můžete obdarovat například tzv. tankovací kartou. O co se jedná? Jednoduše předplatíte budoucímu držiteli jeho útratu při nákupech pohonných hmot, či jiného zboží v prodejní síti čerpacích stanic.

CCS Česká společnost pro platební karty, a.s. nabízí právě pro takové příležitosti, jako je obdarování (ale nejen pro ně), věrnostní karty CCS Bonus. Pořízení karty přijde na 150 Kč plus DPH, za používání a dobíjení v hotovosti na označených místech už neplatíte nic. Chcete-li však využívat i dalších tzv. rozšířených služeb (např. bezhotovostní dobíjení), musíte si připlatit ještě 1 tis. Kč plus DPH. Jednotlivé dobití pak může být provedeno minimální částkou 200 Kč, přičemž maximální zůstatek karty může být 10 tisíc korun. Standardní doba platnosti karty je 3 roky.

Banky začnou předplacené platební karty v ČR vydávat nejspíše až v roce příštím, tudíž karty nabité určitou sumou peněz k využití např. místo cestovních šeků nikoho letos pod stromkem nepřekvapí. Na první vlaštovky se však můžeme těšit už v průběhu první poloviny roku 2007. Uvidíme, zda se po vzoru zahraničních bank budou pyšnit atraktivním designem.

HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK?

Zkuste nákup přes internet

Předplacené služby - zážitky i zboží

Ovšem nejsou mezi námi pouze motoristé. Co tedy jiného můžete pořídit pro své blízké? Předplatit lze např. služby fitcentra (permanentky), či služby vybraného mobilního operátora (kupóny s kreditem). Kromě těchto již „klasických“ možností je zajímavou alternativou zakoupení Dárkového certifikátu, resp. „ poukázky na splnění přání“. Nabízí je firma Allegria, která je jednoduše firmou na zážitky. Pokud si nevyberete přímo z katalogu, zakoupit lze i univerzální dárkový certifikát v určité finanční hodnotě (na výběr je 5 variant) a obdarovaný si pak podle ceny zážitku zvolí pro něj ten nejvhodnější.

Obdobou těchto certifikátů jsou dárkové poukázky, které pořídíte v některých obchodních řetězcích, či obchodech, za všechny např. Ahold Czech Republic, a.s. Tyto dárkové poukázky slouží pouze k úhradě za zboží pořízené v prodejnách Hypernova, či Albert. Hodí se tedy jako dárek pro ty, kdo si nejsou jisti správným výběrem dárku. Touto cestou tak dají přednost tomu, aby si obdarovaný pořídil to, co jemu samotnému udělá největší radost a vyhoví jeho představám. Nespornou výhodou takového dárku jsou nulové vedlejší náklady, jelikož ze strany prodejního řetězce je vyžadována pouze nominální částka dárkových poukázek bez navýšení.

Pod stromeček třeba životní pojištění

Zajímavým tipem na dárek může být také např. uzavření smlouvy o životním pojištění. Uzavřít smlouvu o životním pojištění lze totiž snadno i bez přítomnosti či souhlasu pojištěného/obdarovaného. Nicméně se jedná o již poměrně subjektivní záležitost, kterou je lépe přeci jen konzultovat přímo s tím, koho chcete dárkem potěšit. Mohlo by se vám totiž snadno stát, že dotyčný by považoval váš dar za danajský.

Darujte investici do podílových fondů

Jak ještě jiným způsobem překvapit některého ze svých blízkých? Zauvažovat o koupi podílových listů v listinné podobě. Jediným podílovým fondem, který vám to v tuzemsku umožní, je Bondinvest Investiční společnosti České spořitelny. Vlastnictví podílových listů je anonymní, přechod vlastnických práv se uskutečňuje pouhým předáním. Fond navíc každým rokem vyplácí dividendu. Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu činí 5 a 50 tis. korun, v případě požadavku na výplatu hotovosti peníze dostanete do 14 dnů.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz

Finanční dárek pořídíte i pro děti

Děti snadno překvapíte, když vedle obvyklého oblečení či vysněné hračky pod vánoční stromek položíte průkazní lístek k bankovnímu účtu znějícímu přímo na jméno dítěte. Zákonný zástupce může totiž pro své dítě zřídit tzv. dětské konto. Nabídka je velmi široká, prakticky každá banka dětská konta nabízí a zřizuje, zpravidla již od věku 10 let dítěte. K zřízení takového účtu obvykle potřebujete jen rodný list dítěte, příp. občanský průkaz, kde je dítě zapsáno, a základní vklad.

A pokud nechcete hned zřizovat bankovní účet, můžete místo v hotovosti vypláceného kapesného svěřit své ratolesti do rukou platební kartu. Ta bude napojena na váš bankovní účet a umožní dítěti výběry pouze v omezené míře, navíc v delším časovém horizontu (např. týdně apod.).

Ať už však zvolíte dárek z finanční, nebo nakonec jiné oblasti, myslete na to, že by měl dárek svého příjemce pokud možno příjemně překvapit. Volte proto dobře a dejte pozor na to, aby obdarovanému nepřinesl více škody než užitku.