Peníze od státu: kolik a na co přispěje stát chudým lidem

Těm, kdo jsou opravdu v nouzi, pomůže stát. Základem je spočítat si životní minimum své rodiny a porovnat ho se skutečnými příjmy.

Příkladem je matka se dvěma dětmi do šesti let, která odešla od manžela a žije v pronájmu. Pobírá rodičovský příspěvek 4 000 korun měsíčně a výživné na děti 2 000 korun. Na jaké dávky od státu může dosáhnout? Rodina by si mohla požádat o přídavek na dítě ve výši dvakrát 500 korun, dále o příspěvek na bydlení a dávky v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Kolik peněz by přesně získala, posoudí pracovníci z úřadu práce zejména podle majetkových a sociálních poměrů rodiny.

Minimum rodiny za jeden měsíc je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti podle následující tabulky:

Životní minimum v roce 2018: Domácnost Kč Pro jednotlivce 3 410 Pro prvního dospělého v domácnosti 3 140 Pro druhého a další dospělé 2 830 Pro nezaopatřené dítě do 6 let 1 740 Pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 2 140 Pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 2 450

Příklady životního minima: Dva dospělí 5 970 Kč; dva dospělí a jedno dítě 5 let 7 710 Kč; dva dospělí a dvě děti 3 a 7 let 9 850 Kč; jeden dospělý a dvě děti 7 a 16 let 7 730 Kč.

Kdo se počítá:

Rodiče a děti. Děti nezletilé, ale i zletilé, pokud s rodiči užívají byt.

Manželé nebo registrovaní partneři.

Jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokážou, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i ti, kdo třeba studují v jiném městě a bydlí tam přes týden na koleji nebo se „doma“ nezdržují ze zdravotních či pracovních důvodů.

Které příjmy se počítají:

Všechny, kromě několika výjimek. Těmi jsou hlavně:

Příspěvek a doplatek na bydlení, jednorázové sociální dávky, příspěvek na úhradu potřeb dítěte (část, která náleží ze zdravotních důvodů), příspěvek na mobilitu a na zvláštní pomůcku, v některých případech příspěvek na péči.

Příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu, když je použijete na zajištění dalšího bydlení.

Náhrady škody na odstranění následků živelní pohromy, peněžní pomoc obětem trestné činnosti, sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem.

Podpora z prostředků nadací a občanských sdružení, stipendia, odměny za darování krve.

Daňový bonus na vyživované děti.

Existuje i existenční minimum, které činí 2 200 korun na měsíc. Na rozdíl od minima životního, které má zajišťovat člověku výživu a ostatní základní potřeby, existenční minimum zajišťuje totéž, ale jen na úrovni umožňující přežití.

Pokud se dostanete do situace, že je vaše domácnost pod úrovní životního minima, můžete si požádat o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Od státu můžete dostat i mimořádnou okamžitou pomoc, i když nejste v hmotné nouzi, ale postihne vás například povodeň či jiná pohroma.