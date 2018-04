Peníze rychle? Zastavárna je poslední volba

, aktualizováno

Chybí vám peníze na dárky a do dluhů se nehrnete? Tak hurá do bazaru. Nebudete určitě jediní, koho to napadne. „Před Vánoci přibývá hodně lidí, kteří sem nosí telefony, je jich víc než jindy a také než těch, co je chtějí nakoupit,“ říká spolumajitel bazaru s mobilními telefony Buldoktel Tomáš Ludvík.