Platba z účtu na účet: V jedné bance do pár hodin, v jiné za den. Proč?

Možná to znáte: jednou zapomenete zaplatit splátku u spotřebního úvěru nebo leasingu a do pár dnů máte v e-mailu upomínku, že pokud okamžitě nezaplatíte, bude vám dlužná částka navýšena o poplatek za upomínku ve výši 100, 200, 300... korun. Nejde o malé peníze, takže sednete a peníze hned pošlete. Kdy se ale vaše platba objeví na účtu příjemce? Stihnete se vyhnout pokutě?

Zrychlenou platbu, tady takovou, aby odeslané peníze byly na účtu příjemce u jiné banky ještě týž den, řešila doposud řada lidí takzvanou expresní platbou. Ovšem ta se v některé bance vyšplhala také na několik stovek korun. Klient si tedy moc nepomohl.

Od ledna ovšem Česká národní banka změnila systém poplatkovacích pásem u mezibankovního platebního systému CERTIS, a to umožnilo platební styk mezi bankami zrychlit. Ne všechny finanční domy ale na novinku zareagovaly a dál účtují za expresní platby nemalé částky.

Je to tak: Za každou poslanou platbu klienta na cizí účet platí banky poplatek České národní bance za zpracování v systému. Ten nejlevnější byl do konce loňského roku bankám účtován do 9 hodin ráno. Pak už se poslání peněz maličko prodražilo. Nově ČNB posunula „laciné“ pásmo až do 13. hodiny. Tím pádem mohly i banky urychlit platební styk aniž by nějak tratily a přijaté platby v dopoledních hodinách poslat na účty do jiných bank ještě týž den.

Které banky na novinku zareagovaly?

Zrychleného zasílání plateb mohou od května využít klienti ČSOB, Ery a Poštovní spořitelny. „Díky změnám pro provádění platebního styku, které ČNB zavedla, jsme mohli našim klientům umožnit zpracování plateb do jiných bank v řádu několika málo hodin,“ říká Tomáš Koníček z ČSOB.

Platba se připíše na účet u jiné banky během téhož dne v případě, že je zadána na obchodním místě ČSOB do 11 hodin či v elektronickém bankovnictví nebo SmartBankingu do 12 hodin. „Tuto novou službu jistě ocení všichni klienti, kteří se dostanou do situace, kdy potřebují peníze odeslat i přijmout ještě v ten samý den, aby se například vyhnuli nepříjemnému penále za zpožděnou platbu,“ dodává Tomáš Koníček.

Také Česká spořitelna zrychlené převody umožňuje, platbu je ale třeba zadat nejpozději mezi 11. a 12. hodinou dopoledne. Za jak dlouho se platba v takovém případě na účet příjemce připíše, nedokáže banka přesně říci.



„Naše banka neodpovídá za stranu příjemce, nevíme, kdy on částku připíše. Řekněme ale, že se jedná o několik hodin, pokud budeme mluvit o zadání transakce během dopoledne a zároveň zadané přes internetové bankovnictví, v ATM nebo mobilní bance,“ říká Denisa Šnebergrová, manažerka bezhotovostního platebního styku České spořitelny.

Také Air Bank převádí peníze svých klientů velmi rychle. „Pokud u nás klient zadá tuzemskou platbu na účet v jiné bance v pracovní den do 11:30, v naprosté většině zpracujeme takovou transakci tak, aby banka příjemce mohla peníze na účet připsat ten samý den. Takto ale postupujeme už od našeho startu před více než pěti let nehledě na ceník CERTIS,“ říká tiskový mluvčí Air bank Vladimír Komjati.

Nejmladší banka na české trhu Creditas nabízí zrychlenou platbu v případě, že je zadána do 11 hodin. „Nyní analyzujeme, jak probíhá převod během jednoho dne v praxi, zejména, jak rychle banky adresátů připisují peníze na klientské účty, zda jsou opravdu připsány ještě týž den. Podle toho pak můžeme přistoupit ke změnám, což může být třeba zrušení expresních plateb, pokud se ukážou jako zbytečné,“ dodává Kamil Rataj, člen představenstva Banky Creditas.

Chcete poslat platbu rychle, připlaťte si jako my

Naopak v UniCredit Bank ještě rychlé platby nenabízí. „Naše banka tuto službu neumožňuje pro standardní tuzemskou platbu. Pokud klient požaduje přípis platby v jiné tuzemské bance týž den, je nutné využít Expresní platbu za příslušný poplatek. Standardní platba při zadání do 20 hodin přes internetové bankovnictví je v cizí bance druhý den,“ říká tiskový mluvčí banky Petr Plocek.

Také klienti Equa bank musejí využít expresní platby. „Při jejich zadání do 12 hodin jsou odeslány ten samý den. Čas připsání záleží na intervalu, v jakém banka příjemce prioritní platby zpracovává. Obvykle je připsána do 30 minut. Pokud některá banka odesílá standardní, tedy neprioritní platbu splatnou týž den, tak platba musí být připsána příjemci týž den, ale intervaly pro připsání platby v bance příjemce jsou podstatně delší,“ komentuje mluvčí Equa bank Markéta Dvořáčková.

Ke změně poplatkovacích pásem systému mezibankovního platebního styku CERTIS, který provozuje ČNB, došlo 1. ledna 2017. Z šesti pásem se staly tři, přičemž I. pásmo, ve kterém jsou položky nejlevnější (bez přirážky), se posunulo z dosavadní 9. na 13. hodinu. Základní cena za neprioritní položku je pro banky 0,09 Kč, za prioritní pak 1 Kč.

Česká národní banka navíc v tuto chvíli řeší s bankami zavedení takzvané okamžité platby. Peníze by se díky tomuto nástroji dostaly z účtu na účet u jiné banky během několika málo minut. Podle Denisy Všetíčkové z ČNB se zatím předpokládá, že okamžité platby by mohly banky začít nabízet ve druhé polovině roku 2018.