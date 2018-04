Peníze přes web: i bez běžného účtu v bance

Ke kreditním kartám e-účet

Obě zmíněné platební karty umožňují svým majitelům přes web náhled na karetní účet, sledování obratové historie či zůstatku, karta DC i elektronické výpisy. Citibank navíc nabízí majitelům kreditní karty, kteří u banky nemají veden běžný účet, možnost kombinovat úvěr kreditky s úvěry Hotovost na zavolanou či Hotovost na splátky. Majitel karty tak má možnost využít lepší úrokové sazby, či odpuštění poplatku za výběr hotovosti, chce-li použít celý úvěrový rámec na financování svých potřeb a ví, že ho nesplatí v bezúročném období.

ING konto nyní zařídíte i přes web

Internetové bankovnictví ING v letošním roce rozšířilo své služby u spořícího účtu ING konto o možnost založení účtu přes internet, telefon nebo na základě písemné žádosti, tedy bez účasti poradce a nutnosti osobní návštěvy pobočky. ING konto je přitom vedeno zdarma, zdarma je i většina u běžných účtů standardně zpoplatněných položek.

Fio: první internetbanking v Česku

Komplexní služby po síti poskytuje svým klientům Fio, družstevní záložna. Ta své elektronické bankovnictví spustila ve stejném roce jako eBanka. Elektronická správa účtů umožňuje například zadávat jednotlivé i hromadné jednorázové a trvalé příkazy k úhradě, inkaso, SIPO, získat výpisy z účtu, avizovat výběry v hotovosti na pobočkách atd. Demo internetbankingu Fia naleznete na stránkách www.fio.cz, pro jeho náhled klikněte ZDE.

Fio podobně jako některé banky na trhu neúčtuje poplatek za příchozí platbu prostřednictví clearingu ČNB. Zdarma však dále nabízí i vedení účtu, internetbankingu, standardní platbu do banky v ČR zadanou elektronicky či odeslání pravidelné platby na základě trvalého příkazu, inkasa či platby SIPO. V jejím případě by tedy měsíční náklady počítané v modelových příkladech v článku o cenách činily u aktivního i málo aktivního klienta 46,70 Kč - jde o cenu složenou z poplatku za výpis poštou plus vedení elektronické karty rozpočítané na rok (zbytek operací v příkladech uvedených je zdarma). Pokud by pak klientovi stačily elektronické výpisy, zůstává pak jen poplatek 16,70 Kč měsíčně.

Fio, družstevní záložna je přitom od začátku roku přímo napojena na zúčtovací centrum ČNB. Účty vedené Fio, družstevní záložnou mají vlastní bankovní kód /2010.