Penzijní fondy rostou a mládnou.

Průměrný věk účastníků penzijního připojištění v loňském roce klesl pod 50 let. To znamená, že se do systému nezapojují jen lidé několik let před odchodem do důchodu, nýbrž i mladší ročníky. To je tedy přesně to, co si přeje stát.

Kromě toho, že se do systému začínají zapojovat stále mladší lidé lze vypozorovat i výraznou formu koncentrace. Na konci roku 2000 působilo v České republice pouze 18 penzijních fondů, což je mnohem méně než jsme byli zvyklí. V polovině 90.let přitom nabízel penzijní připojištění přibližně dvojnásobný počet subjektů. Hned do několika penzijních fondů přišel kapitálově silný akcionář světového formátu.

Jaká je příčina přílivu mladších účastníků do penzijních fondů

Za hlavní příčinu zvýšeného zájmu o penzijní připojištění ze strany mladších ročníků jsou daňové úlevy. Daňová úleva na straně zaměstnavatele skutečně přiměla některé podniky k zavedení systému příspěvků na penzijní připojištění. Ty se mohou stát ekvivalentem pro zvýšení mezd svých zaměstnanců, avšak za výrazně nižších nákladů pro zaměstnavatele. Příspěvek placený zaměstnavatelem lze totiž uplatnit jako daňově uznatelný náklad.

I zde však existuje omezení v podobě maximální hodnoty dosahující tří procent z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení. Jde tedy o možnost, jak zvýšit čistý příjem pracovníků prostřednictvím nižších nákladů než v případě prostého zvýšení hrubých mezd.

Neméně významným stimulem pro uzavření penzijního připojištění je možnost daňového základu pojištěnce v případě, že vloží do penzijního fondu více než šest tisíc korun ročně. Maximálního snížení daňového základu lze dosáhnout při ročním vkladu 18 tisíc a vyšším, kdy si lze snížit základ pro výpočet daně o 12 tisíc Kč. Penzijní připojištění se tedy zařadilo mezi úzkou skupinu produktů, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout snížení daňového základu. Je tedy logické, že zejména lidé s vyššími příjmy využili této možnosti.

Tabulka počtu účastníků penzijního připojištění v jednotlivých letech



1995 1996 1997 1 300 1 600 (+23%) 1 637 (+2,3%) 1998 1999 2000 1 740 (+6,2%) 2 006 (+15,3%) 2 298 (+14,5%)

Vysvětlivky:

Hodnoty počtu účastníků v jednotlivých letech jsou v tisících. Údaje v závorce znamenají procentní nárůst počtu účastníků v porovnání s předcházejícím rokem.

Z tabulky je patrné, že v posledních dvou letech vstoupilo do systému penzijního připojištění o více než šestinu lidí než v předcházejícím roce. To je velmi solidní nárůst, avšak je třeba si povšimnout demografické struktury nově příchozích. Penzijní připojištění bylo v druhé polovině dostatečným lákadlem pro lidi v předdůchodovém věku. Ti skutečně tvořili klíčovou část pojištěnců. Penzijním fondům bylo jasné, že zvýšit počet pojištěnců lze pouze nástupem mladších ročníků do systému, neboť lidí v předdůchodovém věku s neuzavřeným penzijním připojištěním již tolik nebylo. To se tedy v posledních dvou letech skutečně podařilo a došlo k výraznému snížení průměrného věku pojištěnců.

Přiměly vás daňové úlevy spojené s penzijním připojištěním k uzavření smlouvy tohoto produktu? Podělte se s námi o vaše názory.