Penzijní fondy: kolik připíšou?

Výše dosahovaného zhodnocení je nižší než u dluhopisových fondů, neboť náklady penzijních fondů z řady důvodů převyšují náklady jiných druhů správy velkých portfolií - podílové fondy. Postupně se však provozní náklady penzijních fondů snižují a svou výkonností se tak stále více přibližují. Více naleznete zde.

Jak se úspory zhodnocují?

Způsob zhodnocování úspor účastníků penzijního připojištění je následující: měsíčně jsou připisovány na individuální účty u fondu vklady účastníka, čtvrtletně státní příspěvky a jednou ročně výnosy. Výpočet podílu na výnosech se řídí daným penzijním plánem (fondům je zákonem uloženo zahrnout do penzijního plánu zásady, podle kterých se účastníci fondu podílejí na výnosech fondu), přičemž vždy nejméně 5 % výnosu připadá do rezervního fondu a nejvíce 10 % se rozděluje podle rozhodnutí valné hromady. Zbylá část se použije ve prospěch účastníků a osob, jejich penzijní připojištění skončilo v roce, za který je výnos připisován. Pro výpočet výnosu by měla být fondy použita metodika Asociace penzijních fondů, kdy čistý zisk penzijního fondu určený k rozdělení účastníkům se dělí sumou průměrného stavu účtů všech klientů (vypočtených na denní bázi). Na výši připsaného podílu má vliv termín připsání podílu na výnosech (určen penzijním plánem) a rovněž termín připsání státního příspěvku, který je často připisován s určitým zpožděním. Z toho důvodu se může jednorázové vyrovnání od různých fondů při stejných parametrech odlišovat v řádů několika tisíců.

Kolik připíší fondy za rok 2002?



Za loňský rok se zhodnocení bude dle zveřejněných informací pohybovat v rozpětí mezi cca 3 až 4,6 % p.a. Výši již známých výnosů naleznete v následující tabulce: