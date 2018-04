Peníze ve fondu oprav smíte zhodnotit jen na spořicím účtu

Čtenář Tomáš se obrátil na redakci iDNES.cz s dotazem, zda je možné nějakým způsobem investovat peníze uložené ve fondu oprav v době, kdy dům neplánuje žádnou větší opravu.

Dům spravuje společenství vlastníků jednotek

Tomáš s rodinou bydlí v domě, kde všichni jeho obyvatelé jsou vlastníky bytů. Podmínkou pro správu i opravy domu či pozemku bylo ustanovení společenství vlastníků jednotek (SVJ). Všichni jeho členové na správu i opravy v domě přispívají pravidelnou měsíční částkou, na jejíž výši se dohodli, do tzv. fondu oprav.

V současné době má dům ve fondu oprav značnou sumu. Veškeré peníze jsou uloženy na běžném účtu. Vzhledem k tomu, že SVJ v dohledné době neplánuje žádnou zásadní investici do oprav domu, uvažovali vlastníci, že by mohli peníze nějakým způsobem zhodnotit, aby na běžném účtu neležely ladem.

SVJ má omezený předmět činnosti

Právní úpravu společenství vlastníků jednotek nalezneme v § 9 - § 12 Zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Tímto zákonem se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Zákon stanoví nejzákladnější pravidla fungování SVJ.

Podrobnější pravidla by si mělo společenství dohodnout v rámci stanov. Pokud vlastní nepřijme, má možnost použít vzorové stanovy dle nařízení vlády č. 371/2004 Sb.

Již ze zákona je jasné, že společenství vlastníků má poměrně omezený předmět činnosti. Z § 9 odst. 1 Zákona o vlastnictví bytů plyne, že "SVJ je způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domů."

S penězi ve fondu oprav na burze obchodovat nelze

"Peníze ve fondu oprav má společenství spravovat s péčí řádného hospodáře a nikoliv s nimi 'hrát na burze' a to bez ohledu na to, jestli jde o 'nebezpečné akcie' nebo o 'bezpečné státní dluhopisy'," upozorňuje právník Ondřej Načeradský, vedoucí Občanské poradny o.s. Společnou cestou z Prahy - Jižní Město.

Společenství může peníze uložit na účet, ostatně možnost zřízení účtu zmiňují i vzorové předpisy dané nařízením vlády. Nemělo by je použít k nákupu akciíí nebo jiných cenných papírů. Podle Načeradského by to bylo i právně neplatné právě pro rozpor se zákonem o vlastnictví bytů. Jasně z něho vyplývá, že předmětem činnosti SVJ nemůže být investování peněz získaných za účelem zajištění oprav.

Peníze uložte na spořicí účet

Maximálně přípustnou investicí, která peníze zhodnotí, je podle Načeradského vklad na spořicí nebo termínovaný účet.

Na výhodněji úročeném účtu získáte zajímavý výnos, budou-li na něm peníze uloženy delší dobu. Ovšem ne vždy je možné všechny peníze na něj vložit, je proto vhodné využít kombinace účtů.

Na běžném účtu můžete ponechat rezervu na průběžné drobné opravy a peníze určené na financování rozsáhlejších oprav (fasáda, střecha) ukládat na termínovaný, resp. spořicí účet.