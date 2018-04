Peníze na účtu hned druhý den? Spíš to nevyjde

Ať už využijete jakékoliv cesty k předání příkazu k úhradě do banky (telefonické či internetové bankovnictví, předání na pobočce, sběrný box) a vejdete se do limitů uvedených v tabulce, měla by banka odeslat peníze z vašeho účtu ještě v ten samý den.

U sběrného boxu to bývá problém. Banky si stanovují uzavírací hodinu pro příkazy takto podané, například Česká spořitelna na 12.00. ČSOB a Komerční banka dokonce příkaz ze sběrného boxu zpracují až druhý den, i kdybyste ho do banky donesli už v 9 hodin ráno.

Peníze připíší jen v pracovní době

Záleží i na tom, kdy přijímací banka na účet peníze připíše. Podle zákona to má udělat neprodleně, nejpozději však do konce dne, kdy k ní platba z ČNB dorazí. V krajním případě se však může stát, že peníze, které do banky přišly brzy ráno, připíší na váš účet až těsně před půlnocí.

Do kdy zadat příkaz, aby peníze odešly ten samý den

Banka přes internet přes telefon na pobočce sběrný box účtování příchozích plateb* Citibank 18.30 15.00 15.00 -- neuvádí Česká spořitelna 20.00 20.00 dle pobočky 12.00 průběžně ČSOB 18.00 18.00 dle pobočky nelze** průběžně do 15 hodin GE Money Bank 18.00 18.00 14.30 -- průběžně do 18 hodin Komerční banka 20.30 20.30 13.00 nelze** průběžně LBBW Bank 16.00 16.00 14.00 -- průběžně do 16 hodin mBank 8.00 8.00 -- -- průběžně do 16 hodin Poštovní spořitelna 18.00 18.00 17.00 -- průběžně do 15.30 hodin Raiffeisenbank 23.59 23.59 15.00 dle pobočky průběžně do 23.59 hodin UniCredit Bank 20.00 20.00 10.00*** -- průběžně do 17.30 hodin Volksbank 17.00 17.00 15.00 15.00 průběžně Poznámka: platby v české měně, * průběžné připisování znamená, že banka částku připisuje kdykoli během dne,

** příkazy k úhradě vhozené do sběrného boxu banka provede vždy až následující pracovní den, konkrétní čas tedy není rozhodující; *** mimopražské pobočky, v Praze do 12 hod.

Zdroj: banky

Přestože banky tvrdí, že připisují průběžně, většina si i tady určuje uzávěrku. Třeba, když do Poštovní spořitelny přijdou peníze po konci pracovní doby (15.30), připíší vám je až další den.

O víkendu je úrok váš

Když jste dříve zadali příkaz během víkendu či ve svátek, banky vám částku odepsaly z účtu okamžitě, přestože peníze ke zpracování do mezibankovního systému předaly až v pondělí. Nyní vám platbu pouze zablokují, upozorní vás, že ji lze provést až následující pracovní den, sami tedy musíte zadat pozdější datum splatnosti. Peníze jsou tak po celou dobu vaše, můžete počítat třeba s tím, že se vám úročí.

Rychlejší je převod v rámci jedné banky, kdy k vám peníze doputují téměř okamžitě.