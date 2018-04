Peníze nejsou to nejdůležitější...

„Nechtěl jsem skončit jako nějaký vědec a děti mám odjakživa rád,“ vzpomíná. Teď se už jedenáctým rokem snaží dětem ze základní školy v Trenčíně vštípit do hlav základy biologie a zeměpisu. A zatím by neměnil.

„Učím na stejné základce, na kterou jsem kdysi sám chodil. V soukromých školách sice učitele platí lépe, ale zatím jsem o tom, že bych šel jinam, nepřemýšlel,“ říká.

S platem třináct tisíc korun měsíčně čistého si nemůže příliš dopřávat. Peníze stačí jen na pokrytí životních nákladů a pravidelnou splátku na stavební spoření. „Třeba auto si dovolit nemůžu, i když už bych si ho docela rád pořídil,“ podotýká. Do roka se chce oženit se svou přítelkyní Soňou, která pracuje jako zahradnice. „Plánujeme rodinu, takže nejdříve přijdou na pořad úpravy bytu,“ vysvětluje. Pár žije v třípokojovém bytě s otcem Václava Janského. „Byt jsme privatizovali, takže nám patří. Teď jsme koupili nová okna a šetříme na výměnu bytového jádra,“ říká.

Jeho kolegové, kteří mají rodiny, si většinou musí k učitelskému úvazku přivydělávat. „Nejspíš mě to jednou také čeká,“ míní Janský.

Na svém povolání si mimo jiné cení dvou měsíců prázdnin. Většinou je tráví cestováním. Letos objížděl slovenské hrady a zámky. Pravidelně však vyráží i do ciziny. Obvykle autostopem. „Byl jsem ve španělských Pyrenejích, měsíc jsem strávil i za polárním kruhem. Stop je zábavný a šetří to peníze. Jídlo si většinou vozím s sebou, takže třeba ten polární kruh mě vyšel jen na sedm a půl tisíce korun,“ popisuje. Do ciziny se čas od času podívá i v rámci školních výletů. Letos byl třeba se svými deváťáky týden ve Francii.

Reformní kroky předchozí slovenské vlády přivítal. „Rovná daň je dobrá věc. I my učitelé jsme si díky tomu trochu přilepšili. A třeba to, že se platí za návštěvu u lékaře, mi nevadí, dvacet korun zase není tolik,“ podotýká. Se svým životem je spokojený, zlobí ho jen to, že v současnosti většina lidí hledí hlavně na materiální hodnoty.

„Pro mě peníze nikdy nebyly to nejdůležitější. Většina lidí to ale má jinak. Projevuje se to i u dětí. A také se vytrácí jejich úcta k dospělým. Mohou za to hlavně rodiče, kteří u nich mnohdy odpor k autoritám ještě přiživují,“ míní.

Václav Janský, slovenský učitel

Je zaměstnaný v základní škole v Trenčíně, žije v bytě s přítelkyní Soňou a se svým otcem

Měsíční plat: 13 000 Sk čistého

Automobil: nemá

Dovolené: rád cestuje, většinou do zahraničí. Využívá autostop.

Byt: panelový 3+1 v osobním vlastnictví