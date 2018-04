Peníze na dálkové ovládání

Internetové bankovnictví má výročí. Dlouho v něm kralovala eBanka. Letos to vypadá na explozi konkurence.Internet do bankovnictví pro drobnou klientelu uvedla téměř na den před třemi lety dnešní eBanka. Pod původním názvem Expandia Banka vznikla jako čistě specializovaná na přímé formy bankovnictví. Internet však nenabízí jen k ovládání osobního účtu: Je pro ni základem veškeré komunikace s klientem a využívá ho k poradenství, prodeji nebo podpoře prodeje finančních i nefinančních produktů, zboží a služeb.Na principu přímého bankovnictví byla založena v roce 1999 i Nonstopbanka, dceřiná společnost Bank Austria Creditanstalt. Její mateřská banka se však posléze rozhodla přímé bankovnictví institucionálně neoddělovat a od letošního jara nabízí internetové ovládání účtu pod názvem Online Banking. Další dvě banky se připojily v roce 2000: Živnobanka se svou NetBankou a Union banka s I-bankou. Čerstvými nováčky jsou právě spuštěná Mojebanka Komerční banky a Internetový bankovní systém Raiffeisenbank. Další šanci mají fanoušci internetového bankovnictví u Citibank. Ta sice není žádným nováčkem v oboru, ale dosud přes internet komunikovala pouze s podnikateli. Dnes je CitiDirekt součástí jejího balíčkového osobního konta.To ještě není všechno. Start i-bankingu ohlásila na tento měsíc Česká spořitelna, v těsném závěsu za ní bude i GE Capital Bank. Je pro tuto službu skutečně tolik potenciálních klientů, nebo jde bankám především o to, aby nezaostaly za konkurencí?Většina bank internetové bankovnictví propaguje jako úsporu času i poplatků. Nabízejí možnost komunikace 24 hodin denně po celý rok a větší pohodlí, než skýtá návštěva u přepážky. Samy si slibují, že ušetří na provozních nákladech, protože nebude třeba poboček a zaměstnanců. Může se však stát, že neseženou tolik internetových klientů, jak si představují - český klient je přece jen konzervativní. Místo očekávané úspory nákladů by pak mohly dohánět zisky zvyšováním poplatků, a to i za komfort internetu. Větší konkurence by tomu snad mohla zabránit. Ale to jsou předčasné spekulace, závody teprve začaly.Zatím lákajíNejvíce internetových klientů udává eBanka. Řadí k nim vlastně všech svých přibližně 49 000 uživatelů, protože podle slov tiskové mluvčí Lenky Petroncové 93 % z nich užívá jako komunikační kanál s bankou internet. Nabídka této banky je nejkompletnější, ale není nejlevnější. Jednoznačně bude pro náročné klienty, kteří jsou schopni využít celou škálu produktů, nejen bankovních.Živnobanka má instalaci internetového bankovnictví i provoz zdarma, ale přímé ovládání účtu v poplatcích nijak nepreferuje. To je výhodné pro všechny, kteří internet využívají jen jako doplňkovou cestu k ovládání účtu. Počet klientů NetBanky ŽB nezveřejňuje, takže nevíme jak vypadá roční zkušenost. Citibank má zavedení internetbankingu zdarma, provoz je v rámci zpoplatnění účtu, a to je 200 korun měsíčně. Poplatkově sice operace přes internet preferuje, ale zůstávají i tak dost drahé. S počty uživatelů internetu se zatím Citi nechce chlubit. Podle celkové koncepce zůstává Citibank bankou pro movitější klienty.Union udává u své I-banky něco přes tisícovku uživatelů. Má měsíční paušál na využití klíče generujícího PIN ve výši 100 korun, ale nižší poplatky za přímo zadávané operace. Komerční banka odstartovala s měsíčním paušálem 79 korun, a poplatek za operaci zadanou přes internet je 1,90 Kč. U obou bank se internet vyplatí hlavně těm, kteří budou zadávat větší počet jednorázových operací.U ostatních si s hodnocením budeme muset zatím počkat, zvlášť když si na startu chtějí vylepšit pozici dočasným osvobozením od měsíčního paušálu. OnlineBanking je zdarma do konce roku, pokud si ho klient ke svému účtu zavede do konce června. Poplatek za jednu běžnou operaci je poloviční proti příkazu v bance. Ani Raiffeisenbank zatím nebude novým internetovým klientům účtovat poplatek za zavedení ani paušál. Poplatek za přímou operaci snížila z pěti na tři Kč. I u České spořitelny se počítá s bezplatným startem, i když ne na dlouho. Poplatky budou podstatně levnější, než jsou dnes na přepážkách, pravděpodobně dvě koruny.Banky, které interbanking nabízejí, mají přibližně stejné počítačové nároky. Stačí osobní počítač s pamětí 16 MB, procesorem 486, vybavený Windows alespoň ve verzi 95. Prohlížeč musí být alespoň Explorer 4.01 (Komerční banka požaduje 5.0) nebo Netscsape 4.0 (Union Banka požaduje Netscape 4.5).Na internetu můžete najít (samozřejmě zdarma) údaje o nabídce služeb banky, kurzy měn, úrokové sazby a sazebník poplatků. Také je možné zjistit zůstatek na účtu nebo přehled o provedených operacích (i za několik týdnů či měsíců).Pro většinu klientů je však podstatnější aktivní možnost ovládání účtu. Všechny banky nabízejí zadávání jednorázových nebo trvalých příkazů v rámci banky i mimo ni, například příkazů k inkasu a platbám SIPO. Ne všechny však umí založit přes internet termínovaný vklad. Platby do zahraničí dokáže zprostředkovat eBanka, Citibank a Raiffeisenbank. Úvěrovou linku zařídí jen eBanka. Pokud byste chtěli k osobnímu účtu ještě spořicí, na který budete převádět přebytek prostředků nebo z něj doplňovat konto, je to možné u eBanky, Union banky a Citibank.Rozsah internetového bankovnictví závisí především na nabídce banky. Z konta, které umí jen to základní, internet inteligentní účet neudělá. Internetové bankovnictví pak může být u některé banky jen třešničkou na nedopečeném dortu.