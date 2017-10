Mnoho Čechů nespoří a netuší, kolik by měli mít na stáří

„Krátkodobá rezerva představuje zajištění rodiny v případě výpadku příjmů a měla by se podle doporučení odborníků pohybovat ve výši šestinásobku měsíčních výdajů domácnosti. Lidé by neměli vyčkávat na nějaký podnět, který je přesvědčí, že budou finanční rezervu potřebovat. Ideálně by si ji měli začít tvořit hned, když nastoupí do práce a získají pravidelný příjem,“ komentuje Helena Brychová z České bankovní asociace.

Na tom, jak vysoká by rezerva měla být, se odborníci a střadatelé neshodnou. Například mladí Češi považují za dostatečnou částku 69 tisíc korun. S věkem cifra roste, ale ne moc - lidé od 60 do 70 let považují za optimální částku 77 tisíc korun.

Máte rezervu? Třetina lidí netuší

Jenomže ve skutečnosti lidé finanční rezervu moc nemají. V případě výpadku příjmů by jen 13 procent Čechů vyžilo s úsporami šest měsíců a další pětina tři měsíce. Naspořeno má dokonce méně lidí než před rokem, o celých 11 procent. Možná to souvisí s tím, že krize pominula a lidé začali utrácet, co našetřili. Ale rezerva by měla zůstat a rozhazovat by se měly až ty „další“ peníze.

Téměř třetina dotázaných odpověděla, že neví, na jak dlouho by jim jejich finanční rezervy vystačily. „Ukázalo se, že vysoké procento lidí nemá o svých financích přehled a moc je to netrápí,“ doplňuje Helena Brychová. Bohužel nevědomost není daná tím, že by měli tolik, až je zbytečné to počítat.

Na stáří spoří jen 60 procent Čechů

Stejně jako by si lidé měli ukládat peníze pro nenadálou potřebu, měli by šetřit i dlouhodobě. Na stáří. Většinou už totiž tuší, že státní důchod nebude žádná velká sláva. Přesněji přes 70 procent si myslí, že z budoucí penze uhradí maximálně základní životní potřeby. Stejně to však mnohé nepřesvědčí, aby si na stáří spořili. Rezervy k důchodu si buduje jen 60 procent lidí.

Favoritem mezi spořicími produkty je penzijní připojištění, má ho polovina Čechů. Čtvrtina má k tomuto účelu sjednané životní pojištění, častěji jsou to muži. „Životní pojištění přitom v poslední době ztrácí pozici produktu k zabezpečení na stáří a spíše se soustředí na zabezpečení proti rizikům,“ upozorňuje Martin Rotkovský z pojišťovny Uniqa.

Lidé těsně před důchodem si také mnohdy domlouvají přivýdělek u současného zaměstnavatele. Klasické investování do fondů nebo nákup akcií zatím moc běžné nejsou, častěji tímto způsobem tvoří rezervy vzdělaní lidé do 34 let.

I ta část Čechů, která si na důchod šetří, však většinou nemá naspořeno víc než 300 tisíc korun, přestože si lidé myslí, že do důchodu by měli odcházet s úsporami alespoň 830 tisíc korun. Taková je představa těch v předdůchodovém věku. Mladí očekávají, že jejich rezervy na stáří by měly být nejméně milion a půl. To je pragmatická úvaha. Pokud jde o přání, lidé by chtěli mít v průměru našetřeno 2,6 milionu korun. Od toho je však třistatisícová realita dost vzdálená.

V kolika do penze? Nevíme

To, že lidé neznají výši svého budoucího důchodu, je celkem jasné - výpočet si dělají až ti, kdo mají penzi na dohled. Překvapivé však je, že třetina ekonomicky aktivních lidí vůbec netuší, kdy jim vznikne nárok na důchod, dalších 55 procent to ví jen orientačně. Dokonce i ve věkové skupině 55 až 60 let zná přesný důchodový věk jen 49 procent dotázaných.

Svůj důchodový věk a přibližnou výši starobní penze si můžete spočítat na stránkách České správy sociálního zabezpečení přes prokliky Důchodové pojištění a Důchodová kalkulačka.

Spoříte si na penzi?