Penzijní fondy jsou pod tlakem, nevydělají ani na inflaci

Překvapení to není, už dlouho tomu odpovídá vývoj hospodaření penzijních fondů a inflace v Česku. Ta by měla být podle odhadů letos šestiprocentní, zatímco výnosy, které lidem spořícím na důchod příští rok připíší fondy, budou maximálně v řádu jednotek procent. Mohou být však také nulové.

Hrozí červená nula

Důvod? Penzijní fondy musí mít zainvestovánu drtivou většinu peněz v dluhopisech, které kvůli vývoji úrokových sazeb a americké hypoteční krizi ztrácejí hodnotu. Zároveň se zhoršuje i hospodaření fondů. Za první čtvrtletí letos vydělaly dohromady 560 milionů korun, loni to byla téměř miliarda a půl.

Už letos, kdy by měly svým klientům připsat v průměru přibližně dvouprocentní výnos za loňský rok, jejich majitelé v podstatě dotují takové zhodnocení ze svého.

Jisté je jen jedno. Lidé se nedostanou alespoň nominálně do minusu, protože české fondy nesmějí ze zákona hospodařit se ztrátou.

A to je věc, kterou by chtěly fondy v budoucnu změnit, protože na ni v "hubených" letech doplácejí jejich majitelé. Ti do nich kvůli takzvaným oceňovacím rozdílům musí nalévat peníze ze svého.

"Doplňování kapitálu je pro většinu našich akcionářů dlouhodobě neudržitelné," uvedl Rusnok. Zároveň ovšem připustil, že dnešní nastavení systému je z hlediska klientů velmi komfortní.

Zahraniční fondy totiž nemají "plusovou podmínku" hospodaření a kvůli vývoji na trhu se podle Rusnoka vesměs dostaly do ztráty. Na druhou stranu mají jejich klienti větší šanci, že až trh začne růst, budou se jejich peníze zhodnocovat rychleji.