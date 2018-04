Peníze: nejen tučná obálka potěší

Kromě poukázek či šeků na odběr zboží můžete darovat i některé finanční produkty. Nedáváte peníze přímo, navíc za pár let může přijít tento dar vhod. Pro motoristy může být užitečným dárkem i dálniční známka.

Darujte podílový list

Pokud nechcete darovat peníze v obálce, můžete koupit podílové listy otevřeného podílového fondu v listinné podobě. Domácí investiční společnosti, až na jednu výjimku, nabízejí pouze podílové listy fondů v zaknihované podobě, získáte tedy cenný papír, který v „papírové“ podobě neexistuje. Jediným fondem, u kterého můžete pořídit podílové listy v listinné podobě, je Bondinvest Investiční společnosti České spořitelny. K nákupu podílových listů budete potřebovat minimálně 5000 korun. Chcete-li darovat vyšší částku, doporučujeme toto rozhodnutí konzultovat s obdarovaným.

Tento dárek uvítá především ten, kdo si ponechá podílový list alespoň dva roky. Fond investuje do dluhopisů důvěryhodných tuzemských a zahraničních emitentů. Výhodou je, že finanční prostředky mohou být v průběhu následujících let zhodnocovány a z pětitisícového daru může být za pět let dar sedmitisícový.

VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Do jakých podílových fondů můžete investovat? VYDĚLEJTE INVESTOVÁNÍM

Konto pro nejmenší

Bankovní domy nabízejí založení bankovního účtu pro děti jeho zákonným zástupcem. Kromě klasických dárků, jako jsou hračky, sportovní vybavení nebo oblečení, můžete potěšit i tímto netradičním dárkem. Na účet uložíte částku, kterou může dítě následně využít pro nákup zboží dle vlastního uvážení. Výhodou je, že účet můžete využít i v průběhu roku pro zasílání kapesného. První účet umožní dítěti jistou finanční nezávislost a naučí ho hospodařit s omezeným rozpočtem.

Mezi výhody dětských účtů patří například vydání platební karty s nastaveným limitem výběru, založení účtu, jeho vedení a zaslání výpisu zdarma. Dětské účty jsou i výhodně úročeny. Dětská konta nabízejí například Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Poštovní spořitelna a Raiffeisenbank.

Bankovní účty pro nejmenší

■ ČSOB

Název: Dětské konto Slůně

Věk: 0–15 let

Platební karta: VISA Elektron BABY

Měsíční limit platební karty: 500–6000 Kč

■ Česká spořitelna

Název: Junior X konto

Věk: 10–15 let

Platební karta: Junior Xtra

Týdenní limit platební karty: 600 Kč

■ Komerční banka

Název: Dětské konto Beruška

Věk: 0–15 let

Platební karta není k dispozici

■ Poštovní spořitelna

Název: Program Mini

Věk: 12–15 let

Platební karta: Maxkarta VISA Elektron

Měsíční limit platební karty: l200–1500 Kč

■ Raiffeisenbank

Název: Spořící účet Včelička

Věk: 0–18 let

Platební karta není k dispozici

Příspěvek na vlastní bydlení

Užitečným darem může být také uzavření smlouvy o stavebním spoření. Tento dárek bude zřejmě náležitě oceněn až v okamžiku, kdy začne obdarovaný řešit otázku vlastního bydlení. Smlouvu může uzavřít buď osoba, které budete spoření v následujících letech platit, nebo u nezletilých může uzavřít smlouvu jeho zákonný zástupce. V závěru roku (u smluv uzavřených do 31. prosince 2006) máte také poslední možnost získat státní podporu až do výše 3000 korun.