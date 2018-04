Penzijní fond roku 2005

1. Penzijní fond České pojišťovny, a.s.

2. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.

3. ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB



Nejvyšší ocenění v kategorii penzijní fond roku získal poprvé v historii ocenění PF České pojišťovny. Přízeň odborné poroty si získal svou stabilitou a dynamikou růstu. Penzijní fond České pojišťovny, jehož majoritním vlastníkem je Česká pojišťovna, spravuje soukromé úspory na důchod největšímu počtu klientů. Fondu důvěřuje více než 825 tisíc občanů. Mezi nimi je více než 180 tisíc těch, kterým na penzi přispívá zaměstnavatel a fond je i v tomto srovnání jedničkou mezi penzijními fondy v České republice.

Porotce zaujalo i to, že po úspěšném dokončení fúze s bývalým fondem ABN AMRO vykazuje fond České pojišťovny neustálé zlepšování v efektivitě hospodaření. V letošním roce vykázal nižší náklady a připsal nadprůměrné podíly na zisku.

Na druhém místě se umístil Credit Suisse Life & Pensions PF, který rovněž poskytuje svým klientům zázemí silné a stabilní finanční skupiny. Ačkoliv tento fond ztratil prvenství podle ukazatele počtu aktivních účastníků, jde stále o největší penzijní fond z pohledu objemu spravovaných úspor. V polovině tohoto roku obhospodařoval téměř 27 miliard korun.

Třetí příčku obsadil PF ČSOB Progres, který spravuje nejdynamičtější portfolio s vyšším zastoupením akcií než je tomu u ostatních fondů. Fond každoročně připisuje klientům nejvyšší podíl na zisku a v letošním roce mu byl udělen rating v investičním pásmu.

Podle letošní analýzy ratingové agentury CRA Rating Agency je sektor penzijního připojištění průhledný, účast v penzijních fondech je pro klienty poměrně bezpečná. Mezi silné stránky penzijních fondů patří zejména silná regulace, výrazná finanční podpora státu, účast zaměstnavatelů, koncentrace sektoru a silné akcionářské zázemí převážné většiny fondů.