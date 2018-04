Peníze z českých fondů stále mizí

Ani v tomto týdnu nedošlo k obratu trendu, který začal již na počátku prázdnin. Z českých fondů kvůli odkupům stále mizí další a další peníze. Čestnou výjimku tvoří některé fondy společností IKS, ISČS a ŽB Trust. Propad však již nebyl tak tvrdý, jako tomu bylo v minulém týdnu, kdy z českých fondů zmizela téměř jedna miliarda korun. V tomto týdnu se jednalo o „pouhých“ 153 milionů.Toto snížení bylo způsobeno dalším odlivem podílníků. Manažeři fondů se mohou utěšovat alespoň tím, že snižování vlastního jmění nebylo ještě prohloubeno ztrátami způsobenými investováním na trzích. Většina podílových fondů si totiž v tomto týdnu více či méně polepšila. Výsledky v tomto týdnu již nejsou zkresleny pozastavením obchodování některých akciových a smíšených fondů v důsledku teroristického útoku v New Yorku, neboť všechny fondy již obnovily svou činnost.V tomto týdnu se také odehrály zajímavé věci v Investiční společnosti Invescom, v níž bylo obnoveno účetnictví. Pohledávky jí spravovaných fondů byly přihlášeny do konkursu vůči firmě Bradley, Rosenblatt & Company a byly na ně v plné výši zúčtovány opravné položky. V důsledku toho výrazně poklesl její vlastní kapitál. . U otevřeného podílového fondu Eurocom se snížilo vlastní jmění z 0,8759 Kč na podílový list koncem července na současných 0,4985 Kč/PL. U OPF Finnex Trust Investim kleslo vlastní jmění z 0,9273 na 0,0133 Kč/PL a u Finnex Trust Růstového z 811,3549 na 7,2071 Kč na podílový list.A jak vypadá minulý týden z pohledu statistik UNISu? České podílové fondy v tomto týdnu prodaly podílové listy za 262 milionů korun a odkoupily podílové listy za 415 milionů korun. Nejlepších výsledků dosáhly fondy IKS, konkrétně IKS Dluhopisový (+70 mil. Kč), který byl v tomto ukazateli nejlepší i v předchozím týdnu. Druhé místo obsadil IKS Světových indexů ( +26 mil. Kč ) a na třetím místě skončil IKS Peněžní trh s přírůstkem 10 milionů korun.Po nevydařeném předchozím týdnu si akciové fondy až na jedinou výjimku polepšily díky příznivému vývoji na akciových trzích. Tímto jediným fondem byl 1. IN Akciový fond, který ztratil 0,07%. Na druhé straně nejlépe si v tomto týdnu vedl ISČS Eurotrend,jehož výkonnost činila 5,7%.Výkonnost všech dluhopisových fondů skončila v tomto týdnu v kladných číslech. Nejlépe si vedly ISČS Sporobond(+0,3%), ČSOB Český dluhopisový (+0,27%) a jako třetí skončil 1. IN Dluhopisový fond (+0,2%).Ke změně lídra došlo u fondů peněžního trhu. Zatímco v minulých týdnech kraloval AKRO Obligace, tak v tomto týdnu utrpěl jako jediný ztrátu (-0,38%). Na jeho místo se vyhoupl ČSOB Peněžní trh, který si připsal slušných 0,13%.Nehůře si tentokrát vedly fondy fondů. Nejvíce ztratil 1. IN Fond fondů (-3,35%), následovaný ISČS Globaltrendem FF (-1,67%).Smíšené fondy si stejně jako akciové fondy polepšily. Nejhůře skončil týden pro 1. IN Středoevropský fond (-0,45%). Naopak velmi dobře si vedly fondy AKRO Mezinárodní balancovaný (+2,26%), Živnobanka Korunový balancovaný fond(+2,36%), a úplně nejlépe skončil NEWTON IS, Euro, který si po propadu v předchozím týdnu (-7,6%) připsal 5,64%.