Penzijní fondy snižují penze o čtvrtinu

V důsledku novely zákona o penzijním připojištění (účinné od 1. května 2004) přichystaly penzijní fondy nové penzijní plány (podmínky smlouvy). Tyto smlouvy mimo jiné novým způsobem upravují výpočty penzí pro své účastníky. (Více čtěte ZDE.)

Změny se ale týkají pouze nově příchozích do systému, nebo těch účastníků, kteří na tyto nové penzijní plány převedou své prostředky ze stávajícího penzijního připojištění. Zdá se, že většiny současných klientů se tyto pro ně méně výhodné úpravy nedotknou. Avšak není tomu tak. Zásadní odchylky ve výpočtu penzí se totiž chystají i na účastníky penzijního připojištění, kteří na novou smlouvu nepřistoupí.

Penzijní fondy využívají v penzijních plánech třech způsobů výpočtu doživotní penze. Tyto postupy mimo jiné přinášejí klientům za jinak stejných podmínek různou velikost penzí, s čímž úzce souvisí různá odolnost fondů vůči nedostatečnosti rezerv při výběru penze. Čím větší penzi fond garantuje, tím více je citlivý na případný nedostatek prostředků ve fondu při zvýšeném výběru doživotní penze namísto jednorázového vyrovnání. (Jakého způsobu jednotlivé fondy používají, se dočtete ZDE). Nejběžnější způsob výpočtu penze (pomocí tzv. komutačních čísel) přináší účastníkům nejvyšší penzi. Proto při velkém nárůstu žádostí o tyto penzi namísto jednorázového vyrovnání by se většina penzijních fondů za současných podmínek dostala do vážných finančních problémů. (Jak jsou jednotlivé penzijní fondy odolné vůči těmto nárokům? To se dozvíte ZDE.)

Doživotní důchod je v tomto případě kalkulován na základě předpokládaných závazků plynoucích z aktuálních úmrtnostních tabulek ČSÚ. Zákon o penzijním připojištění požaduje, aby penze byla vypočtena právě podle těchto tabulek. Plošné úmrtností tabulky ale neodpovídají úmrtnosti účastníků připojištění. Vymírání populace úzce souvisí se sociálním postavením, životní úrovní a zdravotním stavem jejich členů. Úmrtnost penzijně připojištěných, kteří mají vyšší životní úroveň, je tak nižší než průměrná úmrtnost celé populace (přibližně o 15 až 20 procent). Zároveň díky tzv. antiselekci rizik si vybere penzi ten, kdo předpokládá, že se v průměru dožije déle. Z toho plyne, že na dávky účastníka, který si zvolí doživotní penzi namísto jednorázového vyrovnání, bude penzijní fond potřebovat přibližně o 30 procent prostředků více, než vypočítá dle úmrtnostních tabulek.

Vlk se nažere, koza zůstane celá

Aby se penzijní fondy nedostaly do problémů kvůli nedostatku peněz na výplatu penzí, ČSÚ v současné době připravuje speciální úmrtnostní tabulky, které budou výše popsanou „rezervu“ zahrnovat. Za splnění zákonných podmínek (bude se totiž jednat o cit.: „úmrtnostní tabulky ČSÚ“) se tak jednoduše odstraní hrozba nepostačitelnosti finančních prostředků spojených s výplatou penzí. Penze se ale nevypočte podle plošných úmrtnostních tabulek ČSÚ, ale podle zvláštních tabulek speciálně vytvořených pro penzijní fondy.

Nové úmrtnostní tabulky pro penzijní fondy budou velmi blízké těm, které využívají při výpočtu důchodu životní pojišťovny. Ty upravují plošné úmrtnostní tabulky ve svůj prospěch. Plošné úmrtnostních tabulky pro rok 2002 vykazují, že 60-letý muž bude v průměru žít ještě 17,2 roku. Naproti tomu životní pojišťovna kvůli věkovému posunu, bezpečnostním přirážkám a specifickému vyrovnání úmrtnostní křivky předpokládá, že stejný muž bude žít dalších přibližně 22 let. (pozn. Výpočty se mezi pojišťovnami liší podle způsobu úpravy úmrtnostních tabulek). Sečteno, podtrženo. Naspořená částka bude rozdělena na mnohem více částí než doposud, což bude mít zásadní dopad na velikost penzí svých účastníků.

Příklad

Odpověď na otázku, jak konkrétně se dotkne úprava úmrtnostních tabulek majitelů výše popsaných penzijních plánů, vypočteme orientační výši penze pomocí aktuálních plošných úmrtnostních tabulek a poté za předpokladu speciálních úmrtnostních tabulek. Modelová situace: muž a žena ve věku 60ti let naspořili na svém účtu částku 1 mil. Kč. Velikost penze je vypočtena pro garantované zhodnocení rezervy ve výši 3 procenta ročně. (pozn. aut. Přestože penzijní připojištění není nic jiného než specializované životní pojištění, nevztahuje se na TÚM penzijních fondů vyhláška MF o její maximální výši. Penzijní fond může vyhlásit jakoukoliv velikost TÚM, kdežto životní pojišťovna maximálně 2,4 procenta.)

Velikost zaručené doživotní penze v 1. roce výplaty Úmrtnostní tabulky Muž Žena aktuální 6200 korun 5300 korun nové 4600 korun 4000 korun

Zdroj: výplatní schémata penzijních plánů jednotlivých fondů; úmrtnostní tabulky ČSÚ pro rok 2002; výpočty Fincentra; T. Cipra: Pojistná matematika - teorie a praxe.

Snížení doživotní penze se v našem případě pohybuje v řádu tisíců korun měsíčně. Můžeme se setkat s argumentací, že v době, kdy 95 procent dávek z penzijního připojištění je vyplaceno ve formě jednorázového vyrovnání, není problém postačitelnosti rezerv opodstatněný. Avšak s očekávaným poklesem důležitosti významu veřejných penzí bude stále více účastníků volit pravidelný příjem namísto jednorázového vyrovnání. Speciální úmrtnostní tabulky v takovém případě poskytnou celému odvětví stabilitu. Na druhou stranu to bude mít zásadní dopad právě na velikost dávek, pokud si někdo zvolí místo jednorázového vyrovnání výplatu důchodu. Účastníci, kteří již mají nárok na výplatu penze, by si měli pospíšit, neboť během několika měsíců se jejich nároky sníží přibližně o 25 procent. Snížení velikosti penze bude tak dramatické, že se z pohledu klienta vyplatí nechat si vyplácet penzi ze stávajícího penzijního připojištění, a v případě potřeby uzavřít novou smlouvu. Nic totiž nebrání souběhu dvou penzijních připojištění, kdy z jednoho účastník pobírá penzi a na druhý platí příspěvky.

