Peníze na Vánoce last minute

Vánoce za dveřmi, peněženka prázdná. Co s tím?



Ačkoliv vánoční klid a pohoda se za peníze koupit nedají, na dárky je potřebovat budete. Je možné několika tisíci vylepšit rodinnou pohodu? Možná ano, pozor však na to, za jakou cenu!

Peníze půjčíme hned, příjem neověřujeme

Přijďte, půjčíme vám a ani se nebudeme pídit po potvrzení příjmů. Stačí, když řeknete, kolik berete. Peníze maximálně do dvou dnů. Funguje to skutečně? Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži.

Půjčka až do domu? Dost si připlatíte

Co je platný lux na splátky, když člověk potřebuje peníze, za které koupí kapra či stromek. Komu banka nepůjčí, je odkázán na různé společnosti. Jaké a za jakou cenu?

Nabízejí vám lichvu, či férový úrok?

To je ale lichva, povzdechli jste si možná někdy nad bankovními úroky. Jenže pozor: o něco vyšší úroková sazba, než byste si zrovna představovali, lichvou rozhodně ještě být nemusí. Jak to?

Tati, půjč mi pár tisíc

„Proč jste si neřekli mně?“ zeptá se občas někdo z příbuzných, když se dozví, že svou novou knihovnu jste si vzali na splátky. Půjčky v příbuzenstvu však mají určitá úskalí. Jak se jim vyhnout?

Peníze rychle? Zastavárna je poslední volba

Chybí vám peníze na dárky a do dluhů se nehrnete? Tak hurá do bazaru. Ovšem počítejte s tím, že můžete prodělat - a to poměrně dost. Jaké další možnosti máte?