Peníze od státu: jakou finanční podporu můžete získat na bydlení

Program pro mladé Půjčka až 2 miliony korun

Ne každý má to štěstí, že mu rodiče jako svatební dar dají byt, nebo alespoň první milion jako základ na jeho koupi. Mladí, kteří se musí starat sami, mají od srpna 2018 možnost požádat o nízko úročenou půjčku, která jim vlastní bydlení může hodně přiblížit. Musí však splnit určité podmínky.



KDO MÁ NÁROK: V programu pro mladé stát půjčí až dva miliony korun. Na nízkoúročenou půjčku dosáhnou mladí lidé do 36 let, stačí, když věkovou hranici dodrží jeden z žadatelů. Pokud jsou bezdětní, musí jít o manžele nebo registrované partnery. Jinak musí pečovat alespoň o jedno dítě do 15 let. U úvěru na koupi nesmí žadatelé vlastnit nemovitost či být členy bytového družstva.

NA CO LZE PENÍZE VYUŽÍT:

Na koupi či novostavbu domu o podlahové ploše do 140 m².

Na koupi bytu s podlahovou plochou do 75 m².

Na modernizaci bydlení.

KOLIK DOSTANETE :

30 až 300 tisíc na modernizaci bydlení.

Až 2 miliony na koupi či výstavbu rodinného domu. Nejvýše však může jít o 80 % ceny, minimálně 20 % tedy musíte zaplatit ze svého.

Až 1 200 000 korun na koupi bytu. Opět to může být nejvýše 80 procent z kupní ceny.

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU:

U modernizace a úvěrů do půl milionu stačí ručitel. Musí být mladší 55 let a jeho průměrný čistý příjem za poslední 3 měsíce musí být minimálně 15 000 Kč.

U pořízení bydlení s částkou nad půl milionu je třeba zástavní právo k úvěrované nemovitosti.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY:

Lze využít ve všech krajích ČR.

Kdykoli lze předčasně splatit bez poplatků. Vedení úvěru je také bez poplatků.

Pokud si za peníze bydlení pořizujete (nikoli jen modernizujete), za každé narozené nebo osvojené dítě vám z dluhu odečtou 30 000 korun.

Při narození dítěte lze žádat o přerušení splácení jistiny až na 2 roky.

O přerušení splácení lze žádat i v případě nemoci delší než 3 měsíce či při alespoň tříměsíční nezaměstnanosti, nebo při úmrtí člena.

Úvěr je třeba čerpat v daných termínech od podpisu smlouvy. Na modernizaci a koupi je potřeba ho vyčerpat do roka a na výstavbu začít čerpat do roka a vyčerpat do tří let

KOLIK ZAPLATÍTE:

Úroková sazba je momentálně 1,12 % ročně (odvíjí se od referenční sazby Unie vůči ČR) s fixací na 5 let.

Splatnost je 10 let u modernizace, 20 let v případě pořízení bydlení.

U dvoumilionového úvěru na pořízení domu a splatnosti 20 let vychází splátka na 9 300 Kč.

KDE A KDY ŽÁDAT:

Žádosti se podávají osobně či poštou na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení v Praze nebo v Olomouci.

Je možné využít i elektronického podání pomocí datové schránky.

Na program je letos vyčleněna miliarda korun. S podporou se počítá i v dalších letech. Kdo by podal žádost letos a nedostalo se na něho, automaticky „postoupí“ do dalšího roku.

Pozor, seznam potřebných dokladů vydá na celou A4, záleží i na tom, zda budete stavět, modernizovat či kupovat. Je potřeba mít vše připraveno – nelze žádat o peníze a podle toho, jak to dopadne, začít shánět projektanta. Seznam potřebných dokumentů naleznete na konci žádosti a nepřekvapí, že kromě potvrzení o příjmech tam bude i kopie oddacího listu, projektová dokumentace či třeba vyjádření příslušného vodoprávního úřadu.