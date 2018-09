Na co si dát pozor, když chcete pořízení auta řešit operativním leasingem

Sousloví operativní leasing pomalu ale jistě proniká i do lidových debat. To třeba jedete vlakem do práce a chtíc nechtíc slyšíte hovory od vedlejšího sedadla. O tom, že „si ten leasing prostě nevezmu, protože chci, aby mi auto říkalo pane, aby mi ho nikdo nemohl kdykoli vzít,“ že „si ten leasing vezmu, protože je přece bomba, že jezdím a nemusím se vůbec o nic starat, jen tankuji“.

Obojí je trochu pravda a trochu mýtus. Pokud budete plnit podmínky smlouvy, auto vám nikdo nevezme. Na druhou stranu, že byste se vůbec o nic nemuseli starat, to je jen zbožné přání. Přesto zájem o tento způsob financování auta roste.

Podle údajů České leasingové a finanční asociace stoupl mezi privátními zákazníky počet nových aut pořízených tímto způsobem loni o 13,3 %. Nejčastější nabídky operativního leasingu jsou aktuálně na 24 až 60 měsíců.

Leasingové společnosti ustupují od pronájmů aut na rok, protože jako ojetiny jsou po roce pro většinu zákazníků drahá, a tudíž obtížně prodejná. A úplně nově se do pronájmu aut na principu operativního leasingu začínají pouštět i velké bazary, první vlaštovkou budou od podzimu Auto ESA.

Jak financujeme soukromá auta Podle čeho vybíráme auto: Dobrá cena 55 %



Ekonomičnost 38 %



Nízká poruchovost 37 %



Velký kufr 28 %



Prostornost 25 %



Vzhled 24 %



Dobrá výbava 20 %



Bezpečnost 18 %



Menší rozměr 15 %



Prestiž značky 14 %



Zážitek z jízdy 3 %



Něco jiného 8 %

Kde Češi kupují auta a jaký k němu mají vztah? 54% lidí volí při koupi nového auta leasing či úvěr



70% soukromých aut bývá pořízeno jako ojetiny, naopak 67 % aut služebních jsou nové vozy



11% lidí financuje leasingem či úvěrem nákup ojetiny



54% lidí uvádí, že má ke svému autu téměř osobní vztah

(Ne)jezdím si, jak chci

Roční nájezd kilometrů je předem omezen ve smlouvě. Je to proto, aby leasingová společnost byla schopna spočítat očekávanou zůstatkovou hodnotu vozu, a tím pádem i cenu pronájmu pro vás. Omezení bývá nejčastěji 15 až 20 tisíc kilometrů za rok. To je počet, do kterého se většina českých řidičů vejde, podle Václava Bálka z pojišťovny Allianz je to 75 procent.

Spočítejte si dobře svůj nájezd, abyste zvolili dobrou variantu a později nebyli překvapeni příplatkem za nadpočetné kilometry, který činí korunu či dvě. Limit totiž může být i jen 5 tisíc km ročně a to už je omezení značné.

Máte pocit, že se bohatě vejdete do této hranice, protože jezdíte denně 10 km na vlak do práce a 10 km zpět domů a za „pracovní rok“ tak nasbíráte asi 4 500 kilometrů? Ano, ale má opravdu cenu si kvůli takovému ježdění pořizovat nové auto na leasing?

Logika věci by sice říkala, že čím vyšší povolený nájezd kilometrů, tím vyšší měsíční splátka, ale nemusí to tak být. Záleží i na poskytovateli leasingu. Tak třeba Škodu Fabia mohou podnikatelé sehnat na 36 měsíců u OlfinCaru za 3 830 korun měsíčně s nájezdem 5 000 km za rok a za obdobných podmínek i podobnou cenu u Autonaoperak.cz s nájezdem 15 tisíc km ročně. Při sjednávání dejte pozor i na to, zda nájezd je uveden za rok, nebo za celé období sjednaného leasingu.

Může řídit kamarád?

Řidič budete vy, jako člověk, který operativní leasing sjednává. To je bez diskusí. Problém není ani s manželkou či jinými rodinnými příslušníky. Další řidiče je však lépe leasingové společnosti nahlásit předem. Vše je dáno leasingovou smlouvou. Funguje to tak například u Volkswagen Financial Services. Společnost nahlášeného řidiče individuálně schválí, jinde můžete klidně auto používat tak, že kamarádovi, který chce oslnit svou novou přítelkyni, dáte na víkend „papíry“ a klíčky.

Popravdě, jestli auto někomu půjčíte a on nebude „na seznamu vyvolených“, nemusí se na to přijít. O to větší průšvih nastane při nehodě. Problém by však v každém případě byl, kdybyste auto pronajímali dál, třeba formou carsharingu

V ceně je veškerý servis. Nebo také ne

Dostupný servis opět záleží na konkrétní smlouvě. V ceně budou pravidelné povinné prohlídky (na které musíte jezdit v dohodnutém termínu, respektive v dohodnutém intervalu najetých kilometrů), pojištění a platba silniční daně.

U běžných smluv byste však měli mít na paměti, že třeba píchlou gumu či pomoc při nefunkčním startování budete platit ze svého. Tady je výhodou, když máte osobní asistenční kartu, která pro vás platí bez ohledu na to, jaký vůz právě řídíte. Pořídit si ji můžete třeba u ÚAMK za necelou pětistovku ročně.

U operativního leasingu ve střední a vyšší kategorii se již dočkáte dálniční známky, výměny letních/zimních gum, ale i výjezdu servismanů k poruše na silnici. Podnikatele bude zajímat i to, že leasingovka bude platit rozhlasové poplatky za autorádio. K dispozici je náhradní vozidlo, někdy i tankovací karty. Za superservis se však platí. Rozhodně byste v sobě neměli hýčkat naději, že se týká inzertních nabídek, které lákají na cenu necelých 4 tisíce korun za měsíc.

Neznamená to však, že plný servis je radikálně dražší než základní. Například u Fordu Mondeo vyjde základní servis u smlouvy na 24 měsíců na 11 tisíc měsíčně, servis plný je o pětistovku dražší. Vše však souvisí se vším, u plného servisu (asi aby cena tolik nebolela) nabízí kupujiauto.cz jen desetitisícový roční limit najetých kilometrů.

Všechno je to pojištěné

Auta na leasing musí mít povinné ručení i havarijní pojištění. Cenu leasingové splátky snižuje, když si u havarijního pojištění sjednáte vyšší spoluúčast. Samozřejmě čím vyšší spoluúčast, tím víc je toho na vás u drobných nehod, včetně například obávaných škrábanců z parkovišť. Standardem u aut na leasing je pojištění čelního skla.

Veškeré pojistné je součástí leasingové splátky. Společnosti obvykle pojišťují celou flotilu najednou, proto při sjednávání pojištění nelze počítat s vašimi vyježděnými bonusy ale ani malusy, což je výhoda pro řidiče, kteří v minulosti zavinili nehodu.

Byť je auto havarijně pojištěno, v případě krádeže byste měli počítat s tím, že nájemné budete hradit do doby, než Policie ČR vydá usnesení o konci pátrání. A to ještě není konec. Může se totiž stát, že účetní hodnota vozu se liší od hodnoty tržní.

Jak to probíhá v takovém případě, vysvětlují pracovníci společnosti ALD Automotive. „Kdo má v rámci pojištění sjednáno pojištění na účetní hodnotu vozidla (GAP), bude hradit pouze spoluúčast. V případě standardního pojištění bez GAP pojišťovna vyplatí pojistné plnění podle tržní hodnoty vozidla platné v době odcizení. Pokud je tržní hodnota nižší než účetní, pak klient hradí rozdíl.“ Není neobvyklé, že u auta za 300 tisíc korun činí takový doplatek i 50 tisíc korun. To samé platí i u takzvané totální škody.

Pozor také na cesty do zahraničí. Ujistěte se, že je vámi vybraná společnost akceptuje, není to totiž zcela samozřejmé. Ostatně i v zahraničí byste se při silniční kontrole měli být schopni prokázat povolením leasingové společnosti (tedy majitele vozu) s vycestováním.

Každý šrám má svou hodnotu

Očekává se, že po skončení operativního leasingu auto necháte společnosti a pronajmete si další nové. Aby byl původní vůz dobře prodejný či pronajatelný dál, musí být v pořádku. V naprostém pořádku. Šrámy na kapotě či skvrny na čalounění firma ocení a klient zaplatí. Mají na to tabulky s přesnými rozměry a počty akceptovatelných šrámů.

Před předáním auta je dobré kompletně vyčistit interiér a auto umýt. Pozor však na svépomocné opravy - obvykle jsou hned vidět a budou posuzovány jako nepřiměřené opotřebení. A také na zvířecí chlupy v interiéru, ty jsou problémem vždy.

Chybu neuděláte, když si na předání dáte stranou 10 až 15 tisíc korun a budete počítat s tím, že je v leasingovce necháte. Udělejte to, i když máte pocit, že auto je zcela v pořádku – oči toho, kdo bude vůz přebírat, budou mít nejspíš jiný pohled. Když se náhodou stane, že nebudete doplácet, berte ty odložené peníze jako příjemnou výhru.

Výhody a nevýhody při různých způsobech financování auta

1 Za hotové

Plusy:

auto je hned vaše, můžete ho v případě potřeby prodat

můžete se rozhodnout, jakou pojišťovnu a typy pojištění zvolíte

sami si řešíte své bonusy u pojištění a hlavně roky řízení bez nehody se vám dále načítají a zlevňují pojistku

Minusy:

vydáte se z peněz

když auto zničíte či ho ukradnou a vy nemáte havarijní pojištění, nezbude vám nic

podnikatelé si platbu nedají přímo do nákladů, musí řešit odpisy

cena bývá nastavena tak, že auto za hotové je dražší než na splátky

2 Spotřebitelský úvěr - úroková sazba od 5 % ročně

Plusy:

auto je vaše, můžete ho kdykoli prodat a úvěr třeba předčasně splatit

nevydáte se z hotovosti a zbyde vám rezerva

sami si řešíte pojištění a bonusy

Minusy:

auto přeplatíte víc než při platbě za hotové

podnikatelé si platbu nedají přímo do nákladů, musí řešit odpisy

3 Účelový úvěr - úroková sazba od 5 % ročně

Plusy:

auto je právně vaše, prodat ho však nemůžete, technický průkaz bývá v depozitu u úvěrové společnosti

sice obvykle platíte akontaci, přesto se pravděpodobně zcela nevydáte z hotovosti a zbyde vám rezerva

sami si řešíte pojištění a bonusy

Minusy:

přeplatíte víc než při platbě za hotové. Bývají však akční nabídky, kde je u úvěrů či leasingů poskytována sleva.¨

obvykle potřebujete počáteční hotovost na splacení akontace

podnikatelé si platbu nedají přímo do nákladů, musí řešit odpisy

4 Americká hypotéka - úroková sazba od 3 % ročně

Plusy:

auto vlastně kupujete za hotové - hypotéka je jen produkt, díky kterému hotovost získáte, tomu odpovídají i ostatní výhody a nevýhody

nevydáte se z peněz

Minusy:

musíte dát do zástavy nemovitost

5 Operativní leasing

Plusy:

nevydáte se z peněz, nebývá třeba žádná akontace

v ceně nájmu je pojistné, auto je i havarijně pojištěno

na konci auto můžete, ale nemusíte odkoupit

podnikatelé si mohou platbu dávat přímo do nákladů

Minusy: