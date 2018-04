Spořte si. Pár stovek měsíčně vás však nespasí

Kolik musíte měsíčně ukládat, abyste vyžili v důchodu 37 let času na spoření Klient 30 let, do důchodu v 67 letech, 10 měsících. Počítá, že bude potřebovat přilepšit k důchodu částkou 5 000 korun měsíčně na dobu 20 let. Je třeba pokrýt 20 let .

. Celkem bude potřebovat: 1 200 000 Kč

Kolik let má na spoření: 37 let, 10 měsíců (454 měsíců)

(454 měsíců) Kolik je třeba měsíčně uložit: 2 643 Kč

Výše měsíční úložky počítající se zhodnocením a státním příspěvkem v penzijním připojištění: 1 800 Kč 10 let času na spoření Klient 50 let, do důchodu v 64 letech, 6 měsících, přestat pracovat chce v 60 letech. Předpokládaná měsíční potřeba 10 000 korun. Může využít předdůchod. Je třeba pokrýt 4 roky, 6 měsíců .

. Celkem bude potřebovat: 536 219 Kč

Kolik let má na spoření: 10 let (120 měsíců)

(120 měsíců) Kolik je třeba měsíčně uložit: 4 468 Kč

Výše měsíční úložky počítající se zhodnocením a státním příspěvkem v penzijním připojištění: 3 930 Kč Zdroj orientačního propočtu: www.penzijnisrovnavac.cz