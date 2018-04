Penzijní fondy: bráníme se krachu!

Všechny fondy musí dát do souladu s letošní novelou zákona o penzijním připojištění své penzijní plány, které obsahují podmínky, za kterých se sjednává penzijní připojištění se státním příspěvkem. Několik málo penzijních fondů tak již učinilo k počátku tohoto měsíce, většina ostatních penzijních fondů tak učiní vesměs k začátku následujícího měsíce.

Kdo uzavře penzijní připojištění ještě tento měsíc, platí pro něj původní penzijní plán. Při uzavření smlouvy v příštím měsíci již bude rozhodující nová verze penzijních plánů, které jsou již v souladu s letošní novelou zákona o penzijním připojištění. Nejen při uzavírání nové smlouvy, ale rovněž při přechodech mezi penzijními fondy, budou pro účastníky platit již nové podmínky. Co se konkrétně mění?

První zásadní změnou je rozšíření skupin občanů, které se mohou penzijního připojištění účastnit. Dosud bylo připojištění přístupné pouze občanům starším osmnácti let s trvalým pobytem na území České republiky. Podle nových plánů může připojištění sjednat i cizinec, resp. osoba starší osmnácti let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je zde účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění. Tyto osoby tedy nemusí mít povolení k pobytu, mohou zde jen pracovat (může jít například o dojíždějící pracovníky z Polska a Slovenska).

Jedni toto rozšíření považují za negativum, neboť cizinci budou moci k penzijnímu připojištění nárokovat státní příspěvek, což znamená čerpat peníze od našich daňových poplatníků. Jiní v tom výraznější problém nevidí, neboť upozorňují, že cizinec zde bude muset odvádět i sociální pojištění (pracovat). A pokud ukončí připojištění předčasně, příspěvek ze státního rozpočtu nedostane.

Nové podmínky Penzijní fond od 1. Září ČSOB PF Stabilita a Progres, PF KB, Generali PF od 1. Října Credit Suisse L&P PF, ING PF, PF České pojišťovny a Nový ČP PF, PF České spořitelny, Allianz PF

Nejviditelnější změnou, co se týče samotného penzijního připojištění, je změna podmínek pro získání nároku na starobní penzi. Pro penzijní připojištění uzavřené dle nových penzijních plánů, je starobní penze pevně vázána na dosažení věku šedesáti let. Již tedy nebude možné penzi od fondu získat při předčasném odchodu do starobní důchodu. Zánik této možnosti by mohl ovlivnit především ženy, které plánují v souladu se zákonem odejít do důchodu před šedesátkou.

Tato změna by však byla závažnější pouze v situaci, kdy by reformovaný průběžný důchodový systém umožňoval volit si věk odchodu do důchodu. Pro většinu klientů by však ani v tomto případně nebylo toto zpřísnění nijak zásadní, neboť se předpokládá, že do penze se bude odcházet výrazně později než v šedesáti letech.

Poslední významnou změnou, s kterou se lze setkat v nových penzijních plánech, je změna výpočtu penzí. Tento krok však již není vyvolán povinností zákona. Ten pouze stanovuje, že odlišná výše penze pro muže a ženy není diskriminací. Penzijní fondy samy přistoupily ke změnám z důvodu zvýšení bezpečnosti penzijních schémat, neboť současné

podmínky by v případě většího zájmu klientů o výplatu penzí na úkor jednorázového vyrovnání mohly pro fondy znamenat značné riziko.

Penzijní fond Allianz učinil změnu již na počátku letošního roku. Zrušil nastavení technické úrokové míry (zjednodušeně: garantovaného zhodnocení úspor v průběhu výplaty penzí) na úrovni 3 % a zahrnul pro výpočet penzí tzv. selekční faktory, které fondu umožňují zohlednit odlišnosti kmene účastníků a upravit úmrtnost získanou z tabulek ČSÚ. Nyní se přidaly i ostatní fondy a zahrnuly do svých plánů možnost upravovat úmrtnostní tabulky ČSÚ dle vývoje svého kmene účastníků. Zároveň se fondy zavazují, že upravené úmrtnostní tabulky zašlou na vědomí Ministerstvu financí a Ministerstvu práce a sociálních věcí a zveřejní je tak, aby byly dostupné všem účastníkům.

Penzijní fondy rovněž mění způsoby výpočtu penzí a snižují technickou úrokovou míru, pokud její výši mají zaručenu v plánu (například PF Credit Suisse L&P zásadně mění způsob výpočtu doživotních penzí, fondy ČSOB snižují úrokovou míru ze 3 % na 2 %, PF Generali ruší ujednání, že penze bude zhodnocována minimálně 2 % apod.). Pro klienty výše uvedené znamená snižování garancí, pro penzijní fondy pak větší bezpečnost.

Penzijní plány Podmínky 1994 - 1999 nástroj krátkodobého spoření (čekací lhůta na starobní penzi může být i kratší než 5 let), minimálně jeden fond zaručuje i každoroční nárůst úspor, garantována technická úroková míra až na úrovni 4,5 % 1999 - 2004 posílení dlouhodobosti penzijního připojištění, částečné snížení garancí 2004 starobní penze nejdříve v 60 letech, další snižování garancí a zvyšování bezpečnosti způsobu výpočtu penzí (fondy mohou používat upravené úmrtnostní tabulky)

Pokud uvažujete o uzavření penzijního připojištění (např. víte, že můžete mít nárok na příspěvek zaměstnavatele), je vhodnější smlouvu sjednat do konce měsíce. Změny však nejsou takového charakteru (dříve se diskutovalo například i o zrušení výsluhových penzí), aby vedly k urychlenému uzavření penzijního připojištění i těmi, kteří dosud o připojištění nemají z nejrůznějších důvodů zájem. Pokud však již penzijní připojištění máte sjednané dle dřívějších podmínek, přistupovat na nové se nevyplatí, neboť z pohledu klientů jsou méně výhodné.

Domníváte se, že je správné, aby i cizinci mohli čerpat státní příspěvek na penzijní připojištění? Nabízel vám někdy váš penzijní fond přestup na nový penzijní plán? Děkujeme za názory.

