Peníze od státu: kolik dostanete, když se vaše rodina rozroste

1. Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

Kdo má nárok: Nárok na mateřskou má jen ten, kdo v dvouletém období před porodem alespoň 270 kalendářních dní pracoval (a odváděl peníze na sociální pojištění). Další podmínkou je, že žena je aktuálně pojištěna, nebo je v takzvané ochranné lhůtě po ukončení pojištění (ta je nejvýše 180 dní). Kdo podmínky nesplňuje, peněžitou podporu v mateřství nedostane, nezůstane však ani zcela bez peněz, hned po porodu mu vznikne nárok na rodičovský příspěvek.

Když jde na mateřskou otec: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) má i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Dohodu lze uzavřít nejdříve od sedmého týdne po porodu a pozor, podpis ženy na dohodě musí být úředně ověřen. Nemusíte však kvůli tomu hned k notáři nebo na poštu, stačí podpis před úředníkem České správy sociálního zabezpečení.

Kdy a kde žádat: Na takzvanou mateřskou může žena nastoupit už osm týdnů před očekávaným datem porodu, nejpozději však šest týdnů před porodem. Samozřejmě, pokud se dítě narodí dříve, než bylo plánováno, začíná mateřská hned dnem porodu. Formulář žádosti obdrží těhotná u svého lékaře, zaměstnankyně jej vyplněný předají ve své mzdové účtárně, podnikatelky příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Do kdy máte nárok: PPM je vyplácena po dobu 28 týdnů v případě porodu jednoho dítěte, při vícečetném porodu 37 týdnů.

Kolik dostanete: Výpočet je podobně jako u klasické nemocenské poměrně složitý. Z hrubé mzdy za rok vypočtete denní vyměřovací základ (hrubá mzda dělena 365). Pak se uplatní redukční hranice:

redukční hranice

942 Kč – započte se 100 % redukční hranice

1 412 Kč – započte se 60 % z toho, co převyšuje předchozí hranici redukční hranice

2 824 Kč – započte se 30 % z toho, co převyšuje předchozí hranici. Co je nad 2 824 korun, to se nijak nezapočítává a podporu v mateřství to nijak neovlivňuje. Z výsledné částky vezmete 70 % a to je částka, na kterou máte nárok.

Je jednodušší zadat si čísla v některé z internetových kalkulaček, než se při výpočtu potýkat s jednotlivými redukčními hranicemi. Ne všechny kalkulačky však fungují spolehlivě, ideální je využít kalkulačku MPSV.

Příklady výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) Hrubá mzda v Kč PPM (za 30 dní) v Kč 15 000 10 380 20 000 13 830 25 000 17 280 30 000 20 370 35 000 22 440 40 000 24 510 45 000 26 160 50 000 27 180

Poradna: Po studiu jsem nastoupila do práce a vzápětí i otěhotněla. Budu mít nárok na mateřskou, když nesplňuji podmínku 270 dní pojištěné doby ve dvou posledních letech?

Jestliže jste studium dokončila, tak ano. Do doby účasti na nemocenském pojištění se pro nárok na PPM započítává i doba studia na SŠ, VŠ, VOŠ či konzervatoři, které je přípravou na budoucí povolání, pokud toto studium bylo řádně dokončeno. Pokud byste byla v situaci, že jste studium sice úspěšně ukončila, ale nejste zaměstnaná, nárok na peněžitou pomoc v mateřství by nevznikl a rovnou byste čerpala rodičovskou.

2. Rodičovský příspěvek

Kdo má nárok: Rodič, který pečuje o nejmladší dítě v rodině, nejvýše do jeho čtyř let. Může to být matka i otec, pochopitelně ne oba najednou. Podmínkou je „osobní a celodenní péče o dítě po celý kalendářní měsíc“. Neděste se, tato podmínka nevylučuje to, že by rodič, který dávku pobírá, nemohl pracovat. Když se doma o péči o dítě vystřídají, angažují babičku či chůvu, možné to je.

Není však přípustné dát dítě naplno do jeslí, chodit do práce a zároveň pobírat rodičovskou. Jesle jsou možné, jen když je navštěvuje dítě mladší dvou let nejvýše na 46 hodin v měsíci (= cca 2 hodiny denně), na delší dobu jen v případě, že jde o dítě zdravotně postižené či jsou invalidní oba rodiče. Úřady přitom nijak nezkoumají, kolik si rodič v práci vydělá. Pokud zajistíte hlídání dítěte jinou dospělou osobou, můžete si vydělávat třeba 100 000 korun měsíčně a nárok na rodičovskou nezanikne.

Kdy a kde žádat: Před skončením vyplácení peněžité podpory v mateřství, žádost se podává na úřadě práce.

Do kdy máte nárok: Nejvýše do čtyř let věku dítěte (= do měsíce, kdy bude mít dítě čtvrté narozeniny), nebo do vyčerpání celkové částky 220 000 korun.

Kolik dostanete: Celková výše rodičovské je vždy 220 000 korun. Liší se však možnosti, jak může být dávka vyplácena v jednotlivých měsících. Rodiče si za určitých podmínek mohou volit dobu vyplácení (a tím i výši dávky) a případně ji i jednou za tři měsíce měnit. Nejvyšší možná měsíční rodičovská je 11 500 korun. Zvolit si ji mohou tam, kde má alespoň jeden z rodičů hrubý měsíční příjem cca 10 857 korun (jestliže 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč). Kdo této hranice vyměřovacího základu nedosahuje, může mít rodičovský příspěvek nejvýše 7 600 korun. K výpočtu lze použít příjem otce i matky, a je přitom jedno, kdo z nich o rodičovský příspěvek žádá.

Jestli ani jednomu z rodičů nelze stanovit vyměřovací základ (jsou to například studenti, dlouhodobě nezaměstnaní…), je způsob vyplácení rodičovské pevně daný: 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Rodičovský příspěvek může být i snížen. Úřady tak mohou potrestat rodiče, kteří nedbají o řádnou školní docházku starších dětí.

Novinka: V prvních měsících roku 2018 by mělo být pobírání dávky zjednodušené, bude možné čerpat ji až do výše cca 32 000 korun měsíčně (takže něco přes půl roku) a volba výše příspěvku nebude svázána tolika pravidly. Nově si totiž budou moci zvolit výši příspěvku do 7 600 korun měsíčně také rodiče, kterým nelze ke dni narození dítěte stanovit denní vyměřovací základ.

Rodičům vícerčat vznikne nárok na 1,5násobek celkové částky 220 000 Kč, měsíční výši dávky si budou moci zvolit také ve výši 1,5násobku.

TIP: Rodičům vícerčat, kteří již vyčerpali 220 000 Kč a kteří však nadále pečují o děti mladší 4 let, vzniká 1. ledna 2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 Kč. Musí si však podat žádost.

Poradna: Synovi jsou dva roky a já na něj čerpám čtyřletou rodičovskou. Za měsíc očekávám narození dalšího dítěte. Jak to bude s rodičovským příspěvkem? Budu jej pobírat na obě děti?

Nikoli. Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká.

3. Otcovská

Otcovská poporodní péče: Nová dávka pro tatínky novorozeňat by měla vstoupit v platnost v prvních měsících roku 2018. Podrobné podmínky jejího čerpání budou teprve zveřejněny. Zatím je jasné, že půjde o sedm dní, které si budou moci otcové vybrat do šesti týdnů od porodu. Dávka se bude počítat obdobně jako peněžitá pomoc v mateřství.