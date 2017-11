Polovina Čechů dá pod stromeček peníze, je to podle psychologa správné?

Letos najde peníze pod stromečkem každý druhý Čech. K Vánocům je chce věnovat 52 % mužů a 44 % žen. Zejména mladí lidé je považují za ideální způsob, jak umožnit obdarovanému pořídit si přesně to, co potřebuje.

„Obdobného názoru jsou i muži, kteří často nemají inspiraci pro nákup, a lidé s nižším vzděláním,“ říká Jiří Klos, manažer vývoje bankovních produktů finanční skupiny Wüstenrot. Naopak pro ženy a rodiny s dětmi jsou peníze jako dárek až poslední variantou.

Obálku s hotovostí přinese Ježíšek častěji v Praze, kde se pro tento dárek rozhodlo 53 % respondentů. Naopak v ostatních částech Čech jej na Štědrý den daruje 45 % dotázaných.

Je nutné kupovat dárky i kolegům v práci?

„Myslím, že bychom se především měli zamyslet nad zvykem dávat všem v našem okolí na Vánoce dárky, bez rozdílu toho, zda je to opravdu nutné, nebo zda je to jen nucený zvyk,“ míní psycholog Dalibor Špok a doplňuje: „Samozřejmě blízké lidi určitě potěšíme maličkostí nebo překvapením a děti obdarujeme vždy. Ale u kolegů, kamarádů je podle mě právě ten tlak „něco vymyslet“, „být nápaditý“ jen dalším zdrojem stresu, požadavků na sebe, pochybování - dal jsem dostatečnou hodnotu - nebude si myslet, že na něm šetřím, nedal jsem příliš, nebude si myslet, že se předvádím.“

Podle Dalibora Špoka je dobré se zamyslet nad tím, zda nám dárky od kolegů přinášejí tak vysokou radost. „Pokud ne, uvědomte si, že totéž představují vaše dárky pro ně. Daleko vhodnější je darovat si třeba svůj čas nebo pozornost - pobýt s druhými lidmi. Uspořádat si večírek. Nebo společně investovat do víkendu na horách, do společného kulečníku nebo návštěvy divadla. Popovídat si, na hodinku se stavit za někým, koho jsme už dlouho neviděli,“ doplňuje psycholog.

A co se týká dárků jako peněz, problém s tím nemá. Ani u větších dětí. „Myslím, že rozumně hospodařit s penězi a uvědomovat si jejich hodnotu je pro děti nutné. A je přece lepší potěšit je dvoustovkou, za kterou nejlépe vědí, co si pořídí, než když jim dobře smýšlející senior koupí něco, co nedocení,“ říká Špok.

Dodává ještě, že přetvařování se a předstírání radosti nad nevhodným dárkem je také důležitá sociální dovednost. „Myslím ale, že v průběhu života má každý z nás, dítě i dospělý, dostatek příležitostí se ji učit i na jiných situacích.“

Jak Češi vybírají dárky?

Jak ještě vyplynulo z průzkumu, každá druhá žena řeší vánoční dárky již v průběhu roku, tedy pozoruje a poznamenává si, co by si její nejbližší přáli. Muži se nejčastěji na přání ptají, 16 % z nich nákup dárků nechává na poslední chvíli.

Vzhledem k tomu, že skupina Wüstenrot nabízí stavební spoření, zeptali se finančníci zhruba šesti stovek respondentů také na to, zda by k Vánocům nadělili svým blízkým právě tento produkt. Z šetření vyplynulo, že pro čtvrtinu lidí jde o vhodný dárek. Zájem o něj přitom stoupá spolu s dosaženým vzděláním.

„Zatímco lidé se základním vzděláním by ho darovali v 16 % případů, mezi vysokoškoláky by po něm sáhl každý třetí. Lidé s vyšším vzděláním si umějí lépe vyhodnotit výhody stavebka, porovnat je s jinými spořicími produkty. Zároveň častěji více plánují. V neposlední řadě mají častěji vyšší příjmy a jsou tedy schopni odkládat pravidelně stejnou částku,“ upřesňuje Klos. Nejčastěji, v 78 %, by ho darovali rodiče svým dětem, 31 % by ho dalo vnoučatům.