Peníze v bance zahálejí: radíme, kde vám mohou vydělat až desítky procent

Nízké úrokové sazby v posledních letech neprospívají vkladovým účtům. Zisk pro střadatele je téměř nulový a reálný zisk spíše záporný, inflace totiž bývá často vyšší, letos například přesáhne tři procenta.

Za své peníze, i když mírně zhodnocené, si tak koupíte méně věcí než dřív. Stále více střadatelů dochází k tomu, že přes bankovní účet cesta ke zhodnocení peněz opravdu nevede. Nechcete-li chudnout, nezbývá než podstoupit určitou míru rizika a stát se investorem.

Výběr makléře je důležitý

Při hledání obchodníka je potřeba si uvědomit kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb

Nedávejte všechny peníze na jedno místo

Nejlépe je rozdělit volné finanční prostředky na několik částí a každou část investovat do jiného druhu investic. Tak, aby měly pokud možno co nejmenší souvislost a co nejméně se vzájemně ovlivňovaly. Pro takové rozdělení se používá pojem diverzifikace portfolia.

Díky ní se investoři brání nepříznivému vývoji, který zpravidla postihuje určitou část finančních trhů, zatímco jiným se naopak daří nebo alespoň nebývají zasaženy poklesem.

Jak nakládat s volnými penězi

Malou část peněz nechte na běžném účtu, abyste je měli neustále k dispozici.

Část vložte do spořicích produktů, jako je stavební spoření či penzijní připojištění. Jistota je spojena se státní podporou, ale je vykoupená delší dobou, na kterou je třeba peníze oželet – u stavebního spoření na 6 let, u penzijního připojištění do 60 let věku.

Co zbývá, investujte do podílových fondů, akcií nebo dalších cenných papírů. To jsou peníze, které by vám měly vydělávat.

Každý druh investice je spojen s odlišnou mírou rizika a s odlišnou výší možného výnosu. Jednodušeji: čím víc chcete získat, tím víc musíte riskovat, že o část peněz přijdete. Ne každý je ochoten podstoupit velké riziko, a tak se musí smířit i s nižším výdělkem.

Roli hraje i čas

Získat v krátké době vysoké zhodnocení lze, ale člověk si musí uvědomit, že může přijít úplně o všechno. Vyšší zisk, rychlá likvidita a přitom naprosté bezpečí prostě nejsou u jedné investice možné.

Začátečníci a pokročilí

Začínající investor obvykle vkládá prostředky do podílových fondů. Ti nejvíce konzervativní do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů, popřípadě do některého z dnes velmi oblíbených zajištěných fondů. Nechtějí přitom ztratit vůbec nic, a tak volí velmi bezpečné produkty s malým výnosem. Ten je přesto vyšší než u termínovaných bankovních vkladů. Odvážnější investor investuje i do akciových fondů, které se mu mohou odměnit vyšším výnosem.

Fondy jsou bezpečnější než přímý nákup akcií

Vložíte-li do fondu 10 000 korun, vaše peníze správce uloží do balíku k ostatním a nakoupí za ně akcie desítek firem. Pokles jedné vás pak ohrozí jen minimálně. Ale platí to i naopak – za raketového vzrůstu jedné firmy z balíku máte jen malý podíl. Navíc případný zisk je snížen ještě o poplatky správcům fondů.

Mnoho investorů proto nakupuje akcie přímo, nikoliv jako součást podílových fondů. Podstupují tak rizika spojená s tím, jak se hodnota akcií každou chvíli mění. Za 10 000 korun nakoupíte třeba 9 akcií Erste Bank. Okamžitě pak pocítíte, když je o firmu zájem, a naopak když její hodnota na trhu klesá.

Kde peníze vydělávají/prodělávají druh investic míra rizika výnos fondy peněžního trhu nízká 1,5–2,5 % dluhopisové fondy spíše nižší 3–5 % akciové fondy spíše vyšší 15 % zajištěné fondy nízká 1 % akcie ČEZ vysoká 20 % akcie Exxon Mobil vysoká 20 % státní dluhopis nízká 2–5 % pákový investiční certifikát velmi vysoká 400 %

Nepanikařte

Hlavní zásadou investora je nepanikařit při kolísání trhů. Období vzestupů střídají poklesy a někdy i propady. Jen profesionálové mohou trhům věnovat veškerý čas a snažit se o neustálé zásahy. Ty znamenají vyšší náklady, hlavně tam, kde se platí poplatky za příkazy k prodeji a nákupu.

Drobný investor obvykle začíná s desetitisícovými částkami a zvolené emise cenných papírů drží po několik let, aby překonal období náhlých zvratů. Je-li jeho názor na příští vývoj trhů správný a dobře zvolil druh i konkrétní akcie, trh ho odmění dobrým výnosem.

Příkladem jsou akcie ČEZ, které navzdory výkyvům na globálních trzích za poslední rok narostly z 980 na 1 220 korun.

Jak zhodnotit peníze?

Když investujete 100 000 korun, započítáte zhodnocení, poplatky i předpokládanou inflaci 2,5 procenta, může být po 5 letech hodnota investice až