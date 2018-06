1. výmluva Já na to nemám

Staňte se pánem své budoucnosti. Ano, odkládáním ideálně desetiny vašeho příjmu na časy, které ve dvaceti jen stěží dohlídnete, sníží vaši aktuální životní úroveň. Ale z výplaty, která právě nahradila nepravidelné příjmy z brigád nebo kapesné, to není zdaleka tak bolestivé jako později. Platí, že čím dřív se spořením začnete, tím lépe. Maximální státní příspěvek ve výši 230 korun získáte už od uložené tisícikoruny měsíčně.

2. výmluva Co když mě o úspory někdo připraví?

Richard Siuda z Conseq penzijní společnosti.

Vaše úspory jsou v penzijních fondech v maximálním bezpečí, i když už neplatí povinnost skončit každý rok v kladných číslech jako u transformovaných fondů. Pokud máte velkou averzi k riziku, můžete si spořit také s garancí, že na konci programu budete mít na svém penzijním účtu minimálně to, co jste vložili.

Státní příspěvky a případné příspěvky zaměstnavatele pak budou něčím navíc. Majetek klientů penzijních fondů je navíc oddělen od majetku akcionářů a případné finanční problémy správce fondu nemohou v žádném případě zatížit či ohrozit prostředky účastníků.

3. výmluva Pracuji celý život, stát se o mě postará

Ano, v nějaké míře určitě. Ale otázkou je, jestli se vám tato míra bude líbit. Zvyšující se poměr počtu důchodců na jednoho pracujícího člověka zcela jistě povede k relativnímu snižování základních penzí. Podle současných odhadů v průměru až k hranici 30 % průměrného platu. Představte si, jaký pád životní úrovně by pro vás teď znamenalo snížení příjmu domácnosti o dvě třetiny.

Nutno podotknout, že jednou z možností řešení nedostatku prostředků na financování penzí je zvyšování hranice věku odchodu do starobního důchodu přes hranici 65 let věku. Bude se vám však chtít pracovat na plný úvazek ještě v sedmdesáti?

4. výmluva Důchodu se stejně nedožiji

Musíme vás zklamat. Velmi pravděpodobně se důchodu dožijete. Hlavní demografickou změnou je právě to, že se více lidí dožívá vysokého věku. Podle dnešních statistik vás průměrně čeká minimálně 15 let života v penzi. Se zlepšující se zdravotní péčí to bude nejspíš ještě více. O naspořené peníze vaši blízcí nepřijdou ani v případě, že to neklapne. Ve smlouvě můžete přímo určit člověka, kterému naspořené prostředky připadnou.

5. výmluva Nechci vyhazovat peníze za poplatky

Dobrý pokus, ale ani toho se bát nemusíte. Penzijní společnosti mají zákonem stanovené limity nákladů, například náklady za provize, za správu fondů a za zhodnocení prostředků účastníků penzijního spoření. To znamená, že si společnosti nemohou libovolně stanovit svoje poplatky a doplňkové penzijní spoření je tak jedním z nejlevnějších finančních produktů.

6. výmluva Splácím hypotéku, to je spoření na penzi

Nemovitosti jsou dlouhodobě uchovatelem hodnoty, o tom žádná. Mít v důchodu splacenou nemovitost, ve které v klidu a pohodě dožijete, to je svým způsobem výhra. Ani to vám však nezaručí, že budete mít dostatek prostředků na penzi na úrovni.

Před stářím se dá kličkovat poměrně dlouho, ale drtivou většinu z nás stejně dožene. Rozdíl v životní úrovni těch, kteří nespekulovali a vzali odpovědnost za svůj život do vlastních rukou, a ostatních bude vidět na první pohled.