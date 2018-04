Důchodomaty jsou drahý nápad pro seniory, ale přitažlivý pro banky

Podle návrhu ministra práce a sociálních věcí by všichni penzisté měli od roku 2013 dostávat důchod na speciální bankovní účet a své peníze vybírat pomocí takzvané sociální karty. Tato změna by zasáhla téměř 1,5 milionu seniorů, kteří jsou nyní zvyklí vyzvedávat si penzi na poště. Zbylých 1,25 milionů lidí již má penzi pravidelně na vlastním účtu, ti by změnu pocítili jen nepatrně.

"Vadí mi, že nepůjde o svobodnou volbu. Tedy že si člověk nebude moci dobrovolně vybrat, zda využije účet s kartou, nebo zůstane u výběru peněz na poště. Takhle se totiž dostáváme do stavu, kdy bude zákonem nařízeno využívat u soukromého subjektu bankovní služby, což mi nepřijde férové," míní Patrik Nacher ze serveru Bankovnipoplatky.com.

I premiér Petr Nečas považuje za vyloučené, aby vyplácení důchodů prostřednictvím bankovních karet bylo povinné (čtěte zde). Ministr Drábek začíná couvat, podle jeho nejnovějšího vyjádření spadá uvažovaný způsob výplaty důchodů zatím do oblasti úvah, povedou se prý ještě mnohé odborné diskuse.

obdrží sociální kartu nezaměstnaní pobírající podporu, lidé na rodičovské dovolené, příjemci dávek v hmotné nouzi, invalidní důchodci, lidé s příspěvkem na péči a další lidé pobírající takzvané nepojistné dávky státní sociální pomoci. Od 1. ledna 2013 by měli získat sociální kartu i všichni senioři pobírající starobní důchod.

Vítězná banka bude mít monopol

Speciální účet, který penzistům stát zřídí u vybrané banky, by měl být zdarma. Která banka to bude, zatím není jasné.

Stát zatím vyhlásil soutěž na výplatu sociálních dávek, které chce mít pod kontrolou už příští rok a zabránit tak jejich zneužívání. Vítěz bude známý v září.

Banka, která výběrové řízení vyhraje, bude mít na dávky monopol. Pro výplatu penzí se jí jen rozšíří podmínky.

Zdarma budou jen standardní služby

Podle návrhu MPSV by starobní důchodci měli mít zdarma jen omezený balíček služeb. "Důchodci nebudou platit žádné další poplatky, budou-li využívat pouze standardní služby. Standardní službou ke každé penzi bude jeden výběr z bankomatu, jeden převod na bankovní účet oprávněné osoby a neomezený počet bezhotovostních plateb u obchodníků," přibližuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová.

Jak dodává, cena nadstandardních služeb je jedním z kritérií, podle kterých se bude vítězná banka vybírat. Důchod přitom bude možné vybrat nejen z bankomatu vítěze obchodní soutěže, ale za běžný poplatek u kteréhokoliv jiného, tedy zhruba na 3,5 tisících místech.

Zamýšlený jeden bezplatný měsíční výběr je ale podle Patrika Nachera málo. "Lidé dnes vybírají z bankomatu v průměru třikrát měsíčně, cena za jeden výběr je v rámci balíčků většinou zdarma, jinak do šesti korun, z bankomatů cizí banky je to ovšem daleko dražší, v průměru kolem 35 korun."

Navíc bezplatná není pro důchodce ani doprava k bankomatu. Zatímco nyní doručí pošťák penzi i do nejzapadlejší vesnice, v budoucnu by museli lidé cestovat za bankomatem a samozřejmě za dopravu zaplatit. I desetikilometrová cesta autobusem do nejbližšího městečka a zpátky dnes stojí 50 korun.

Šanci mají velké banky se sítí bankomatů

Dalším z kritérií veřejné soutěže je počet bankomatů, pomocí kterých si budou lidé peníze vybírat. Velkou šanci na úspěch mají tedy banky, které už rozlehlou sítí disponují, jako je Česká spořitelna (1 300 bankomatů) a ČSOB s Poštovní spořitelnou (800 bankomatů), případně Komerční banka. Ostatně i hlasy zástupců bank potvrzují, že účast zvažují.

"Provádíme závěrečnou analýzu podmínek obchodní veřejné soutěže a s největší pravděpodobností se do výběrového řízení přihlásíme," potvrzuje Helena Matuszná, mluvčí České spořitelny. "Účast na výběrovém řízení zvažujeme, nicméně ještě nepadlo definitivní rozhodnutí," uvádí Denisa Salátková, mluvčí Poštovní spořitelny.

Původní podmínku, že by banka měla mít tisíc bankomatů, ministerstvo snížilo na 650. Nepůjde přitom o žádné speciální bankomaty, ale ty běžné. "Podmínkou je také rozmístění, aby na území správního obvodu každé obce s pověřeným obecním úřadem a každé městské části nebo obvodu statutárního města byl zabezpečen provoz alespoň jednoho takového bankomatu," vysvětluje Viktorie Plívová.

Donáška peněz domů nebude zřejmě zadarmo

Dalším ministerským kritériem je i možnost bezplatného převodu peněz na jiný účet. To v případě, že už penzisté nějaký jiný účet mají, případně si ho zřídí jen kvůli tomu, aby nemuseli k bankomatu a mohli si vybrat peníze v hotovosti na pobočce. V bankách však mají výběr na pobočce zpoplatněný, jestli by měl být pro penzisty zdarma, není ještě úplně jasné.

Řada starých lidí však s bankomatem a kartou zacházet neumí, cesta k bankomatu je pro ně nepředstavitelný problém a někteří se bez účtu v bance dokonce obešli celý život. Kolik takových seniorů skutečně je, však ministerští úředníci netuší. "Nemáme takové statistiky k dispozici. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení je bezhotovostní styk stále častěji preferovanou variantou vyplácení důchodů. Mladší generace důchodců již s bezhotovostní platbou běžně pracuje," říká Plívová.

Počet výplat penzí na účty a v hotovosti Rok k 31. 12. 2010 k 30. 6. 2011 Počet výplat důchodů v hotovosti na poště 1 516 006 1 486 499 Počet výplat důchodů na účty bank 1 232 923 1 275 323 Zdroj: ČSSZ

Obavy, že se k penzi nedostanou lidé, kteří neumí s bankomatem zacházet, nebo jsou dlouhodobě nemocní doma či v nemocnici, jsou podle Viktorie Plívové zbytečné. "Každý kdo bude mít potíže osobně se postarat o svůj důchod, může využít asistence třetí osoby. Možnost donášky peněz domů předpokládáme u osob upoutaných na lůžko či osob nad určitou věkovou hranicí." Kolik korun bude tato služba penzisty stát, však ještě není jasné. I o této možnosti se bude ještě jednat.

Pověřit někoho jiného výběrem, není to protiprávní?

Tím, že penzisté půjčí kartu někomu blízkému, aby jim peníze vybral, se sice nedopustí trestného činu, s největší pravděpodobností ale poruší smluvní podmínky banky. Tam je totiž výslovně uvedeno, že kartu může používat pouze její majitel. A ten nemá kartu nikomu půjčovat ani mu sdělovat PIN. Trestné je pouze neoprávněné nakládání s platební kartou.

Zabránit tomu, aby výběrem z bankomatu pověřili staří lidé někoho známého nebo svého blízkého, který je může o peníze obrat, podle Plívové dost dobře nepůjde. "Je to podobné, jako když dnes svým blízkým podepíší plnou moc pro výběr důchodu na poště. S takovým přístupem lze jen těžko bojovat."

Bohužel, pokud senioři kartu dobrovolně půjčí a prozradí PIN, nedovolají se spravedlnosti v případě, že by ji "oprávněný" zneužil. Například babička pověří vnuka, aby jí vybral důchod, on si třeba půlku částky nechá pro sebe. "Když kartu zneužije někdo takovým způsobem, kdy se prokáže, že transakce byla řádně autorizovaná, půjde s největší pravděpodobností škoda na vrub držitele karty. Nelze to stanovit obecně, vždy se případ musí posuzovat individuálně," vysvětluje finanční arbitr František Klufa.

Důchodci se bojí zlodějů

Nepůjde zabránit ani tomu, aby se senioři při výběru peněz z bankomatu nestali snadnou kořistí zlodějů. "Důchody budou moci senioři čerpat ale i jinak než prostřednictvím bankomatu, například bezhotovostně při placení kartou v obchodě nebo převodem na vlastní účet u banky," vysvětluje Plívová a dodává, že je to stejná otázka, jako kdybychom po ministerstvu chtěli, aby zajistilo, že si na důchodce nepočká zloděj před poštou či u domu, kde mu penzi vyplácí pošťačka.