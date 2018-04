Peníze na rozcestí - kam vedou cesty správců vašich peněz

Nové trendy můžeme rozdělit na několik oblastí. Například na obecné trendy ve vývoji společnosti a finančních trhů, nové technologické možnosti a potřeby investorů a na trendy, které jsou již důsledkem výše uvedeného vývoje. K obecným trendům, které determinují povahu finančních trhů, patří bezesporu demografický vývoj ve společnosti. Stárnutí populace znamená, že více lidí potřebuje prostředky na zajištění stáří. S tím souvisí kolaps státních penzijních systémů a přesun od vládních k soukromým penzím. Toto všechno představuje bezprecedentní příležitost pro investiční společnosti a fondy nebo pojišťovny (již dnes správu portfolií některých penzijních fondů v ČR vykonávají investiční společnosti, nicméně v budoucnu by měl celý sektor pocítit příliv nových „penzijních“ prostředků). Zároveň s množstvím prostředků pod správou asset managerů roste i potřeba hledání nových investičních příležitostí. To vede k prohlubování mezinárodních investic, k hledání diverzifikace a výnosu vně domácích hranic.

Dále můžeme pozorovat změnu podoby samotných investičních portfolií. Nové instrumenty, regulace a trhy jsou odrazem překotného vývoje technologií, elektronického obchodování a hledání nových příležitostí pro umístění prostředků a zvýšení atraktivity pro zákazníky.

Klíčem k úspěchu je zisk. A faktory, které určují míru zisku jsou v tržní ekonomice konkurence, nákladovost a úspěch vlastních projektů. Vývoj v posledních pár letech ukazuje, kam se ubírají firmy asset managementu. Celkový zisk evropských správců klesl mezi roky 2001 a 2002 o 48 %, 1/3 správců vykázala za rok 2002 ztrátu, dále klesají provize (podíly na zisku, marže) správců aktiv. Na druhou stranu roste počet

nabízených produktů. Podle Tomáše Strnada ze Citigroup Asset Management nabízejí evropští správci třikrát více produktů než správci v USA, zatímco současně Evropa spravuje pouze polovinu aktiv ve srovnání s USA.

Nejdůležitější faktory, které bezprostředně ovlivňují vývoj v oblasti správy aktiv, jsou tříletý pokles akciových trhů a výkonnosti ekonomik a především rostoucí konkurence. Konkurenční boj vede k hledání úspor na nákladech a k fůzím společností, kdy v globálním měřítku přežívají pouze velcí a silní hráči.

Jaké jsou trendy v investování?

K onsolidace onsolidace

Na trhu dochází ke konsolidaci správců aktiv, čemuž nezabránily ani problémy hlavně amerických správců, kde se poukazovalo na jejich chyby vzešlé ze spojení asset managementu, poskytování IPO,… s analytickými divizemi a poradenstvím. Koncentraci nabídky investičních produktů můžeme vidět i v České republice. Slučování investičních společností (J&T a Newton a investAGe), obchodníků s cennými papíry (BBG a J&T) a oddělení asset managementu v rámci jednotlivých finančních skupin (ISČS a Česká spořitelna, ČSOB Asset Management a ČSOB Investiční společnost) je na denním pořádku.

U žší zaměření žší zaměření

Boom nových fondů a produktů na konci devadesátých let se dnes jeví jako neefektivní. Proto se společnosti budou více zaměřovat na užší produktovou nabídku, v rámci které budou usilovat o zlepšení výkonnosti, snížení administrativních nákladů a další zvýšení efektivnosti. Domácím příkladem může být nedávno ohlášené slučování fondů PIAS a ČSOB investiční společnosti.

O pen architecture pen architecture

Nový přístup k nabídce služeb a produktů pro klienta, kdy se správce aktiv nebude omezovat pouze na produkty vlastní skupiny, ale přizpůsobí se tomu, co chce zákazník – výběr. V nabídce finančních řetězců tak budou i produkty konkurenčních firem, z čehož bude profitovat především zákazník (správci si naopak dobře uvědomují výhodnost vytvoření nového distribučního kanálu). Ačkoli tento přístup není v Evropě nový (švýcarské firmy s ním přišly již na začátku osmdesátých let, německé a francouzské přibližně o pět let později), teprve nedávno došlo k jeho masivnějšímu rozšíření v souvislosti s tzv. fondovými supermarkety (např. Fidelity Investments’ FundsNetwork, FundsHub,…). U nás jdou cestou open architecture především velcí bankovní správci aktiv, např. Česká spořitelna nabízí kromě fondů dceřinné ISČS rovněž nákup fondů HSBC, ING, Parvest, ABN AMRO,…

S nižování nákladů nižování nákladů

Konkurenční prostředí vytváří tlak na snižování nákladů. Asset manažeři budou muset hledat efektivnější cesty při správě aktiv při zachování konkurenceschopnosti co se týče dlouhodobě dosahovaných výnosů. Úspory se budou hledat např. v outsourcingu na jedné straně a specializaci na druhé, nebo v nastavení poměru mezi aktivní a pasivní správou. Současně na evropské úrovni musí dojít k snížení nákladů na clearing a vypořádání, které jsou zde v porovnání s USA neúměrně vysoké (člen Evropské komise Frits Bolkestein uvádí, že náklady na clearing jsou v EU až osmkrát věští než v USA).

R ůst významu finančních poradců ůst významu finančních poradců

Pro Českou republiku je a bude určující přiliv nových produktů ze zahraničí. 670 zahraničních fondů je jen jednou stránkou věci. S vzrůstajícími zkušenostmi a znalostmi českých investorů k nám postupně pronikají i další investiční produkty a instrumenty (indexové certifikáty a akcie, zajišťovací obchody na derivátových trzích,...). S rostoucím počtem produktů a zaváděním sofistikovaných investičních instrumentů bude vzrůstat i význam finančních poradců a nezávislých distributorů. Pro retailového klienta (jejichž počet bude rovněž rapidně narůstat) bude složité orientovat se v nabídce společností a bude tedy vyhledávat rady u nezávislých analytiků a poradců.

Českou republiku čeká ještě jedna klíčová událost. Tou je vstup do Evropské unie a začlenění do systému volného pohybu kapitálu, služeb a osob. Rovněž nutnost harmonizace se zákony v EU představuje další posun k rozvinutějšímu trhu. Měla by nás čekat vyšší ochrana investorů či např. „celoevropské pasy“ pro české investiční společnosti a správce majetku. Evropskou unii i další trhy pak v současnosti velkou měrou ovlivňuje zavádění nových technologií, internetové obchodování, další „alternativní obchodní systémy“ - tzv. e-komerce.

