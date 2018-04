Penzijní připojištění poráží inflaci

Spořte na penzi, je to výhodné, lákají penzijní fondy. V zásadě mají pravdu, za loňský rok se průměrné zhodnocení vkladů účastníků pohybovalo okolo čtyř procent a při zohlednění státních příspěvků bylo na úrovni devíti procent, tedy výrazně nad inflací. „I pro rok 2002 očekáváme, že zhodnocení vložených prostředků klientů fondu bude vyšší než míra inflace i výnosy na vkladech bank,“ uvádí Eva Vítková z Asociace penzijních fondů. Lépe než v penzijních fondech se peníze mohou mít například jen ve vybraných podílových fondech, hůře na termínovaných vkladech či běžných účtech.

Výhodné? Jak pro koho

Investice do penzijních fondů je dlouhodobá, peníze v nich musí ležet nejméně pět let, podmínkou proplacení naspořených a o státní příspěvek a hospodaření fondu rozmnožených peněz je dosažení věku šedesáti let. Úplně nejvýhodnější je tedy penzijní připojištění pro lidi, kteří nemají daleko do penze a mohou zároveň využít daňových odpočtů. Pro zájemce nad padesát let je penzijní připojištění díky velkému efektu státního příspěvku bezesporu vhodným způsobem spoření. Čím později se s ním však začne, tím vyšší je riziko, že za krátkou dobu nenaspoří dostatečnou částku nutnou pro zajištění stáří.

Ale má začít se spořením dvacetiletý člověk? Má před sebou čtyřicet let pečlivého střádání: své peníze uvidí pohromadě až za dlouhou dobu, netuší, zda bude moci do fondu celou dobu peníze vkládat ani jakou budou mít v té době, kdy si je bude moci vybrat, vlastně hodnotu. Přesto doporučují vsadit na penzijní připojištění někteří finanční odborníci i mladým lidem. Nejen, že je podle nich penzijní připojištění pro mladé vhodnou doplňkovou investicí, ale pokud přispívá zaměstnavatel, je to výhodné pro všechny věkové skupiny. Odborníci poukazují i na to, že bezbolestné střádání malých částek po dlouhou dobu nakonec vynese docela slušný balík peněz a nezanedbatelná je i možnost snížení daňového základu o platby fondu. Při ukládání 100 korun měsíčně má klient po 40 letech na účtu přes dvě stě tisíc korun, při pětistovce částka vyšplhá na více než milion korun.

Mezi fondy se vyplatí vybírat

Na trhu působí už jen třináct fondů z původních čtyřiačtyřiceti. Došlo k fúzím fondů, o krachu se dá mluvit v případě dvanácti z nich. „U pěti fondů byly nároky všech účastníků vypořádány v plné výši, u sedmi dalších zhruba se čtyřiceti tisíci účastníky stále probíhá konkurzní řízení a nelze říci, do jaké míry budou uspokojeni,“ říká Eva Vítková. Pokračující koncentrace trhu je podle ní zdravým jevem, jejím výsledkem je úspora provozních nákladů fondů a další stabilizace trhu. Během tohoto roku nevstoupil do likvidace žádný z fondů, u mnoha z nich jsou majoritními vlastníky zahraniční akcionáři. „Obvykle disponují kapitálem v řádu násobků státního rozpočtu České republiky, proto jsou v případě nečekaných výkyvů v hospodaření penzijních fondů schopni je pokrýt,“ míní Eva Vítková.

Je lepší vybrat naspořenou částku z penzijního připojištění najednou nebo raději po částech?

Zájemci o připojištění by se neměli rozhodovat jen podle reklamních sloganů fondů. Měli by zvážit nejen jejich výkonnost v delším období, ale všímat si struktury investic, konkrétních podmínek penzijního plánu, zejména v oblasti nároků na vznik a výplatu dávek. Neméně důležitá by při výběru penzijního fondu měla být i jeho velikost - čím více bude mít klientů, tím lépe. „Je to signál toho, že i jiní lidé se rozhodli investovat právě do tohoto fondu, že v něj mají důvěru. Fond, který má dostatek klientů, disponuje s větším objemem finančních prostředků, a navíc diverzifikuje riziko,“ říká finanční poradce David Marek z Patria Finance.

Podrobné penzijní plány jsou k dispozici na internetových stranách fondů, dalším vodítkem pro konečné rozhodnutí může být také informační otevřenost fondu. Podle průzkumu společnosti Positive se lze celkem snadno dovolat na infolinky penzijních fondů. Horší už je to s kvalitou poskytnutých informací. „Nejlépe obstály Credit Suisse a Commercial Union, následovaný Penzijním fondem Komerční banky, nejhůře penzijní fond ABN Amro,“ uvádí Romana Juhová ze společnosti Positive.

Penzijní fondy: jak vybírat, na co dát pozor

Investice do penzijního připojištění je proti jiným finančním produktům výhodnější - stát přidává k vkladům klienta příspěvek ve výši 50 až 150 korun, roční úhrn plateb nad 6000 si navíc lze odečíst z daňového základu. Minimální příspěvek do penzijního fondu je 100 korun, maximální není určen. Vzhledem k možnosti uplatnění daňového odpisu a příspěvkům státu je ideální spořit měsíčně v rozmezí 500 korun až 1500 korun. K 500 korunám klienta totiž přidá stát nejvyšší příspěvek, tedy 150 korun. U vkladů 1500 korun za měsíc je zase nejvyšší daňový odpis, a to 1000 korun měsíčně

Platit je třeba pravidelně

Celý systém penzijního připojištění je založen na placení pravidelných splátek, jejichž frekvenci si dohodnete s penzijním fondem při uzavření smlouvy. Platit můžete měsíčně, čtvrtletně nebo ročně - sjednané termíny a částky byste však měli dodržovat. Na včasné placení si dávejte velký pozor - pokud totiž zapomenete fondu v určitý měsíc zaplatit, automaticky se tak připravíte o státní příspěvek.

Co se stane, když nebudete schopni platit penzijní připojištění? Pokud se během spoření dostanete do finanční tísně můžete placení příspěvků po dohodě s fondem přerušit nebo odložit. V případě odkladu máte po jeho ukončení možnost do jednoho měsíce příspěvky doplatit. Jestliže tak neučiníte, nebude doba odkladu zahrnuta do doby penzijního připojištění, od jejíž délky se odvíjí nárok na starobní či výsluhovou penzi.

Celkovou výnosnost penzijního připojištění včetně daňových úspor lze spočítat pomocí kalkulačky.

Také můžete fond požádat o přerušení placení příspěvků. V tomto případě si stanovíte dobu přerušení a přestáváte platit příspěvky. Tato doba se nezapočítává do doby penzijního připojištění, a to ani při zpětném doplacení. K zachování původních nároků tak musíte u fondu setrvat déle, a to nejméně o dobu přerušení. Podstatné rovněž je, že po dobu odkladu či přerušení se naspořené prostředky u fondu dále zhodnocují, přicházíte však o státní příspěvek.

Pozn.: Penzijní fond připisuje podíly na výnosech ve výši 4% p.a.

Peníze lze získat z fondu i dříve

Zájemce o penzijní připojištění často zajímá, kdy se mohou ke svým úsporám u penzijního fondu dostat. Přestože by penzijní připojištění mělo být dlouhodobou záležitostí, peníze od fondu lze získat mnohem dříve než v důchodovém věku. Například již po prvním roce spoření, kdy má klient v případě výpovědi či dohody nárok na vložené prostředky včetně zhodnocení. Přestože fond v tomto případě nevyplácí státní příspěvek a jeho zhodnocení, případnou daňovou úsporu při vkladech vyšších než 500 Kč není nutné vracet. Této možnosti lze využít jako formy výhodného dlouhodobého termínovaného vkladu, a to i přes skutečnost, že je výnos zdaňován 25 procenty.

Pokud se u penzijního fondu spoří alespoň 15 let, je možné si formou výsluhové penze vybrat až polovinu naspořených prostředků, a to včetně zhodnocených státních příspěvků. Tato možnost je atraktivní především pro mladší klienty penzijních fondů, kteří mohou část prostředků odčerpat ještě před dosažením důchodového věku. Pokud by se začalo u fondu spořit v 18 letech, polovinu naspořených prostředků je možné vybrat již dovršením věku 33 let. Ke všem prostředkům se mohou dostat nejdříve starší klienti, kteří mají možnost výběru již po pěti letech spoření. Podmínkou je současné dosažení věku 60 let nebo přiznání starobního důchodu ze sociálního pojištění.

