Peníze od státu: kolik může získat rodina s dětmi

Výhoda daňová úleva

Kromě peněz, které za rodičovství dostanete přímo od státu, existují i další výhody. Třeba ta, že platíte nižší daň z příjmů. To se samozřejmě týká jen těch, kdo nějaké daně mají platit, tedy lidí, kteří pracují. Jmenuje se to daňové zvýhodnění na vyživované děti a nárok na úlevu máte již v tom měsíci, kdy se dítě narodí. Pokud jste zaměstnaní, donesete kopii rodného listu dítěte do mzdové účtárny. Podnikatelé úlevu uplatní, až budou podávat daňové přiznání.

Úleva je odstupňovaná podle toho, kolik dětí vyživujete. Na první dítě si můžete odečíst 15 204 Kč ročně, na druhé dítě 19 404 Kč ročně a na třetí a každé další dítě 24 204 Kč ročně. Částka se odečítá od vypočtené daně, takže jsou to opravdu peníze, které máte jako rodina navíc. Samozřejmě úlevu na dané dítě může v jednom měsíci uplatňovat jen jeden z rodičů.

Pokud pracujete, ale nevyděláváte moc, můžete kromě slevy na dani získat navíc daňový bonus na vyživované děti. Podmínkou je, abyste jako rodič vydělával alespoň 66 000 korun za rok. V takovém případě je vypočtená daň tak nízká, že by úlevu nebylo možné uplatnit, nebylo by ji totiž od čeho odečítat. V tu chvíli se úleva změní v daňový bonus a nevyužitou úlevu dostanete od státu navíc.