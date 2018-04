Peníze uložte tak, abyste bez rizika co nejvíce vydělali

Chcete bezpečí, nebo výnosy?

kde jsou peníze v bezpečí - v bance

- ve stavební spořitelně

- v zajištěném fondu

- v investici do nemovitosti, do které se nastěhujete

Největší zisk i ztráta



čemu se raději vyhnout - spekulativním nákupům nemovitostí

- přímým nákupům akcií

Úspory na bankovních vkladech se loni na nejvýhodněji úročených účtech rozrostly i o více než tři procenta, jenže inflace z nich ukrojila šest procent, takže se znehodnotily.Letos se inflace pohybuje zatím okolo tří a půl procenta a očekává se, že se dál sníží. Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová odhaduje v roce 2009 její úroveň na 1,6 procenta. S ní klesnou podle analytiků i bankovní úroky.Pokud dáváte přednost bezpečí před výnosy, mohou být i přesto pro vás dobrou volbou. I s ohledem na to, že jsou zde vklady pojištěné až do výše ekvivalentu 50 tisíc eur.Možností pro opatrné je i stavební spoření. Budete-li měsíčně ukládat 1 700 korun, vyplatí se vám nejvíce. Úrok, který se pohybuje mezi jedním až dvěma procenty, není nijak závratný, ale peníze se zhodnotí ročně až o tři tisíce korun státní podpory, pokud je tu necháte nejméně šest let. Navíc jsou pojištěné stejně jako v bankách.Penzijní fondy jsou během na dlouhou trať. Podle Patrika Vyroubala ze společnosti Atlantik finanční trhy se hodí pro ty, kdo chtějí dlouhodobě ukládat a příliš se nestarat.Je vám bankovní účet málo, ale bojíte se podílových fondů? Můžete zkusit zajištěný fond, který garantuje, že po určitém čase, obvykle to bývá čtyři až šest let, dostanete zpátky svoji investici plus výnosy. A když se fondu nepovede dobře, získáte to, co jste do něj vložili.U podílových fondů vám nikdo návrat vložených peněz nezaručí. Podle Patrika Vyroubala se hodí pro ty, kteří se nebojí riskovat. Nejméně riskantní je přitom investice do podílových fondů peněžního trhu. U dluhopisových a smíšených fondů, které vaše peníze "nosí" na kapitálové trhy, je riziko vyšší, stejně jako naděje na vyšší zhodnocení.

Největší zisk, ale i ztrátu můžete utržit v akciových fondech, které vaše peníze mění za akcie. "Vhodné je investovat v horizontu několika let, aby se snížilo riziko náhlého poklesu hodnoty investice," říká Patrik Vyroubal. Markéta Šichtařová přitom odhaduje, že cena akcie bude ještě stagnovat až mírně klesat řádově po několik týdnů. Ceny dluhopisů spíš mírně porostou nebo budou stagnovat.



Chcete-li riskovat s vidinou velkého výnosu, vložte do akciového fondu nejvýš deset až dvacet procent svých úspor. Poraďte se s odborníkem.