V doplňkovém penzijním spoření v roce 2017 přálo štěstí odvážným

Dynamické fondy loni vydělaly od 4 do 14 %. Rozdíly byly dány rozdílným složením portfolií – některé fondy mají akcií až 100 %, jiné se drží kolem dvou třetin. Některé fondy mají měnové riziko zajištěno do koruny, jiné investují částečně v dolaru, který loni poměrně výrazně oslabil.

Výkonnost za jeden kalendářní rok samozřejmě neříká mnoho o kvalitách fondu ani o jeho budoucnosti. Například rekordman od NN Penzijní společnost doháněl předchozí slabší výsledky. Fond má velkou část portfolia zaměřenou na středo a východoevropské trhy, které sice v roce 2017 výrazně stouply, jsou ale také rizikovější než vyspělá Evropa.

Zhodnocení v účastnických fondech (v %) Typ fondu Dynamický Vyvážený Konzervativní (povinné) Zhodnocení 3 roky p.a. 2017 3 roky p.a. 2017 3 roky p.a. 2017 Allianz PS 3,5 4,1 1,5 -0,7 -0,2 -1,6 AXA PS 2,1 -0,1 -0,3 -1,4 Conseq PS 6,8 10,0 -0,1 -1,0 PS České pojišťovny 4,6 8,2 2,7 4,1 0,2 -0,3 Česká spořitelna PS 5,0 8,9 3,0 4,1 0,0 -0,4 ČSOB PS 6,2 5,5 3,1 2,6 0,1 -0,9 KB PS 3,3 7,5 1,2 2,9 -0,5 -1,6 NN PS 5,0 14,0 -1,0 -0,2 -1,9 Zdroj: Propočet Partners z údajů PS, výnosy propočteny z poslední ceny známé k 31. 12., některé PS mohou na webu uvádět mírně odlišné číslo. Pokud údaj není uveden, PS daný typ fondu nemá.

Jak je vidět z tabulky, v průměru za delší období jsou rozdíly mezi jednotlivými správci menší. Dosavadním rekordmanem je penzijní společnost Conseq, jejíž globální akciový fond je nejdynamičtější na trhu – má největší podíl akcií a investuje také podstatnou část portfolia do tzv. emerging markets (investice do rozvíjejících se trhů, které jsou charakteristické rychlým hospodářským růstem).

Chcete spokojené stáří? Porovnejte si nabídky penzijního spoření.

Pro vyvážené fondy platí podobný komentář jako pro dynamické – výnosy ovlivnil růst akciových trhů a samozřejmě také struktura portfolia. Dva nejlepší vyvážené fondy překonaly 4% zhodnocení, což je při situaci na dluhopisovém trhu docela úspěch.

České státní dluhopisy totiž v posledním kvartálu ukončily několikaleté vítězné tažení a jejich ceny začaly klesat. Ještě v září si stát mohl na 5 let půjčit peníze zadarmo, ke konci roku už to bylo o něco normálnějších 0,9 % p.a. Kdo koupil pětiletý státní dluhopis na konci léta, do Silvestra na něm prodělal zhruba 4 % (pokles ceny přibližně odpovídá změně úrokové sazby násobené počtem let do splatnosti).

Do plusu se tak loni nedostal ani jeden z povinných konzervativních fondů, pokles cen dluhopisů jim ve skutečnosti vymazal i většinu výnosu za předchozí roky. V těchto fondech je přitom investována skoro polovina majetku „nového“ třetího pilíře.

Často skloňovaná konzervativnost českých investorů je za tím ale jen z části. Ve skutečnosti má podle statistiky ministerstva financí doplňkové penzijní spoření sjednán velmi vysoký počet klientů v důchodovém věku, kteří chtějí ještě využít státní podporu nebo možnost výplaty penze na určenou dobu. Pro ně samozřejmě nedávají dynamické fondy smysl.

Daleko větší podíl populace jsou mladí klienti, kteří zůstávají ve „starých“ transformovaných fondech, i když mají do penze desítky let a investovat odvážněji by mohli a měli.

Výsledky transformovaných fondů ještě nejsou oficiálně k dispozici. Ke konci 3. kvartálu vykazovaly výnos 0,6 % p.a., za celý rok ale budou zřejmě o něco blíže garantované „chlupaté nule“. Pokud se ptáte, jak je možné, že transformované neklesnou do minusu, když také investují do státních dluhopisů, odpověď je taková, že zhodnocení dluhopisů účtují jinak, nepřeceňují se při každé změně tržní ceny.

Loni se ale každopádně potvrdilo, že přestup z transformovaných fondů dává smysl jedině pro dynamičtější investory. Pokud zůstanete v konzervativním fondu, je to krátkodobě spíš z bláta do louže.