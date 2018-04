Zapomeňte na spořicí účet a zkuste zhodnotit peníze v půjčkové aukci

Princip je jednoduchý: přihlásíte se na webovou stránku zprostředkovatele půjček a zaregistrujete se. Nadále budete vystupovat pod zvolenou přezdívkou. Pokud žádáte o půjčku, vyplníte elektronický formulář, kde napíšete, kolik chcete a na jak dlouho, co jste ochotni o sobě prozradit a jak vysoký úrok si představujete.

S úrokem tři procenta spíš nepočítejte

Úrok si nevolíte zcela libovolně, těm, kdo jsou rizikoví (nechtějí doložit výpis z registru dlužníků či doklad o příjmech, nemají ručitele ani nemovitost do zástavy), nabídne hranici od 80 procent. Pokud však zmíněné věci žadatel má, stačí zadat úrok kolem 10 procent.

Kde si půjčit i investovat www.bankerat.cz

www.prestito.cz

www.pujcmesi.cz

To ještě není konečná, v tuto chvíli totiž přicházejí nabídky investorů. Když se u vaší aukce sejdou tři nabídky za 12 procent, je pravděpodobné, že další nabídka bude deseti- či osmiprocentní. Až se žadateli nějaká nabídka zalíbí, může ji potvrdit. Investor naopak vybírá podle rizika, které pro něj zájemce o půjčku představuje, a nabízí v jednotlivých aukcích půjčky. Nemusí půjčit celou částku, rozhodne se třeba, že z požadovaných 20 000 korun půjčí jen polovinu. Záleží pak na žadateli, zda si jeho nabídku vybere.

Průměrné zhodnocení, kterého investoři dosahují, je 43 procent, ti nejúspěšnější se však mohou pochlubit i zhodnocením 200 procent původního vkladu. První půjčkomat se u nás rozběhl koncem roku 2010 (čtěte více zde). Nyní jich funguje již několik.

Úřadování obstará zprostředkovatel

Když žadatel vybere svého věřitele a obchod definitivně potvrdí, přichází na řadu zprostředkovatel. "Nejprve důkladně prověříme zájemce - kontrolujeme zaslané potvrzení o příjmech, nahlížíme do insolvenčního rejstříku...," vysvětluje provozovatel portálu www.bankerat.cz Roman Kakos. Pak zprostředkovatel oběma stranám zašle smluvní dokumentaci, kde jsou stanovené podmínky obchodu včetně poplatků za zprostředkování. U nejaktivnějšího serveru Bankerat.cz je to jedno procento pro věřitele a 3,5 až pět procent pro dlužníka.

Co se děje, když dlužník neplatí?

Vladimír Gazárek, prezident Asociace inkasních agentur, upozorňuje: "Systém nejčastěji využívají ti, kterým už jiné finanční instituce z nejrůznějších důvodů nepůjčí. S touto klientelou je spojeno i velké riziko nesplácení. Jelikož jsou to často lidé s více půjčkami, mnohdy nemá cenu zabývat se ani podáním žaloby, ale dává se přednost mimosoudní dohodě."

Zprostředkovatel problematickému dlužníkovi obvykle telefonuje, píše, posílá SMS, a když se mu nepodaří jej "rozplatit", informuje ho písemně o záměru podat žalobu. Pokud ani to s dlužníkem nehne, následuje soudní žaloba, exekuční řízení... Vzhledem k tomu, že půjčka je zajištěna směnkou, není soudní řízení zdlouhavé.

Nezapomeňte na daně

To, že investoři poskytují půjčky, s sebou může nést daňové povinnosti. "Když má někdo 50 000 korun a jednorázově je půjčí, není to problém," vysvětluje daňová poradkyně Blanka Marková. "Pokud však někdo půjčuje pravidelně, měl by příjem, onen vydělaný úrok, uvést do daňového přiznání." Je-li pro někoho půjčování peněz dokonce hlavním zdrojem příjmů, měl by mít na tuto činnost živnostenský list.

Tipy pro dlužníky

Počítejte s tím, že administrativa bude stejná jako v bance.

Nelžete, zprostředkovatel bude vše ověřovat – vašeho zaměstnavatele, příjmy, bydliště, insolvenční rejstřík...

Doložte o sobě co nejvíce údajů, potvrzení o bydlišti, o příjmech, výpis z registru dlužníků. Díky tomu budete mít šanci na nižší úrokovou sazbu.

Nespěchejte, neberte hned první nabídku. Působíte-li důvěryhodně, investoři možná nabídnou nižší sazbu.

I když návrh potvrdíte, aukci ještě neuzavírejte, možná se najde někdo, kdo úrokovou sazbu sníží.

Příliš nepočítejte s tím, že byste sehnali půjčku pod 10 procent roční úrokové sazby. Naopak pamatujte, že poplatek za službu (například u Bankeratu 5 procent) strhnou ze zasílané půjčky. V aukci už proto požadovanou částku navyšte.

Tipy pro investory

Neinvestujte do systému všechny své volné peníze.

Počítejte s riziky, klienti, kterým nepůjčily banky, mohou být problémoví. Rozložte svou investici raději do více půjček.

Nehleďte na nejvyšší úrokovou sazbu, lidé, kteří ji nabízejí, bývají nejrizikovější.

Po přijetí aukce si zkuste dlužníka sami prověřit na internetu, ještě můžete couvnout.

Nechmuřte se, když si žadatel nevybere vaši nabídku, poměr úspěšnosti bývá 1 : 10.

Dobře si přečtěte smlouvu, zejména postup v případě, že dlužník přestane platit.

Příklad dlužníka V bance jsem neuspěla

Paní Karla je rozvedená, má děti a potřebovala peníze. V bance neuspěla, už jeden úvěr má, a ačkoli jej v pořádku splácí, finanční ústav usoudil, že není dost bonitní. Peníze ale nutně potřebovala. Banka přitom nezohlednila její vedlejší příjem z doučování. Když ale zadala poptávku na internetu, věřitelé k němu přihlédli a nabídky poslali.

Kolik jste si půjčila?

Vyšlo to hned napoprvé, půjčila jsem si 50 000 korun a pak ještě jednou 60 000 korun. Vše jsem zvládla bez problémů, za měsíc budu mít splaceno. Sjednaný úrok byl 36 procent. Není to málo, ale jak říkám, v bance jsem nepochodila…

Dostala jste více nabídek?

Vybírala jsem vždy asi z deseti. Zvolila jsem tu, která mi poskytla celou částku najednou, o výši úroku jsem nijak nelicitovala – asi mě to v tu dobu ani nenapadlo, neměla jsem tu zkušenost. Jednání bylo stejné jako v bance, musela jsem dodat potvrzení o příjmu. Peníze jsem měla na účtu do týdne po přijetí nabídky.

Příklad věřitele Půjčuji jiným, je to lepší než mít peníze v bance

Investor Pavel před nějakou dobou ukončil stavební spoření. Z naspořených 225 000 korun potřeboval jen malou část a 200 000 se chystal nějak výhodně uložit. Nabídka spořicích účtů ani termínovaných vkladů mu však nepřipadala dostatečně výnosná, plně nepokrývala ani inflaci. Již předtím četl na internetu o tom, jak fungují v zahraničí burzy půjček. A v té době se začaly obdobné systémy rozvíjet i v Česku.

Kolik půjček jste již poskytl?

Zatím pět. Ne všechny nabídky byly přijaty, ne všechny přijaté nabídky skončily faktickým poskytnutím půjčky. Všichni partneři splácejí bez problémů. Snad jsem vybíral dobře. Je to zajímavá hra na bankéře, ale jsem si vědom i rizika, které s sebou nese.

Máte nějakou strategii, komu půjčku nabídnete?

Vybírám podle částky, kterou chce protějšek půjčit. Půjčuji spíš nižší sumy, aby splátka byla raději v tisících než v desetitisících, nižší platby lidé přece jen snáz zvládají. Také záleží na tom, kdy peníze dostanu zpět, volím spíš kratší splatnosti. Samozřejmě hledím na to, kolik člověk vydělává, kolik už má splátek. Snažím se najít klienta, který bude v pohodě... Když už v systému nabídka visí týden, koukám i na to, jak reagují ostatní investoři-věřitelé.

Je pro vás nějaká hranice, pod kterou byste už svou nabídku nesnížil?

Asi bych nešel pod úrok 12 procent ročně. Dosavadní průměrný výnos, kterého jsem dosáhl, je 33 procent ročně. Na systému P2P se mi líbí, že když mám volných 10 000 korun, mohu je někomu půjčit, a vyberu-li spolehlivého partnera, mám šanci slušně vydělat. Nejsem limitován žádnou minimální investicí, například 100 000 korun.