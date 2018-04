Penzijní připojištění je u Čechů stále v módě

, aktualizováno

Co měsíc, to skoro 30 tisíc lidí, kteří se v Česku připojistí na stáří. Penzijní fondy mají důvod ke spokojenosti. Minulý rok byl navíc jedním z nejúspěšnějších co do růstu výnosů.