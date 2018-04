Peníze třiceti tisíců střadatelů jsou v nebezpečí

Majetek, který za svěřené peníze koupila, totiž nevydělává tolik, aby firma mohla střadatelům platit slíbený výnos zákonnou cestou. Hodnota nakoupeného majetku je navíc výrazně nižší, než kolik je na straně vkladů.

"Je to zásadní problém, který mi silně připomíná případ kampeliček," uvádí Petr Koblic z Garančního fondu, který má vyplácet klienty zkrachovalých obchodníků. Hlavní majitel firmy Karel Takáč tvrdí, že problémy brzy vyřeší: "Jsme před sňatkem s jednou švýcarskou bankou."

Makléři z KTP mají vážné potíže

Komise pro cenné papíry již za tři týdny vyřkne definitivní ortel nad makléřskou firmou KTP Qunatum, která v minulosti vážně porušila zákony při nakládání se svěřenými penězi od drobných střadatelů.

A to hlavně tím, že namísto řádného zhodnocování prostředků nákupem kvalitních akcií a dluhopisů podstatnou část majetku vložila do těžko ocenitelné neveřejně obchodovatelné firmy Médea Bohemia. Komise pro cenné papíry firmu navíc podezírá, že investorům platila z peněz, které mohly pocházet od nově příchozích střadatelů. Dosud tak vždy firma peníze platila.

Na straně vkladů jsou 2,2 miliardy korun od investorů, hlavní část majetku makléře pak tvoří podíly Médei v tuzemských lázeňských firmách. Jejich hodnota je mnohem nižší a navíc tento majetek má v zástavě ČSOB. A k tomu všemu největší z lázní v Jáchymově firma převedla slovenské skupině Penta za desítky milionů korun s tím, že se jí mají vrátit za několik měsíců. Bude je ale muset zase zaplatit.

MF DNES získala informace, že ČSOB si zástavu nechala ohodnotit a vyšlo jí, že podíly lázeňských firem mají hodnotu kolem půl miliardy korun. Další majetky, mezi nimi i kvalitní české akcie, pak mají výrazně nižší hodnoty. Na účtech má pak firma podle zjištění Komise pro cenné papíry asi 120 milionů korun.Z rovnice vyplývá, že mezi majetkem KTP a částkou od střadatelů zeje obrovská propast.

Když toto loni komise zjistila, uložila KTP, aby se zbavila těžko ocenitelných akcií a nakoupila namísto toho veřejně obchodovatelné cenné papíry, u kterých každý investor jasně ví, jakou mají hodnotu. To dosud, po více než pěti měsících, od chvíle kdy ji komise začala prověřovat, firma KTP neučinila. "Je to jedna ze zásadních připomínek, které dosud nesplnili," říká člen prezidia komise pro cenné papíry Milan Šimáček.

Jeden ze spolumajitelů KTP Quantum Karel Takáč přiznává, že akcie Médey Bohemia, stále tvoří podstatnou část majetku, který leží na účtech klientů. "Je to stále zhruba 60 procentní podíl," říká Takáč. Komise přitom uložila KTP, aby skladba majetku koncem letošního února vypadala úplně jinak.

Neobchodovatelné akcie smějí tvořit jen 30 procent všeho majetku KTP. Takáč tvrdí, že všechny nároky komise stihne splnit. Už dříve připustil, že bude muset lázně prodat. Nyní přichází s následujícím scénářem: Jako první má přijít na řadu uhrazení dlouhodobě nespláceného úvěru úvěru u ČSOB, který se i s úroky vyšplhal skoro na 160 milionů korun.

Neznámá zahraniční firma již za tím složila u české pobočky Raiffeisenbank stejně vysokou částku. "Raiffesien bude také financovat restrukturalizaci celé skupiny. Budeme na tom dále spolupracovat se švýcarskou Anker Bank," říká Takáč. Raiffeisen se oficiálně k tomuto tvrzení odmítla vyjádřit. "Nebudeme to komentovat," sdělil mluvčí Tomáš Krones. Zdroje blízké vedení banky ale jakoukoli přímou účast na Takáčově projektu jednoznačně vylučují.

Ani tyto kroky ale nejsou zárukou, že slíbené výplaty vyjdou na všechny vkladatele. Největším přestupkem KTP v minulosti bylo, že několik let nabízela klientům čtrnáctiprocentní garantovaný výnos. To obchodník s cennými papíry nesmí slibovat. Komise to KTP zakázala až loni. "Již čtvrtina klientů má slouvu bez garantovaného úroku," říká Takáč.