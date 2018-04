Penzijní fond ATLANTIK: Trhák pro zprostředkovatele, nebo i pro klienty?

Stav na trhu penzijního připojištění

V současnosti na českém trhu nabízí své služby deset penzijních fondů. Výnosy penzijního připojištění dosahují řádově 3 až 4 % ročně, což odpovídá spíše konzervativním investicím. Důvodem nízkého zhodnocení je především legislativa.

Penzijní fondy sice nejsou příliš omezeny co do limitů investic do různých tříd aktiv (akcie, dluhopisy, peněžní trh) a ani limity investic v české měně na fondy nedopadají příliš tvrdě, ale silným omezením je povinnost dosahovat každoročně nezáporného výsledku hospodaření. Ta činí z penzijních fondů jakési "dlouhodobé fondy peněžního trhu se státním příspěvkem".



Přesto je byznys penzijních fondů pro finanční skupiny lákavý. Důvodem je především nadcházející penzijní reforma, která by měla do penzijních fondů přivést i část peněz dosud odváděných na sociální pojištění. A výhodu budou pochopitelně mít zavedené fondy - a fondy s velkým množstvím účastníků.

Penzijní fond ATLANTIK - nový hráč na trhu

V současné době prochází licenčním řízením nový hráč, který chce v brzké době vstoupit do řad penzijních fondů - Penzijní fond ATLANTIK. "V současnosti probíhá licenční řízení na ČNB. Jakmile nám bude licence přidělena, jsme připraveni uvést tento nový produkt na český trh," uvedl na náš dotaz Jan Dobiáš, tiskový mluvčí finanční skupiny ATLANTIK.

Co nový penzijní fond nabídne, zatím není jisté. Jan Dobiáš uvedl: "Jako každá novinka od finanční skupiny ATLANTIK, bude i tento produkt vycházet z unikátní nabídky pro české investory. Naším cílem bude poskytnout zajímavý produkt specifické cílové skupině zákazníků. Ta díky svým znalostem trhu očekává speciální produkt i v oblasti spoření na penzi, který na českém trhu dosud chybí.“

Prostor pro nové programy a možnosti zhodnocení prostředků zde nepochybně je. Jakým směrem se nový penzijní fond vydá, se zatím připravuje. Připravuje se i způsob, jakým získá nové klienty.

Jednou z variant získání klientů je provize v neuvěřitelné výši 20 % z naspořených vkladů účastníka penzijního připojištění přivedeného k ATLANTIKU.

"Mohu jen potvrdit, že informace, které máte, vycházejí z různých scénářů, které jsou ve stadiu jednání. Jak bude vypadat realita, je v současnosti otázkou individuálních diskusí s potenciálními distribučními partnery," sdělil Jan Dobiáš a doplnil: "V každém případě však bude jedním ze základních kritérií při jejich tvorbě kalkulace ekonomické rentability a návratnosti."

