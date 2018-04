Penzijní fondy krátí renty

Fondy tak naspořené peníze budou klientům vyplácet po menších částkách než dosud. Těm, kteří si nevyberou peníze jednorázově, tak bude chodit nižší renta plánovaná na delší dobu dožití.

Opatrněji se budou chovat hlavně ty fondy, v nichž si spoří převážně starší lidé. Těm totiž jinak hrozí, že budou již brzy vyplácet velké množství úspor a rychle se ztenčí suma, kterou fondy klientům zhodnocují.

"Je to důležité pro stabilitu systému, renty musí odpovídat profilu klientů. Problém je, že změnu penzijního plánu neschvalujeme, fondy nám ji jen hlásí. Zatím to udělaly asi tři," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Klienti musí složitě pátrat



Dříve fondy pracovaly s oficiálními úmrtnostními tabulkami, podle nichž se v průměru čeští muži dožívají 72 let a ženy 79. Průměrný věk se podle vědců od posledních statistik zvýšil zhruba o dalších 5 let. Každý fond si "střední dobu dožití" nyní bude upravovat sám.

Důsledky, které na klienty bude mít změna zákona, nejsou z penzijních plánů fondů, plných složitých vzorců a koeficientů, zjevné na první pohled. A fondy se moc do vysvětlování nehrnou. "Už se nám tady množí stížnosti, lidi to trápí a nechápou, jak se jich to konkrétně dotkne," líčí náměstek Prouza.

O kolik klesnou doživotní renty nových klientů, popsala na dotaz MF DNES Česká pojišťovna, které patří druhý největší fond v zemi. Když si dnes čtyřicetiletý muž ukládal 500 korun měsíčně (to je průměrná úložka do v Česku), vycházela mu doživotní starobní renta 1337 korun na měsíc.

"Podle nového plánu to bude 1218 korun měsíčně, ale je nutné brát v úvahu také to, že nyní už počítáme s nižším zhodnocením, které plyne z poklesu úrokových sazeb. Stávajícím klientům nebudeme podmínky měnit, to nelze bez jejich souhlasu," říká tiskový mluvčí Petr Brousil.

Klienti největšího fondu Credit Suisse Life & Pensions změny nepocítí. Jím slibované renty byly vždy o několik set korun nižší než u konkurence. "Věděli jsme o problému dávno a ošetřili jej. Takže tato změna naše klienty nečeká. U nás nebude rozdíl mezi dřívějšími a těmi novými pojištěnci," říká Dušan Friedl.

