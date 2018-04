Penze: Nespoléhejte jen na stát

Státní důchod skutečně mnohého překvapí. Ten, kdo vydělával třeba 30 000 korun měsíčně, má jen o dva tisíce korun vyšší důchod než soused, který byl většinu života příjemcem sociálních dávek... Finanční propad těch, kdo měli dobré příjmy, je při odchodu do důchodu značný. S příjmem 30 000 měsíčně v posledních šesti letech se tak dočkáte důchodu sedm až jedenáct tisíc, podle délky doby, po kterou jste byl evidován u správy sociálního zabezpečení.

Tato doba musí být minimálně 25 let, lidem staším 65 let stačí „mít odpracováno“ 15 let. S tím nemají obvykle problém zaměstnanci, někteří drobní podnikatelé s nízkými příjmy si však zálohy na sociální pojištění neplatí a tak si celkovou dobu evidence u správy sociálního pojištění musí hlídat. A tak, i když státní důchod není vysoký, je dobré kontrolovat, že Česká správa sociálního zabezpečení má v pořádku všechny údaje o vašem zaměstnání či podnikání, že zaměstnavatel řádně odvádí pojistné a podobně. „Jednou za rok může každý písemně požádat ČSSZ o informativní list o průběhu svého pojištění,“ říká tisková mluvčí správy Štěpánka Mikešová.

Tento list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů. Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení do 90 dnů. „Lidé by si měli své údaje kontrolovat, dokud si pamatují, jak se věci měly – když někdo zjistí těsně před důchodem, že před dvaceti lety za něj zaměstnavatel neodváděl pojistné, bude hledat řešení složitěji, než když na to přijde hned,“ dodává Mikešová.

Pojistky se moc nehodí

Kdo nechce spolu s koncem pracovní kariéry radikálně změnit svůj životní styl, musí se starat předem. Při spoření na důchod lidé obvykle volí investice do podílových fondů, různé druhy pojištění a takzvané penzijní připojištění. Pojistky však část peněz spolknou na krytí rizika, o podílové fondy se musí člověk starat.

Spoření ve fondech penzijních je proti tomu jednoduché, o investování peněz se starají manažeři fondu, výnos bývá lehce nad inflací. V roce 2005 byla například inflace 1,9 procenta, penzijní fondy hlásí zhodnocení, které připíší klientům v rozmezí tři až pěti procenty. Klienti fondů se nemusí bát ztráty – ačkoliv peníze v nich nejsou státem pojištěné, podmínky hospodaření fondů jsou dané zákonem a stát jejich dodržování kontroluje – vždyť do nich přispívá nemalými příspěvky.

Klient, který spoří 500 korun měsíčně, tak může za 20 let naspořit 220 tisíc korun. Díky příspěvkům od státu i díky zhodnocení, dosaženého hospoařením fondu. Podmínkou, aby člověk měl na státní příspěvky nárok, je vydržet spořit do šedesáti let. To je z jednoho pohledu omezení, z druhého pojistka, že peníze neutratíte předčasně. Když se však někdo ocitne v obtížné finanční situaci, nemá přístup k penězům v penzijním fondu zablokován úplně. Může požádat o takzvané odbytné. Přijde tím sice o státní příspěvky, ale k penězům, které vložil, se dostane bez ztráty – naopak mu zůstane zhodnocení, kterého dosáhl penzijní fond.

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Necestujte mezi fondy zbytečně

Na jednu stranu je výhoda i to, že v případě potřeby – například když zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění, ale ne do fondu, se kterým má klient smlouvu – lze bez jakékoli ztráty přejít jinam; může to však být i problém. Z fondu do fondu lidé většinou nepřecházejí proto, že by byli nespokojeni. Spíš je to spojeno s tím, že poradci převádějí klienty od fondu k fondu a inkasují stále nové provize. Přestup sám o sobě tak může jít i proti zájmům klienta.

Co od penzijního připojištění očekávat?

Příspěvek od státu je stále stejně vysoký jako před jedenácti lety, maximálně 150 korun. Je tedy celkem jasné, že jeho reálná hodnota klesá. Dá se očekávat, že právě v této oblasti nastane změna. „Navýšení státního příspěvku pro všechny by mělo nastat, i kdyby to bylo na úkor daňových úlev a vůbec celkového zpřísnění podmínek,“ říká Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů, a dodává: „Daňová úleva při stejném příspěvku do fondu přináší každému jiný užitek.“ Pro ilustraci: manažer s vysokým platem tak při úložce 1500 korun ušetří 3840 korun ročně, zatímco zaměstnance s platem nízkým „vydělá“ o dva tisíce méně. Z dvanácti tisíc, které si mohou odečíst, ušetří totiž první muž daň 32 procent, druhý patnáct, protože vzhledem k nižším příjmům spadají do nižšího daňového pásma.

Jaké zhodnocení připíší klientům penzijní fondy název zhodnocení v roce 2005 průměrné zhodnocení za 5 let za 3 roky Allianz PF 3,00 %* 3,57 % 3,00 % ČSOB PF Progres 5,00 % 4,67 % 4,97 % ČSOB PF Stabilita 4,00 % 3,40 % 3,63 % Generali PF 3,80 % 3,82 % 3,27 % Hornický PF Ostrava 4,80 % 2,97 % 3,44 % ING penzijní fond 4,20 % 4,28 % 3,57 % PF České pojišťovny 3,80 % 3,68 % 3,47 % PF České spořitelny 4,00 %* 3,63 % 3,46 % PF Komerční banky 4,00 % 4,26 % 3,63 % Winterthur ** 3,78 % 3,23 % Zemský PF 4,60 % 4,47 % 4,20 % Pozn.: *) zhodnocení fond připisuje ke vkladům klientů podle jejich výše; **) fond údaj zatím nezveřejnil, průměrná čísla jsou za dva a čtyři roky; zdroj: penzijní fondy

Rok 2005: Pro fondy i pro klienty byl úspěšný

Penzijní fondy sečetly své zisky i prodělky za minulý rok, přezkoumaly vše vnitřním auditem, valná hromada schválila výši zhodnocení, které připíší k účtům svých klientů. Samé radostné věci. I výsledek je docela potěšující – všechny fondy, které dosud výši zhodnocení vyhlásily, jsou nad inflací. Výsledky se zatím očekávají u Penzijního fonu Winterthur, jehož valná hromada schválí výši zhodnocení dnes. Allianz penzijní fond a Zemský penzijní fond sice zveřejnily návrh předsednictva, posvěcení valnou hromadou se však také tprve očekává.

Ostatních osm fondů své výsledky zná, zveřejnilo je a jejich klienti dostávají v těchto dnech dopisy, ve kterých se dozvědí informace o stavu svého účtu. Nejvíc se mohou radovat ti, kdo si spoří u ČSOB Penzijního fondu Progres, který jim navýší vklady o 5,3 procenta. Je na místě poznamenat, že při případném přechodu od jednoho fondu ke druhému není dobré sledovat jen hospodářské výsledky za poslední rok, je lépe porovnat i průměrné dosažené zhodnocení za několik posledních let.

Fondy zhodnocují vše, co má klient na účtu – vlastní příspěvky účastníka, státní příspěvky i příspěvky zaměstnavatele. Údaje o navýšení jednotlivých složek jsou však evidovány odděleně. V případě, že byste ukončili smlouvu předčasně a žádali o odbytné, nevyplatí fond ani státní příspěvky, ani jejich zhodnocení.