Penzijní fondy v roce 2008: nejvyšší výnos 3,5 %. Ale to je výjimka

co navíc nabízejí penzijní fondy ČSOB Progres a Stabilita: 7% sleva na vybrané zájezdy Čedok PF Aegon: 2% zhodnocení navíc těm, kdo za první rok naspoří víc

než 1,5násobek průměrné mzdy, bonus pro ty, kdo spoří déle jak 5 let PF Allianz: připravují kreditní kartu*, prémie 2 % z převáděné částky PF Axa: věrnostní klubová kreditní karta*, od října do konce roku

budou slevy a bonusy na kartě zdvojnásobeny PF České pojišťovny: prémie 2 % z převáděné částky**, SMS Echo – esemeska, když se zpozdí vaše platba PF České spořitelny: kreditní karta* PF ING: za uzavření přes internet USB disk, kreditní karta* PF Komerční banky: 5 000 klientů, kteří uzavřou smlouvu od 21. 9.

do 30. 11. a budou spořit alespoň 300 korun, získá prémii 500 korun,

klubová slevová karta Poznámka: * Při platbě kartou se určité procento z nákupu připíše na účet u fondu, ** při koupi od obchodního zástupce České pojišťovny