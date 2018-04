Penzijní fondy – kdo připíše nejvíce

Zisk fondu

To, co v konečném důsledku determinuje výnos připsaný účastníkům, je zisk fondu, tedy hospodářský výsledek účetního období. Z něj se potom rozděluje již zmíněných (minimálně) 85% účastníkům. Graf - Zisk penzijních fondů

Poznámka ke grafům: může se zdát, že jsou grafy nepřehlednou změtí čar, jedno je z nich vždy patrné. Je to trend, jakým se penzijní fondy ubírají, a jak se od sebe odlišují. Nejdůležitějším faktem je to, že se postupně snižují náklady a že se penzijní fondy čím dál více svou výkonností přibližují.

Nyní můžeme porovnat všechny tyto informace. Dospějeme k několika závěrům. Pokud začneme od zisku fondů a odečteme od něho připsané zhodnocení klientům, dojdeme k překvapivému závěru. Totiž k tomu, že jednotlivé fondy v určitých letech připsaly klientům více než činil hospodářský výsledek fondů - zisk. Pokud vyjdeme z druhé strany a dáme dohromady náklady fondu a výnos připsaný účastníkům, dojdeme k číslu, které představuje hodnotu, kterou musel penzijní fond vydělat. A to zejména svými finančními operacemi. Tento výnos, kterého musel penzijní fond dosáhnout, aby zaplatil svůj chod a ještě připsal výnosy, nemůže být vyšší než výnos dosažitelný na finančním trhu. Již v předešlém článku jsme srovnávali dluhopisové a penzijní fondy a dospěli jsme k závěru, že si jsou co do investiční strategie velmi podobné. To je však v rozporu s tím, jak dopadl výpočet, neboť podle toho by musely penzijní fondy dosahovat (v některých případech) významně vyšších výnosů než fondy dluhopisové. Tedy relativně více než je reálné na trhu.

Není naším cílem říct, že ten a ten fond dosahuje takových a takových výnosů. Cílem je poukázat na to, že některé fondy „dotovaly“ výnosy připsané účastníkům.

1997 1998 1999 2000 2001 ABN AMRO PF ABN AMRO PF Commercial Union PF Vojenský otev. PF ABN AMRO PF Allianz PF Allianz PF Zemský PF Winterthur PF Vojenský otev. PF Commercial Union PF Commercial Union PF *ING penzijní fond Zemský PF Winterthur PF Generali PF Generali PF *ABN AMRO PF PF České pojišťovny PF České spořitelny *Hornický PF PF České spořitelny Zemský PF Winterthur PF Zemský PF *ČSOB PF *jen nepatrný rozdíl