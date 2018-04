Průměrný příspěvek činí zhruba 350 Kč měsíčně, což jsou asi dvě procenta průměrné hrubé mzdy. Tato výše příspěvku je však z pohledu finančního zabezpečení na stáří nedostatečná. Na další vývoj bude mít zásadní vliv především konečná podoba důchodové reformy, která by měla být známa do konce letošního roku.

Tím, že účastníci uzavřeli penzijní připojištění u jednoho z fondů, by neměli přestat sledovat situaci na trhu. Naopak. Neustále by měli věnovat patřičnou pozornost tomu, jak jejich fond vložené prostředky spravuje. Ve středu jejich zájmu by měla být finanční stabilita daného fondu, jeho jméno a důvěryhodnost akcionářské struktury. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména v situaci, kdy se penzijní fondy slučují a klientům nabízejí přestup na nové penzijní plány.

Kromě toho je nutné stále sledovat, jak fond efektivně hospodaří se svěřenými prostředky a jaké výnosy připisuje svým zákazníkům. V neposlední řadě je vhodné se neustále zajímat o šíři a kvalitu nabízeného penzijního plánu včetně poskytovaného servisu. Ocenění Penzijní fond roku 2003 by tedy mělo příslušet především tomu fondu, který ve výše uvedených kritériích dosahuje nejlepších výsledků.

Nejvyšší ocenění v kategorii Penzijní fond roku získal stejně jako v loňském roce Credit Suisse Life & Pensions PF. Toto ocenění od odborné poroty získává především díky své velikosti a stabilitě. CSLP PF, který je členem jedné z největších finančních institucí na světě Credit Suisse Group, zastává pozici největšího domácího penzijního fondu s více než 600 tisíci klienty a s téměř 30% podílem na trhu. Tento fond má z českých fondů také nejméně rizikové penzijní schéma z pohledu rizika možného kolísání úrokových měr a prodlužující se délky života příjemců penzí.

Vysokého ocenění dosáhl rovněž Penzijní fond Komerční banky. Ten je podle objemu spravovaného majetku druhým největším fondem u nás a je rovněž začleněn do silné zahraniční finanční skupiny – Société Générale. Penzijní fond Komerční banky si hlasy od odborné poroty zasloužil za vykazování dlouhodobě nejnižších nákladů k objemu spravovaných prostředků a připisování nadprůměrných podílů na výnosech, přestože obhospodařuje pravděpodobně nejkonzervativnější portfolio na trhu penzijního připojištění.

Posledním medailistou a zároveň nováčkem na předních příčkách se stal ČSOB Penzijní fond Progres, který je součástí finanční skupiny ČSOB, jejíž majoritním akcionářem je belgická KBC Bank N.V.. Tento penzijní fond se od letošního roku jako jediný český penzijní fond rozhodl více orientovat na mladou generaci a umožňuje jí svou investiční strategií své peníze dlouhodobě zhodnocovat. Strategie fondu je založená na vyšším podílu akcií a zahraničních dluhopisů v portfoliu. Zvolení nejdynamičtějšího portfolia mezi penzijními fondy by při dlouhodobém spoření mělo klientům přinést vyšší roční průměrné zhodnocení, než jakého lze dosáhnout s konzervativnějšími portfolii u ostatních fondů na trhu.