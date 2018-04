Peníze mají vydělávat!

Nechte své peníze vydělávat

Doby, kdy byla vkladní knížka jedinou možností, kde mít rodinné úspory, jsou pryč. Dnes je možné vybrat si z celé řady variant. Přesto však drtivá většina peněz leží stále v bankách. Proč?

Kterým fondům se za uplynulých 12 měsíců dařilo

Za poslední rok se bezpochyby nejvíce zhodnotily peníze v akciových podílových fondech. Pro koho je ale takovéto investování vhodné? A jak jsou na tom ostatní typy fondů?

Termínované vklady: bezpečný, ale nízký výnos

Jak rozmnožit peníze, které momentálně nepotřebuji? To je otázka, kterou si klade jistě mnoho lidí. Peníze, které můžeme jistou dobu postrádat, není výhodné ponechávat na běžných účtech.

Jaké jsou další možnosti uložení peněz?

Termínované vklady jsou oblíbeným produktem. V nabídkách bank však lze najít jiné formy spoření. S jakými dalšími produkty se můžeme setkat? Jsou výhodné?

Rady, kam uložit peníze

Jaké jsou zásady nakládání s penězi? Jak správně zhodnotit svou finanční situaci a zvolit co nejvýhodnější variantu rozmnožení peněz? Na co je naopak dobré dát si pozor?

Co se stane po vstupu od EU s úsporami

Co se stane, až vstoupíme do EU například s ušetřenými sto tisíci korunami v časovém horizontu jeden rok, pět a deset let? Jak čelit trendu případného znehodnocení úspor?

Kolik vyneslo 50 000 korun průměrné zhodnocení výsledná částka poznámka běžný účet 0,27% 50 115 Kč 15% daň z výnosu termínovaný vklad 0,80% 50 340 Kč 15% daň z výnosu fond peněžního trhu 2,40% 50 946 Kč 0,5% vstupní poplatek dluhopisový fond 1,41% 49 436 Kč 2,5% vstupní poplatek akciový fond 44,89% 69 910 Kč 3,5% vstupní poplatek

Poznámka: jedná se o průměrné výnosy za uplynulých 12 měsíců

Zdroj: připravil Vladimír Dvořák, Fincentrum