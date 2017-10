Peníze od státu: kdy máte nárok na porodné, přídavky i daňové úlevy

1 Porodné

Kdo má nárok: Ženy s nízkými příjmy, jimž se narodilo první nebo druhé dítě. Příjem se počítá jako 2,7násobek životního minima rodiny, posuzují se čisté příjmy a nezahrnuje se do nich rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Oficiální pravidlo říká, že „příjem se posuzuje za kalendářní čtvrtletí předcházející čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo“.

Příklad z praxe: když se mimino narodí v září (třetí čtvrtletí), bude se posuzovat příjem rodiny za duben, květen až červen daného roku (druhé čtvrtletí). Nárok na porodné má i ten, kdo není rodič, a přesto převzal dítě do péče. Podmínkou je, že dítě musí být do jednoho roku věku. Může to být prarodič po smrti rodičů dítěte nebo třeba adoptivní rodič, který si bere dítě z kojeneckého ústavu.

Ostatní podmínky platí: musí jít o první či druhé dítě a příjem rodiny se musí vejít do 2,7násobku životního minima. Příklady příjmů, při kterých vzniká nárok na porodné (nově narozené dítě není ve výpočtu zahrnuto)

Životní minimum a hranice pro nárok na porodné Životní minimum Nárok na porodné Oba rodiče při narození prvního dítěte 7 710 20 817 Oba rodiče při narození druhého dítěte (první dítě do 6 let) 9 450 25 515 Sama matka při narození prvého dítěte 3 410 9 207 Sama matka při narození druhého dítěte (první dítě do 6 let 4 880 13 176

Kdy a kde žádat: Po narození dítěte, ale možné je nárok uplatnit rok zpětně. Žádá se na úřadě práce.

Dokdy máte nárok: Dávka je jednorázová

Kolik dostanete: 13 000 Kč na první dítě 10 000 Kč na druhé dítě

Poradna: Jak započíst příjem manžela, když je podnikatel a byl ve ztrátě? U OSVČ se počítá příjem podle posledního daňového přiznání. Vždy to je ale nejméně jedna polovina průměrné mzdy. Podnikatel, i když byl ve ztrátě, má v roce 2017 započítán příjem vždy nejméně ve výši 13 700 korun měsíčně.

2 Daňové úlevy

Kdo má nárok: Nejde o dávku v pravém slova smyslu, ale daňové úlevy, případně daňový bonus peníze do rodiny přinesou, takže je dobré o nich vědět. Nárok má ten, kdo vydělává a platí daň z příjmů, úlevu na dítě přitom může za dané období čerpat vždy jen jeden z rodičů. Úlevy může využít zaměstnanec i osoba samostatně výdělečně činná. Nově přitom platí, že slevu na děti mohou využít i podnikatelé, kteří vyčíslují náklady paušálně.

Jaké dávky se rodinám vyplácejí a průměrná výše měsíční dávky Přídavek na dítě: 600 Kč

Rodičovský příspěvek: 6 875 Kč

Porodné: 11 140

Peněžitá pomoc v mateřství: 14 530

Ošetřovné: 2 675 Kč

Kde a kdy žádat: Zaměstnanci úlevu čerpají průběžně, prostřednictvím svého zaměstnavatele. Podnikatelé ji uplatní jednou ročně v daňovém přiznání.

Do kdy máte nárok: Dokud vyděláváte a vyživujete děti - za vyživované dítě se považuje student do 26 let.

Kolik dostanete: V průběhu roku 2017 zákonodárci zvýšili daňové úlevy na druhé a další děti. „Vyšší slevy na děti půjde využít zpětně už od počátku letošního roku,“ vysvětluje daňová poradkyně Blanka Štarmanová.

Výše roční daňové úlevy 2017:

1. dítě 13 404 Kč

2. dítě 19 404 Kč

3. a další dítě 24 204 Kč

Daňový bonus: Je to odměna pro ty, kdo pracují, mají děti, ale nevydělávají mnoho. Pokud jsou jejich zdanitelné příjmy ze zaměstnání nebo podnikání vyšší než 66 tisíc korun za rok, platili by tak nízkou daň, že by slevu na dítě neměli od čeho odečíst. V takovém případě jim stát slevu na dítě doplatí formou bonusu, fakticky tedy získají peníze navíc. Maximální daňový bonus může být 60 300 korun.

3 Přídavky na děti

Kdo má nárok: Rodiny s nezaopatřenými dětmi a s příjmy do 2,4násobku životního minima. Od 1. ledna 2018 půjde o 2,7násobek životního minima.

Kdy a kde žádat: Žádá se na úřadě práce. Nově prokazujete příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí (doposud to bylo za rok 2015). Navíc nově funguje výplata příspěvku ve zvýšené výměře. Ta se bude týkat v podstatě všech rodin, ve kterých je nějaký „rozumný příjem,“ tedy rodiče vydělávají, jsou na nemocenské, mají podporu v nezaměstnanosti... Přídavek se zvýší o 300 korun měsíčně. Když je však někdo dlouhodobě nezaměstnaný (a tudíž už bez nároku na podporu), bude mít nárok na přídavek jen v původní výši.

Kolik dostanete: Přídavek je vyplácen ve třech výších, vždy podle věku nezaopatřeného dítěte.

Věk dítěte Měsíční přídavek Zvýšená výměra Do 6 let 500 Kč 800 Kč Od 6 do 15 let 610 Kč 910 Kč Od 15 do 26 let 700 Kč 1000 Kč

Poradna: Dostávám na děti výživné od bývalého manžela. Počítá se toto výživné do posuzovaných příjmů? Ano, počítá.

Příklady příjmů, při kterých vzniká nárok na přídavek na dítě