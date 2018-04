Peníze z fondů mizí raketovým tempem

Po dvou týdnech poklesů se akcie ve světě konečně začínají dostávat do kladných čísel, a to i přes stále pokračující růst cen ropy. Tento vývoj má kladný vliv na výkonnost domácích fondů, nicméně ani on nezabránil tomu, aby z nich za uplynulý týden investoři nevybrali hrozivých 1,5 mld. Kč. Již tradičně vylepšuje náladu Garanční fond, který začal vyplácet klienty společnosti Profin CB.