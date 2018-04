Penzijní připojištění - je výhodné pro dlouhodobé ukládání peněz?(2.část)

Zatímco v první části jsme se věnovali státnímu příspěvku, vkladům a výnosům a jejich zastoupení v jednotlivých letech penzijního připojištění, nyní se budeme soustředit na daňovou stránku tohoto produktu a zejména na dosažitelnou výnosnost penzijních fondů (na první část článku klikni zde ).

Pouze na okraj bych chtěl zdůraznit, že daně se platí z celkového výnosu penzijního fondu při ukončení penzijního připojištění. V následující tabulce jsou spočítány sumy všech státních příspěvků a sumy 15% daně z příjmů:







Celková suma státních příspěvků připsaných na účet klienta (Kč) Výše 15% daně z příjmů klienta z celkových výnosů po dobu penzijního připojištění (Kč) 1.rok 0 1 350 2.rok 47 3 150 3.rok 189 4 950 4.rok 423 6 750 5.rok 783 8 550 10.rok 4 478 17 550 15.rok 12 438 26 550 20.rok 26 570 35 550 30.rok 85 608 53 550 40.rok 221 992 71 550

Z tabulky jasně vyplývá, že v prvních 5 letech je daň vzhledem k přípěvku státu malá. Ale na konci penzijního připojištění zaplatím na dani státu 3x více než kolik on mně za celá léta celkově přispěl. Jako občan (fyzická osoba) s tím nemohu ani nic udělat, protože daň za mě musí odvést penzijní fond jako plátce daně.



Ale k čemu byly vlastně takové nic neříkající tabulky a grafy? Jde o to, že nyní bychom měli porovnat výnosnost penzijního připojištění s něčím, co si dokáže každý z nás nejlépe představit – a tím je ukládání peněz na termínovaný vklad u banky. Peníze na termínovaném vkladu se úročí obvykle 1x ročně a nejsou zde připisovány žádné státní příspěvky. Složené úročení ale funguje.



K tomu, abychom tuto neekvivalentnost odstranili, použije se ekvivalentní výpočet pro penzijní připojištění – tzv. vnitřní výnosové procento. Vnitřní výnosové procento není nic jiného, než úrok v % p.a., který bychom obdrželi na termínovaném vkladu u banky, kde bychom stejně vkládali jako u penzijního připojištění. Výpočet vnitřního výnosového procenta již není tak jednoduchý a je k němu zapotřebí počítač nebo speciální finanční kalkulátor. To, jak se mění vnitřní výnosové procento u penzijního připojištění s délkou trvání penzijního připojištění je znázorněno na následujícím grafu:



(Několik poznámek ke grafu na vysvětlenou: Legenda znamená průměrný výnos penzijního fondu dosažený po 5, 10, 15, …40 letech a připsaný účastníkům na účet. Pravidelně se vkládá 500,- Kč měsíčně)

O čem vypovídá graf? Velice názorně z něho plyne několik závěrů a ty se dají použít na celé penzijní připojištění:

1) vnitřní výnosové procento úložek s časem klesá (nejvyšší je na začátku a při nekonečné době spoření by se přibližoval průměrnému výnosu penzijního fondu.

2) protože se vnitřní výnosové procento s časem snižuje, vyplývá pro účastníky i způsob ukládání svých prostředků – čím kratší dobu jsou peníze v penzijním fondu, tím dosáhnu lepšího zhodnocení – tedy, nejlépe je mít peníze v penzijním fondu jen 5 let, poté smlouvu ukončit a založit nové penzijní připojištění. Ze zákona nelze ale takto postupovat (není to jako u stavebního spoření, kde po 5 letech mohu peníze vybrat a použít na cokoliv) a musím dosáhnout i 60 let věku. Proto je penzijní připojištění vhodné pro starší občany a pro mladé ne!

A nyní se vrátím k předpokládaným výnosům penzijních fondů. Jaký se dá očekávat průměrný výnos penzijního fondu v ČR? Zcela jistě ne takový jako např. v USA. Pokud se podíváme do zákona o penzijním připojištění, zjistíme, že penzijní fondy mají omezené možnosti ke zhodnocování vkladů a dá se říci, že jejich portfolio investic bude podobné jako portfolio balancovaného (smíšeného) otevřeného podílového fondu s tím rozdílem, že investice do akcií a podílových listů jsou silně omezeny (na 25%).

V dlouhodobém horizontu jsou to ale právě akcie, které přinášejí vyšší zhodnocení než jiné finanční instrumenty. A penzijní připojištění je přece dlouhodobá záležitost. Statistiky ukazují, že průměrné výnos u amerických akcií obsažených v burzovním indexu Standard & Poor`s 500 (tj. 500 největších firem v USA) za posledních 40 let byl 13,3% p.a.. To je značně více než mnou předpokládaných 8% p.a.

Navíc při investování do akcií nemusí u nás občané platit po 6 měsících držení daň z příjmů. Jak bylo naznačeno v tabulce, po 40 letech by se jednalo o značnou sumu. Jen pro ilustraci: Za 40 let pravidelné úložky 500,- měsíčně do penzijního fondu bych při průměrném výnosu 8% p.a. bych získal (po odečtu daně) 1 570 000,- a z amerických akcií v indexu Standard & Poor`s 500 by to bylo 7 100 000,-. Ten rozdíl je opravdu obrovský, ale pro takový zisk už se vyplatí i něco riskovat.

Co si myslíte vy o nejvhodnějším věku k uzavření penzijního připojištění? Je podpora státu s ohledem na zdanění výnosů smysluplná nebo pouze svojí rádoby štědrostí mate lidi? Těšíme se na vaše názory.