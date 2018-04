Penzijní připojištění: jistota na stáří

Vyplácená penze je na úrovni čtyřiceti procent předchozího hrubého výdělku a to znamená jediné: spolehnout se jen na důchod od státu je hazard. Populace navíc stárne a odborníci spočítali, že bez reforem by dnešní čtyřicátníci museli pracovat do sedmdesátky, aby mohli počítat s nynější úrovní penzí.

P roč zvolit penzijní připojištění

Pro sepsání smlouvy s penzijním fondem mluví vedle nutnosti myslet na zadní kolečka jeho další nesporné výhody: státní příspěvek, který se pohybuje od 50 do 150 korun měsíčně podle výše vkladu účastníka. 150 korun měsíčně přispívá stát každému, kdo ze svého dává 500 a více korun měsíčně. Další výhodou je možnost daňového odpočtu až do výše 12 000 korun ročně v případě, že klient poukazuje fondu 1500 korun měsíčně.

Fondy nabízejí také docela dobré zhodnocení peněz. Za loňský rok se průměrné zhodnocení vkladů účastníků pohybovalo mezi 2,30 až 4,63 procenta, tedy vysoko nad možnostmi, které nabízejí banky na termínovaných vkladech či běžných účtech. Lépe než v penzijních fondech se peníze mohou mít například jen ve vybraných podílových fondech. Ale každé pro má své proti. U penzijního připojištění je to dlouhá doba, nejméně 5 let, po kterou musí peníze ve fondu ležet, a skutečnost, že vklady nejsou pojištěny.

N a výběr je několik druhů penzí

Kde znásobit peníze za rok, či deset let?

Pro ty, kterým penzijní připojištění již končí, mají fondy připravenou širokou nabídku možností, jak s naspořenými penězi naložit. Na výběr je možnost vyinkasovat všechny peníze najednou nebo zvolit některou z nabízených penzí. Jak se rozhodnout? „Je to taková sázka. Pokud si člověk myslí a vsadí na to, že bude žít déle, než je průměrná odhadovaná délka dožití pro jeho kategorii, měl by si nechat vyplácet doživotní penzi. V opačném případě je lepší využít jednorázového vyrovnání a peníze užít v době, kdy je schopný je smysluplně využít,“ radí Pavel Jílek z poradenské společnosti Sophia Finance.

Pokud si klient fondu zvolí vyplácení doživotní penze, může vybírat z několika možností. „Má možnost volit mezi čtyřmi typy penzí: bez sjednané pozůstalostní penze, se sjednanou pozůstalostní penzí na dobu určitou, s garantovanou dobou výplaty a s doživotní pozůstalostní penzí pro oprávněnou osobu. Ovlivní tak, zda a po jakou dobu budou jím určené osoby zajištěny formou pozůstalostní penze,“ vysvětluje Kateřina Matušková z Penzijního fondu České spořitelny.

M ezi fondy se vyplatí vybírat



Na trhu působí už jen dvanáct fondů z původních čtyřiačtyřiceti. Došlo k fúzím fondů, poslední bude završena v nejbližších dnech, kdy splyne Nový ČPPF, dříve ABN AMRO Penzijní fond, a Penzijní fond České pojišťovny. Nástupnický fond zaujme se 720 000 klienty a aktivy ve výši 20 miliard korun první místo na trhu penzijních fondů. „Připravovaná fúze povede ke snížení nákladů a k růstu zhodnocení peněz klientů. Všem zákazníkům zůstanou po sjednocení fondů zachovány smluvní podmínky a veškeré nároky,“ uvádí Tomáš Matoušek, výkonný ředitel PFČP.

Zájemci o připojištění by se neměli rozhodovat jen podle reklamních sloganů fondů. Důležité je porovnat nejen jejich výkonnost v delším období, ale všímat si struktury investic, konkrétních podmínek penzijního plánu, zejména v oblasti nároků na vznik a výplatu dávek.



Zajímavé je také hledisko výše nákladů na jednoho účastníka penzijního připojištění. Rozdíly mezi fondy jsou podle údajů za rok 2003 hodně výrazné. Nejméně rozhazovačný je Allianz penzijní fond, který vykazuje náklady 400 korun na jednoho účastníka připojištění, na druhém pólu je Hornický penzijní fond, který utratil 868 korun na jednoho.



„Výhodou je, že zájemce, který už má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění, může bez jakékoliv finanční újmy přestoupit k jinému fondu,“ říká finanční poradce Radek Khýr. Podrobné penzijní plány jsou k dispozici na internetových stránkách fondů, dalším vodítkem pro konečné rozhodnutí může být také informační otevřenost fondu.

Kolik našetří v penzijním fondu věk měsíčně ukládá našetřeno v 60. letech jednorázová výplata po zdanění ušetří ročně na daních* 30 500 376 655 355 256 0 40 1000 376 373 361 317 900 až 1920 50 1500 230 390 225 531 1800 až 3840 55 1500 106 698 105 543 1800 až 3840

Poznámka:* konkrétní výše úspory na daních závisí na sazbě daně z příjmu účastníka

Penzijní připojištění představuje výhodnou formu dlouhodobého a bezpečného spoření, zvláště pokud nemáte daleko do důchodu. Více o této zajímavé formě spoření se dočtete ve speciální příloze Fincentra o penzijním připojištění .

